Cháy lớn tại nhà dân trên phố cổ Hà Nội ngay trong đêm

Cụ thể, vào khoảng 22h ngày 20/12, một ngôi nhà 5 tầng trong ngõ 24 Hàng Mã bốc cháy dữ dội. Đám cháy bùng lên ở tầng 2 và 3. Người dân trong khu vực khi phát hiện đã sử dụng bình xịt mini để khống chế ngọn lửa, đồng thời báo cho lực lượng chức năng.

Ngôi nhà xảy ra đám cháy trong đêm trên phố Hàng Mã

Nhận được tin báo, Công an quận Hoàn Kiếm nhanh chóng điều động 2 xe chữa cháy, một xe thang, Công an quận Ba Đình và Công an quận Hai Bà Trưng chi viện tổng 4 xe chữa cháy đến dập lửa.



Theo như nhân chứng, ngôi nhà này thuộc về ông Trần Ngọc D. (57 tuổi). Tại thời điểm xảy ra cháy, không có người ở nhà. Vụ cháy không có thiệt hại về người; thiệt hại tài sản đang được thống kê.

Sau hơn 3 tiếng, ngọn lửa đã hoàn toàn được khống chế.

Lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.