Cháy lớn tại cửa hàng giày dép ở Bắc Ninh

Cụ thể, vào 21h ngày 28/12, người đi đường phát hiện một đám cháy ở ki ốt giày dép Thu Chip (dãy Nhà Trắng, dốc Baza Ninh Hiệp, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Đám cháy xuất phát từ tầng 1, sau đó cháy lan lên tầng 2 của ki ốt.

Ngay sau đó, mọi người đã cố gắng hô hoán, tìm cách dập lửa và báo cho cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ cháy

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Ninh điều 2 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ phối hợp với lực lượng Công an thành phố Từ Sơn, phường Đình Bảng và Công an huyện Gia Lâm, quận Long Biên (thành phố Hà Nội) đến hiện trường khẩn trương chữa cháy, chống cháy lan.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, đến 22 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. May mắn, đám cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản vẫn đang được thống kê.

Người dân cố gắng dập lửa

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt khống chế ngọn lửa

Hiện các lực lượng chức năng đang bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.