Cháy cửa hàng kinh doanh ắc-quy và đồ điện, ông chủ tử vong

Chiều 28-7, Công an quận Hải An (TP Hải Phòng) cho hay đang cùng các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại cửa hàng ắc-quy, vật tư đồ điện ở số 231 đường Chùa Vẽ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, khiến 1 người tử vong.

Hiện trường vụ hỏa hoạn.



Trước đó, khoảng 0 giờ 20 phút ngày 28-7, người dân phát hiện hỏa hoạn phát ra từ cửa hàng ở số 231 đường Chùa Vẽ, phường Đông Hải 2. Ngọn lửa, khói đen nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà.



Sau khi nhận được tin báo khoảng 10 phút, xe chữa cháy cùng 8 chiến sĩ Công an quận Hải An đã có mặt để cứu hộ, dập lửa.

Đến 1 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, tài sản trong nhà đã bị thiêu rụi và có một nạn nhân tử vong, bước đầu xác định là ông Nguyễn Văn U. (63 tuổi), là chủ cửa hàng.

Theo người dân trong khu vực, ông Nguyễn Văn U. thuê nhà số 231 đường Chùa Vẽ làm cửa hàng bán ắc-quy, vật tư đồ điện.

Chủ cửa hàng đã tử vong trong đám cháy.

Ngôi nhà có cửa chính hướng ra mặt đường, cửa sổ ở tầng 2, phía sau không có lối thoát hiểm. Trong nhà chứa nhiều ắc-quy, đồ điện, chỉ chừa một lối nhỏ để đi lại.