Châu Nhuận Phát: Có thể tôi sẽ chết khi đang chạy

Châu Nhuận Phát tham gia họp báo ngày 5/10. Ảnh: HK01.

Ngày 5/10, Châu Nhuận Phát giao lưu với truyền thông trong cuộc họp báo trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 28 tại Nhà hát KNN ở quận Haeundae, phía đông Busan, Hàn Quốc.



Tài tử Thần bài đánh giá cao sự tự do trong hoạt động sáng tạo và làm phim ở Hàn Quốc. Ông tin đó là một trong những yếu tố tiên quyết cho phép ngành công nghiệp điện ảnh tại quốc gia Đông Bắc Á đạt được danh tiếng trên thế giới như hiện nay.

“Hàn Quốc có nhiều quyền tự do trong sáng tạo và làm phim. Các nhà làm phim Hàn Quốc xử lý những đề tài và chủ đề bất ngờ đến mức người ta phải nghĩ, ‘Điều này có thể xảy ra không?’. Đó là lý do tôi yêu thích phim Hàn Quốc – vì khả năng giải quyết những câu chuyện không chính thống và ngoài rìa cũng như sự tự do của họ”, ông nói.

So sánh với môi trường làm việc ở Hong Kong (Trung Quốc), ông cho rằng những nhà sáng tạo nghệ thuật bị hạn chế nhiều vì có quá nhiều kiểm duyệt, phải tiến hành nhiều bước mới đưa dự án vào sản xuất được. Điều đó gây khó khăn trong việc thu hút đầu tư và kể những câu chuyện chân thực”.

Ngoài chuyên môn, ông cũng nhiệt tình trả lời các câu hỏi bên lề về cuộc sống đời tư, bao gồm tin đồn qua đời vào tháng 7 vừa qua.

“Có người nói rằng tôi đã chết, nhưng thực tế, tôi không quan tâm… Có sống thì nhất định phải có chết. Tôi không quan tâm nhiều đến nếp nhăn. Tôi không sợ già. Không có gì phải sợ cả, bởi vì đây là cuộc sống”, ông bày tỏ quan điểm.

Ông khuyên mọi người tận hưởng cuộc sống, tìm ra một số sở thích và thú vui để duy trì sức khỏe thể chất cũng như tinh thần.

“Tôi dự định tham gia cuộc thi bán marathon vào tháng 11 tới. Có thể tôi sẽ chết khi đang chạy và lúc đó không còn là tin giả nữa”, ông đùa.

Ở tuổi 68, Châu Nhuận Phát coi nhẹ việc sống chết. Ảnh: Laineygossip.

Về quyết định quyên góp toàn bộ khối tài sản 5,6 tỷ đô la Hong Kong (715 triệu USD) cho hoạt động từ thiện, ngôi sao 68 tuổi cho biết mọi vấn đề về tài chính đều do vợ, bà Trần Oải Liên, quản lý và quyết định.



“Tôi cũng nhận được tiền tiêu vặt hàng tháng từ vợ nên tôi không biết chính xác đã quyên góp bao nhiêu. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi nghĩ chúng ta không thể mang theo bất cứ thứ gì nếu ra đi. Tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì nếu chúng ta không mang theo bất cứ thứ gì bên mình, chỉ cần hai bữa cơm trắng mỗi ngày là đủ. Nhưng bây giờ tôi mắc bệnh tiểu đường, đôi khi chỉ ăn được một bữa”, Châu Nhuận Phát nhấn mạnh.

Ông nói thêm khoản chi tiêu đắt đỏ nhất mà ông thực hiện là mua ống kính máy ảnh để phục vụ cho sở thích nhiếp ảnh.

Trước đó, tại lễ khai mạc LHP Busan 2023 vào tối 4/10, ông được ban tổ chức vinh danh bằng giải thưởng Nhà làm phim châu Á xuất sắc.

Ông gửi lời cảm ơn tới đài TVB và giới làm phim Hong Kong giúp ông duy trì được sự nghiệp kéo dài 50 năm. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ gạo cội cũng thể hiện lòng biết ơn đến vợ vì giúp ông giải quyết mọi việc từ gia đình đến công việc, không cần phải lo nghĩ gì để thỏa sức sáng tạo nghệ thuật.

Châu Nhuận Phát và vợ Trần Oải Liên tham dự lễ khai mạc LHP Busan 2023. Ảnh: HK01.

Theo HK01, Koreajoongangdaily