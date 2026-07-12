Chất lượng sống được quyết định sau 18h

Chúng ta dành khoảng 1/3 cuộc đời để làm việc, nhưng điều tạo nên cảm giác "mình đang sống tốt" lại thường diễn ra sau khi tan sở.

18h. Máy tính tắt. Cuộc họp cuối cùng kết thúc. Ngày làm việc chính thức khép lại. Nhưng với nhiều người, đây mới là lúc bắt đầu phần quan trọng nhất của một ngày.

Ban ngày, cuộc sống của chúng ta khá giống nhau. Cùng đi làm, cùng họp, cùng trả lời email, cùng chạy deadline. Dù làm ở công ty lớn hay nhỏ, làm quản lý hay nhân viên, phần lớn thời gian từ sáng đến chiều đều được lấp đầy bởi những việc phải hoàn thành. Chúng ta dành năng lượng cho công việc, cho khách hàng, cho đồng nghiệp, cho những cuộc họp kéo dài và hàng chục thông báo liên tục xuất hiện trên màn hình điện thoại. Sự khác biệt giữa mỗi người chỉ thực sự bắt đầu sau khi tan sở.

Có người thay quần áo rồi ra công viên chạy vài vòng. Có người ghé siêu thị mua đồ ăn, về nhà nấu một bữa tối tử tế. Có người ngồi chơi Lego với con, đọc truyện trước giờ đi ngủ hoặc tranh thủ học một khóa học online. Cũng có người chỉ đủ sức nằm xuống sofa, mở điện thoại và lướt vô thức cho đến lúc đi ngủ vì cảm thấy mình đã cạn sạch năng lượng.

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Không có lựa chọn nào đúng hay sai. Sau một ngày làm việc căng thẳng, ai cũng có cách nghỉ ngơi của riêng mình. Nhưng nếu nhìn đủ dài, vài tiếng sau 18h lại nói rất nhiều về chất lượng cuộc sống của một người.

Bạn còn đủ sức nấu bữa tối hay lại gọi đồ ăn vì không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì? Bạn còn muốn đi tập hay chỉ mong được nằm yên? Bạn còn thời gian gọi điện cho bố mẹ, đưa con xuống sân chơi, đọc vài trang sách hay ngồi uống trà với người bạn đời? Hay cả buổi tối chỉ trôi qua trong trạng thái cố gắng hồi phục để sáng mai tiếp tục đi làm?

Có lẽ vì thế mà càng trưởng thành, nhiều người không còn đánh giá một ngày "tốt" bằng việc hôm nay hoàn thành bao nhiêu đầu việc. Họ bắt đầu đánh giá bằng câu hỏi đơn giản hơn nhiều: Sau giờ làm, mình còn đủ sức để sống cuộc sống mình muốn không?

Đó là lý do rất nhiều quyết định ở tuổi trưởng thành tưởng chừng chẳng liên quan đến sức khỏe lại thực chất đều đang bảo vệ chất lượng sống. Chọn nhà gần công ty để bớt một tiếng kẹt xe. Mua robot hút bụi để không mất cả sáng cuối tuần lau nhà. Sắm máy rửa bát để buổi tối không kết thúc bằng một chậu bát đĩa. Đăng ký tập với huấn luyện viên để không phải mỗi ngày tự đấu tranh xem có nên tập hay không. Chuẩn bị sẵn bữa ăn cho vài ngày để tối về không phải đau đầu nghĩ "ăn gì". Những khoản chi ấy nhìn qua đều là mua sản phẩm hoặc dịch vụ, nhưng thứ người ta thật sự muốn giữ lại là vài tiếng sau giờ làm.

Vài tiếng ấy tưởng ít nhưng lại là khoảng thời gian duy nhất trong ngày hoàn toàn thuộc về mình. Đó là lúc bạn tập thể dục để cơ thể khỏe hơn chứ không phải để hoàn thành KPI. Là lúc bạn chơi với con mà không bị điện thoại công việc làm gián đoạn. Là lúc bạn đọc sách vì thích chứ không phải vì phải học. Là lúc bạn nấu một bữa cơm, tưới cây, nghe nhạc, đi dạo hay đơn giản là ngồi yên trên ban công mà không cảm thấy mình đang lãng phí thời gian.

Ảnh minh họa

Nhiều người nghĩ chất lượng sống được quyết định bởi những kỳ nghỉ dài, những chuyến du lịch hay những cột mốc lớn như mua nhà, đổi xe, thăng chức. Thực ra, cảm giác "mình đang sống tốt" thường đến từ những điều nhỏ hơn rất nhiều. Đó là việc tối nay bạn có thể ngủ trước 11 giờ. Sáng mai không phải thức dậy trong trạng thái kiệt sức. Cuối tuần vẫn còn năng lượng để gặp bạn bè. Chủ nhật không chỉ dùng để hồi phục sau một tuần làm việc mà còn đủ sức làm điều mình thích.

Đó cũng là lý do nhiều người sau tuổi 30 bắt đầu quan tâm đến giấc ngủ, dinh dưỡng, vận động hay sức khỏe tinh thần nhiều hơn trước. Không phải vì bỗng dưng thích sống lành mạnh. Mà vì họ nhận ra mọi thứ đều liên quan đến nhau. Một giấc ngủ ngon giúp ngày hôm sau bớt mệt. Một cơ thể khỏe giúp buổi tối vẫn còn sức đi tập hoặc chơi với con. Một căn nhà gần nơi làm việc giúp giữ lại một tiếng mỗi ngày. Một quyết định nhỏ có thể thay đổi cả nhịp sống trong nhiều năm.

Chúng ta vẫn dành phần lớn thời gian để kiếm sống. Điều đó sẽ không thay đổi. Nhưng điều khiến một người cảm thấy hạnh phúc hay không đôi khi lại nằm ở quãng thời gian sau khi công việc kết thúc. Bởi công việc giúp chúng ta xây dựng cuộc sống, còn những giờ sau 18h mới là lúc chúng ta thực sự được sống trong cuộc sống ấy.

Cuối cùng, chất lượng sống không được quyết định bởi những gì xảy ra từ 9h đến 17h.

Nó được quyết định bởi những gì bạn còn có thể làm sau 18h.