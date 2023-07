Charlie Puth check-in tại Việt Nam, Amee và Suboi cùng dàn sao Việt rần rần vào chào đón

Dù mệt mỏi sau chuyến bay dài, Charlie Puth vẫn dành thời gian check-in trên Instagram cá nhân để gửi lời chào tới fan Việt. Nam ca sĩ đăng loạt ảnh được chụp tại sân bay Cam Ranh rạng sáng 21/7. "Cảm ơn sự chào đón nồng hậu Việt Nam. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây", anh đích thân chia sẻ ảnh sân bay cùng lời nhắn trên Instagram. Ngay lập tức, hàng trăm nghìn khán giả Việt đã vào chào đón anh. Rapper Suboi, Hoa khôi Trương Diệu Ngọc thả tim dưới bài viết. Trong khi đó, ca sĩ Amee nhiệt tình bình luận: "Welcome to Vietnam (Chào đón anh tới Việt Nam)".

Charlie Puth đăng ảnh chào Việt Nam, khiến đông đảo người hâm mộ và cả sao Việt phấn khích

Amee bình luận chào mừng nam ca sĩ cùng loạt người hâm mộ Việt, trong khi đó Suboi và Hoa khôi Trương Diệu Ngọc đều "thả tim" nhiệt tình

Trước đó vào rạng sáng nay, Charlie Puth xuất hiện với vẻ điển trai đầy năng lượng, rạng rỡ và nhiệt tình chào người hâm mộ. Rất nhanh chóng sau đó, khán giả bất ngờ đổ dồn sự chú ý vào màn hình điện thoại của nam ca sĩ. Trên điện thoại, anh để hình nền là bạn gái Brooke Sansone. Dù không đồng hành cùng nhau tới Việt Nam nhưng nam ca sĩ vẫn có cử chỉ ngọt ngào dành cho bạn gái.



Charlie Puth hứa hẹn sẽ mang những ca khúc trong tour Charlie Live Experience đến trình diễn cho khán giả Việt Nam. Danh sách bao gồm nhiều ca khúc mới trong album CHARLIE (có cả Left And Right với bản audio mà Jungkook góp giọng). Bên cạnh đó, danh sách các ca khúc từ Charlie Live Experience còn có những bản "hit" tỉ view làm nên tên tuổi của Charlie Puth gồm Attention, We Don't Talk Anymore, How Long, One Call Away ,...

Theo tiết lộ từ ban tổ chức, Charlie Puth sẽ trình diễn một set nhạc trọn vẹn trên 75 phút cùng những màn trình diễn thiết kế riêng cho 8Wonder và còn có một sân khấu độc quyền kết hợp với nghệ sĩ Vpop khiến người hâm mộ không khỏi háo hức. Đặc biệt, đích thân nam nghệ sĩ cũng từng khẳng định danh sách các ca khúc diễn ở Châu Á sẽ có những điểm khác biệt với những gì anh đã trình diễn tại Mỹ trong khuôn khổ tour Charlie Live Experience.

Ngay sau khi hạ cánh, Charlie Puth đã trở về khách sạn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho các buổi tổng duyệt.

Trong ngày 21/7, Charlie Puth sẽ cùng dàn sao Việt - Hồ Ngọc Hà, Hà Anh Tuấn, MONO, HIEUTHUHAI, Amee và DJ Mie - tập duyệt chương trình tại sân khấu Wonder Square hơn 10.000 m2. Vào tối 22/7, Charlie Puth sẽ trình diễn hàng loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi, hứa hẹn sẽ "đốt cháy" sân khấu đại nhạc hội 8Wonder. Cho đến thời điểm hiện tại, danh sách các ca khúc mà nam ca sĩ sẽ trình bày vẫn chưa được tiết lộ.



Giữa lúc không khí 8Wonder đang dần nóng lên, khán giả đã đếm ngược từng giờ từng phút để có thể thưởng thức những bản "hit" đình đám của Charlie Puth, có cơ hội được giao lưu với ngôi sao quốc tế người Mỹ và dàn sao Vbiz như Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, HIEUTHUHAI, MONO...