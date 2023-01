Chào đón năm con Mèo, hãy cùng thử sức với tựa game cực đáng yêu mang tên: Cat Bird

Là một tựa game đi cảnh được xây dựng theo phong cách cổ điển tới mức đơn giản, Cat Bird có thể không phải là một tân binh tiềm năng nhưng vẫn đang thành công thu hút được sự chú ý của các game thủ trên toàn thế giới. Ra mắt từ năm 2017 nhưng phải cho tới năm 2023, chú "Mèo lai Chim" này mới thực sự được tìm kiếm nhiều hơn và dần ghi nhận được thêm nhiều tình cảm tới từ đông đảo người chơi. Có lẽ, tạo hình dễ thương và lối chơi đơn giản chính là những yếu tố tiên quyết để tạo nên tính "giải trí" của Cat Bird ở thời điểm hiện tại.

Tại tựa game thú vị này, người chơi sẽ hóa thân thành một chú mèo có đang dang rộng hai tay như cách của một chú chim. Chú mèo này có thể di chuyển sang trái, phải, nhảy, rơi tự do và bơi; và đó là tất cả những gì mà vị "hoàng thượng" này có thể làm được trong Cat Bird. Do đó, nhiệm vụ của các game thủ, chính là khéo léo điều khiển và giúp chú mèo của mình vượt chướng ngại vật thành công để về đích một cách an toàn.

Rất nhiều cạm bẫy đang chờ đợi phía trước để cản bước Cat Bird trong tựa game thú vị này

Với hơn 40 cửa ải được thiết kế riêng biệt, Cat Bird sẵn sàng mang tới những câu đố hấp dẫn và thậm chí là có phần phức tạp để các game thủ thỏa sức trải nghiệm trong mùa Tết Quý Mão 2023. Khác với các tựa game đi cảnh thông thường, thay vì làm cho bước di chuyển của nhân vật trở nên phức tạp hơn sau mỗi màn thì tại Cat Bird, các thử thách được đưa ra ngày càng trở nên hardcore. Khó khăn nhất ở chỗ, chỉ cần mắc một sai lần thì người chơi sẽ buộc phải quay lại từ đầu của mỗi màn và không có cơ hội hồi sinh lần thứ 2. Nhờ vậy, việc cố gắng không để bản thân "gục ngã" ở mỗi vòng chơi là một quá trình cực quan trọng để các game thủ hoàn thiện các thử thách mà tựa game đề ra.

Các thử thách mà Cat Bird đề ra quả thực không hề đơn giản và đòi hỏi người chơi phải xử lý thật tinh tế

Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng chú mèo Cat Bird thực sự rất đáng yêu và sẽ là một người bạn đồng hành tuyệt vời với các game thủ trong dịp năm mới 2023. Chính vì vậy, nếu cùng có niềm đam mê với những chú mèo dễ thương và muốn tôn vinh năm con Mèo sắp tới thì hãy cùng thử sức với Cat Bird ngay hôm nay. Được biết, tựa game đang được phát hành miễn phí trên tất cả các nền tảng iOS và Android.