Chàng trai đa tài giành cú đúp huy chương Vàng Olympic STEM quốc tế

Mai Xuân Khôi giành 3 huy chương tại Olympic Stem quốc tế năm 2024

Mai Xuân Khôi là học sinh Trường quốc tế Việt Úc, cơ sở Garden Hills, TPHCM. Tại vòng chung kết Olympic STEM quốc tế năm 2024, Khôi đã đạt huy chương Vàng môn Toán cấp trung học (dành cho học sinh lớp 9,10,11), huy chương Bạc môn khoa học cấp trung học (dành cho học sinh lớp 9,10,11).

Olympic STEM quốc tế (International STEM Olympiad) là kỳ thi có quy mô lớn nhất trên thế giới về STEM dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 với 3 môn là Tin học, Toán và Khoa học. Kỳ thi được tổ chức hàng năm, thu hút hơn 100 nghìn học sinh tới từ hơn 117 nước và vùng lãnh thổ.

Lần thứ 4 được tổ chức, Olympic STEM quốc tế năm 2024 thu hút hơn 22 nghìn học sinh, sinh viên đến từ 117 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Cuộc thi gồm 3 vòng thi, trong đó có 2 vòng thi online chọn đội tuyển tham dự quốc tế và 1 vòng chung kết được tổ chức trực tiếp tại Hà Lan.

Vượt qua 2 vòng thi tuyển online, Mai Xuân Khôi đã xuất sắc đạt giải Best of The Best ở vòng thi Science và vinh dự được lựa chọn tham dự vòng chung kết (Grand Final) tổ chức tại Hà Lan với quy mô hơn 600 học sinh, sinh viên toàn thế giới dự thi.

Khôi cho biết, được tiếp xúc với môn STEM (môn học trang bị kiến thức, kỹ năng liên quan đến khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) tại trường, em thấy thú vị. Khi biết tin về cuộc thi Olympic STEM quốc tế, em xin tham gia đội tuyển và nỗ lực ôn tập để đạt được thành tích tốt nhất.

Câu lạc bộ Sách Sài Gòn thu hút được đông đảo học sinh đến đọc sách.

Đối với thầy cô và bạn bè Trường quốc tế Việt Úc cơ sở Garden Hills, Mai Xuân Khôi - học sinh đến từ lớp 11G4 - được biết đến không chỉ với gương mặt cương nghị, hiền lành, dễ mến, sống hòa đồng mà còn là chàng trai cực kỳ thông minh, năng động, tài giỏi toàn diện.

Khôi đã có quá trình học tập xuất sắc: Đạt danh hiệu "The best Student" khối lớp 11 năm học 2023-2024 của hệ thống Trường Việt Úc, nhận học bổng với điểm số A* các môn học Cambridge các năm học lớp 9,10,11. Trong kì thi SAT năm 2024, Khôi đạt điểm 1580/1600, nằm trong top 1% điểm cao nhất thế giới.

Không chỉ đạt được những thành tích đáng nể ở lĩnh vực học thuật, Xuân Khôi còn tích cực tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, làm MC trong các sự kiện của trường và là thành viên tài năng trong đội tuyển bơi lội, điền kinh của trường, đạt nhiều huy chương trong nhiều cuộc thi bơi lội, điền kinh.

Xuân Khôi hướng dẫn các em học sinh thực hành nghiên cứu hóa học tại K.Lab.

Khôi là người thành lập ra câu lạc bộ nghiên cứu Khoa học, có dự án nghiên cứu Khoa học đạt giải thưởng cao trong các kì thi quốc tế. Khôi đã tham gia Hội nghị Các nhà nghiên cứu trẻ quốc tế Mùa thu năm 2023 tại Tokyo, Nhật Bản; viết nhiều bài báo nghiên cứu khoa học lĩnh vực Hóa học như: Tổng hợp NayF4, YB3+, ER3+, vật liệu nano để gắn nhãn tế bào ung thư.

Với niềm đam mê đặc biệt với môn Hoá học, Khôi sáng lập K.Lab - Nhóm nghiên cứu về nồng độ của các chất trong nước, tìm ra giải pháp đơn giản, rẻ tiền để xét nghiệm các chất Calcium, Magie trong nước. Khôi đã và đang sản xuất Kit Test để đo nồng độ các chất Calcium, Magie nhằm giúp giảm thiệt hại kinh tế khi nuôi trồng thuỷ sản. Với K.lab, Khôi còn giúp bạn bè phát triển đam mê Hoá Học hơn.

Không những thế, Xuân Khôi còn sáng lập dự án Câu lạc bộ Sách Sài Gòn (Saigon’s book Club) với “Thư viện 0 đồng” nhằm giới thiệu sách, cung cấp sách cho trẻ khuyết tật, trẻ em nghèo, lan tỏa văn hóa đọc. "Thư viện 0 đồng" của Khôi mở cửa vào thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần, là nơi để các bạn, các em nhỏ đến đọc sách, viết cảm nhận về những cuốn sách hay.

Thầy David McLaughlin - Hiệu trưởng Trường quốc tế Việt Úc, cơ sở Garden Hills đánh giá cao năng lực của Mai Xuân Khôi và tự hào về thành tích em đạt được tại Olympic STEM quốc tế năm 2024. Thầy McLaughlin cũng chính là người đã nuôi dưỡng việc đọc sách cho Khôi từ nhỏ khi đặt ra quy định học sinh của trường phải mang trong cặp một quyển truyện hay bất cứ sách gì và đọc trong giờ nghỉ.