''Chàng hậu'' Shin Hye Sun ghi điểm mặc đẹp trong phim mới, dự là sẽ trở thành "nữ hoàng công sở" màn ảnh Hàn đợt này

Mới đây, ''nữ hoàng rating'' Shin Hye Sun đã chính thức trở lại màn ảnh với bộ phim lãng mạn giả tưởng See You in My 19th Life (Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19) sau thành công vang dội của Chàng Hậu. Trong phim, Hye Sun vào vai Ban Ji Eum - một cô nàng có khả năng ghi nhớ được tất cả những điều xảy ra ở kiếp trước. Ở kiếp thứ 19, Ji Eum quyết tâm tìm gặp người mà cô đã bỏ lỡ ở kiếp thứ 18.

Cùng với diễn xuất tự nhiên và biểu cảm biến hoá khôn lường, phong cách thời trang trong phim mới của Shin Hye Sun cũng vô cùng ấn tượng. Vào vai một nhân viên văn phòng ở kiếp thứ 19, ''chàng hậu'' ghi điểm nhờ gu thời trang thanh lịch, dịu dàng và cũng không kém phần trẻ trung. Tủ đồ của cô nàng có rất nhiều item xinh xắn mà chị em có thể học hỏi để áp dụng cho bản thân.

Đầu tiên phải kể đến sự xuất hiện của những chiếc áo khoác blazer - món đồ được nhân vật của Hye Sun vô cùng ưa chuộng. Cô phối mẫu áo blazer dáng rộng màu nâu với chiếc đầm màu tím nhã nhặn. Sự kết hợp giữa 2 item đối lập này đã trung hoà vẻ phá cách và nữ tính, cực kỳ phù hợp với cá tính của nhân vật.

Bộ đồ blazer màu xanh được Sun Hye diện trong một phân cảnh cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo chị em. Set đồ có kiểu dáng ôm nhẹ cùng gam màu nhẹ nhàng giúp nữ diễn viên trở nên thanh lịch và nổi bật. Cô nàng cũng phối thêm một chiếc áo sơ mi màu trắng bên trong để ghi điểm tinh tế.

Ngoài blazer, những chiếc áo len tăm cũng được liệt kê trong danh sách ưa thích của cô nàng Ji Eum. Kiểu áo đơn giản này thường được kết thân với chiếc chân váy xếp ly dáng dài vừa tôn lên đường nét trên cơ thể, vừa đảm bảo độ chỉn chu mà không quá cứng nhắc trong môi trường công sở.

Nhân vật của Shin Hye Sun cũng kết hợp quần vải với áo len tăm. Mắt nhìn tinh tế của cô nàng còn được thể hiện qua việc lựa chọn màu sắc của trang phục. Các item mà Hye Sun diện lên người đều có gam màu sáng nhưng không quá loè loẹt, sến sẩm.

Một trong những trang phục được cho là thương hiệu của nhân vật Ban Ji Eum chính là blazer kết hợp với quần short. Nếu để ý có thể nhận thấy, mỗi khi nhân vật mà Hye Sun xuất hiện, cô lại diện lên mình những chiếc áo blazer màu sắc được phối với quần short cùng màu. Ưu điểm của những outfit này chính là mang đến sự trẻ trung, năng động cho diện mạo của nhân vật. Ngoài ra, qua trang phục còn có thể khắc hoạ rõ nét sở thích cũng như cá tính của cô nàng Ji Eum.

Dù có tần suất xuất hiện ít hơn nhưng những món đồ đơn giản như áo sơ mi hay quần jeans vẫn giúp Shin Hye Sun trông sành điệu và trẻ trung vô đối. Cô cũng khéo léo mix thêm vài món phụ kiện như thắt lưng hay túi xách màu nâu để trang phục không bị nhàm chán, đơn điệu. Về khoản này, các chị em nhất định phải tham khảo ngay.

Tham khảo các mẫu công sở na ná Shin Hye Sun, tủ đồ của bạn chắc chắn sẽ trở nên phong phú và sinh động hơn.

Gợi ý shopping:

Ảnh: Tổng hợp