Chân váy hoa hot dịp hè, nàng diện 10 outfit này sẽ sành điệu

Chân váy hoa có nét đẹp điệu đà, tươi tắn nên làm nhiều quý cô phải "xiêu lòng" ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đây là món đồ mà nàng nào cũng nên có để style hè được thăng hạng. Khi phủ sóng các shop thời trang, kiểu chân váy này cũng cực kỳ đa dạng về thiết kế từ dáng suông đơn giản cho đến đuôi cá "bánh bèo". Nhưng cho dù diện phiên bản nào đi chăng nữa, các quý cô chắc chắn sẽ ghi điểm về sự duyên dáng và thanh lịch.

Trên thực tế, phối đồ với chân váy hoa cũng vô cùng đơn giản. Về bản chất đây là món đồ đã có họa tiết và màu sắc bắt mắt nên các cô gái chỉ việc ghép đôi chúng với một chiếc áo trơn màu là đã đủ hài hòa rồi. Nếu tinh tế hơn, các nàng có thể chọn màu áo trùng với tông màu của họa tiết hoa trên chân váy. Đây là bí quyết giúp chị em tha hồ xúng xính chân váy hoa mà không lo bị chê là sến sẩm, lòe loẹt. Nếu đang còn thiếu ý tưởng mặc đẹp với item này, các quý cô lưu ngay 10 outfit dưới đây là chuẩn bài:

Công thức đơn giản nhất mà các nàng có thể áp dụng là mix áo phông với chân váy hoa.

Nếu muốn mặc chân váy hoa tối màu, chị em nên mix chúng cùng áo hai dây màu trắng để bảo toàn vẻ ngoài trẻ trung, gợi cảm.

Áo blouse tay bổng và chân váy hoa cũng là cặp bài trùng vô cùng ăn ý.

Các quý cô có thể biến chiếc áo sơ mi thành áo khoác ngoài và diện thêm một chiếc áo mỏng bên trong cùng chân váy hoa. Set đồ lúc này sẽ có điểm nhấn mới lạ hơn.

Combo áo croptop chân váy hoa đồng bộ cũng là sự lựa chọn lý tưởng dành cho các cô gái có ít thời gian phối đồ.

Cách hạ nhiệt nhanh nhất cho các nàng trong mùa hè là diện ngay outfit gồm áo sát nách và chân váy hoa.

Nếu theo đuổi sự chỉn chu và thanh lịch, combo áo blazer chân váy hoa là gợi ý tuyệt vời cho chị em.

Những quý cô thích sự thanh tao, nhã nhặn có thể kết hợp áo sơ mi màu pastel với chân váy hoa dáng dài.

Chỉ việc mix chân váy hoa dáng ngắn cùng áo trễ vai, các cô gái có ngay một set đồ "hack" dáng lại mát rượi.

Áo sơ mi denim với chân váy hoa sẽ làm hài lòng các nàng có gu ăn mặc cá tính, sành điệu.

Bên cạnh chân váy hoa, các cô gái còn có thể sắm thêm một vài mẫu chân váy khác để diện vào những ngày hè sắp tới. Sau đây là một vài gợi ý thích hợp để các nàng tham khảo:

- Chân váy lụa

Đây là item có thể sang chảnh hóa set đồ của chị em trong vòng một nốt nhạc. Chất liệu vải lụa bóng bẩy, mềm mại và nhẹ nhàng nên rất thích hợp để mặc trong thời tiết nóng bức. Vì thế mà chúng cũng được các tín đồ thời trang lăng xê nhiệt tình. Tuy nhiên để tránh bị lộ vùng bụng mỡ, các quý cô không nên chọn diện những mẫu chân váy lụa ôm sát.

Chân váy lụa ghi điểm bởi khả năng sang chảnh hóa bất cứ outfit nào của các nàng.

Chân váy hồng ngọt ngào tôn lên nét nữ tính của chị em.

- Chân váy chữ A dáng ngắn

Phong cách thời trang ngày hè của phái đẹp sẽ bớt đi vài phần thú vị nếu không có sự xuất hiện của những chiếc chân váy chữ A dáng ngắn. Loại trang phục này được đánh giá là dễ mặc nên không hề kén dáng người. Đó là còn chưa kể đến việc các cô gái còn có thể sử dụng chúng để "hack" dáng tối đa. Các nàng chỉ việc phối chân váy chữ A với áo phông hoặc áo sơ mi là đã có ngay một outfit chỉn chu rồi.

Mùa hè là thời điểm lý tưởng để các quý cô mặc những chiếc chân váy chữ A dáng ngắn.

Phiên bản chân váy chữ A màu pastel đang rất được yêu thích.

- Chân váy xẻ tà

Kiểu chân váy này nổi tiếng bởi khả năng "kéo chân" dài miên man và sự gợi cảm hết mức. Do đó, chẳng có lý do gì mà chị em không nên bổ sung chúng vào trong tủ đồ hè. Dù bao nhiêu xu hướng thời trang đã đi qua những chân váy xẻ tà vẫn chưa hề có dấu hiệu lỗi mốt. Do đó các quý cô hoàn toàn có thể diện item này một cách thường xuyên mà không thấy chán.

Khi diện chân váy xẻ tà, các cô gái trông cao ráo hơn vài phần.

Kiểu chân váy này mix cùng sandal là cách kết hợp vô cùng phổ biến.

Ảnh: Internet