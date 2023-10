Chân dung Moon Ga-young - “nữ thần” dính tin đồn sắp kết hôn với cầu thủ Son Heung-min

Mới đây, ngôi sao bóng đá hàng đầu châu Á Son Heung-min dính tin đồn sắp kết hôn với nữ diễn viên Moon Ga-young. Cô là gương mặt không còn xa lạ với "mọt phim" Hàn Quốc. Với nhan sắc ngọt ngào cùng body gợi cảm, nữ diễn viên True Beauty khiến dân tình mê mẩn. Ngoài ra, học vấn của cô nàng cũng được chú ý.

Nữ diễn viên Moon Ga-young sinh ngày 10/7/1996. Có bố mẹ là người Hàn Quốc nhưng Ga-young sinh ra và lớn lên tại Đức, đến năm 10 tuổi cô mới cùng gia đình trở về Hàn. Cô thành thạo 3 thứ tiếng, gồm tiếng Đức, tiếng Anh và tiếng Hàn. Người hâm mộ cho rằng việc Moon Ga-young có thể giao tiếp tiếng Đức là điểm chung lợi thế khi cô sánh vai cùng Son Heung-min.

Moon Ga-young dính tin đồn sắp kết hôn cùng siêu sao bóng đá Son Heung-min

Thủa nhỏ, Moon Ga-young từng học chơi đàn piano, violin, cello, sáo và tiếp xúc với ba-lê. Cô cũng thường xuyên chơi các môn thể thao như cưỡi ngựa, leo núi, chơi golf, lặn. Mẹ của Moon Ga-young là một nhạc sĩ, tuy nhiên, cô nàng tự nhận thấy bản thân không có năng khiếu âm nhạc như mẹ.

Moon Ga-young quyết tâm theo đuổi đam mê diễn xuất từ khi còn nhỏ. Cô tốt nghiệp chuyên ngành diễn xuất tại đại học Sung Kyungwan - ngôi trường đại học có lịch sử lâu đời nhất Hàn Quốc.

Nhan sắc của Moon ga-young

Năm 2006, Moon Ga-young khởi đầu sự nghiệp với những vai nhỏ, ít đất diễn. Đến năm 2014, cô có vai chính đầu tiên trong bộ phim Mimi. Tháng 4/2015, cô đóng vai chính trong bộ phim EXO Next Door cùng các thành viên nhóm nhạc đình đám EXO. Từ đó, mỹ nhân sinh năm 1996 liên tục thể hiện khả năng biến hóa đa dạng với những vai diễn trong các bộ phim như: Don't Dare to Dream, Live Up to Your Name, Waltzing Alone, Tempted, Welcome to Waikiki 2, Find Me in Your Memory, True Beaty...

Năm 2018, Moon Ga-young có giải thưởng đầu tiên trong diễn xuất - giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải phim truyền hình MBC - với vai diễn Choi Soo Ji của phim Trò Chơi Tình Yêu đóng cặp cùng mỹ nam Woo Do Hwan. Sau bộ phim, cả hai dính tin đồn hẹn hò nhưng liên tục phủ nhận.

Moon Ga-young từng dính tin đồn hẹn hò với nam diễn viên Woo Do-hwan

Moon Ga-young là người có tính cách độc lập, thoải mái và dễ thích nghi với môi trường. Cô dần chứng minh sự trưởng thành trong diễn xuất và được khen ngợi vì thái độ kính nghiệp, luôn nỗ lực bứt phá bản thân. Cô cũng được mệnh danh là một trong những nữ thần thế hệ mới của màn ảnh Hàn Quốc hiện tại.

Khi tin đồn kết hôn rộ lên, nhiều người cho rằng Moon Ga-young xứng đôi với siêu sao bóng đá Son Heung-min. Cả hai có điểm chung ngôn ngữ, từng sống lại môi trường tự do, thoải mái ở nước ngoài. Moon Ga-young sống trong gia đình có nền tảng giáo dục tốt, còn Son Heung-min cũng được rèn giũa bởi sự nghiêm khắc của cha để trở thành cầu thủ nổi tiếng toàn cầu. Dù vậy, tin đồn này vẫn khiến người ta nghi ngờ bởi Son đang ở đỉnh cao sự nghiệp và anh từng chia sẻ sẽ kết hôn sau khi giải nghệ.