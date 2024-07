Chấn động ưu đãi chưa từng có tiền lệ trong Tuần Lễ Vàng LG tại Nguyễn Kim

Tuần Lễ Vàng Thương hiệu LG đang diễn ra tại TTMS Nguyễn Kim trên toàn quốc!

Sung sướng vô cùng với cơ hội sắm hàng hiệu LG giá hời bậc nhất năm

Để tri ân quý khách hàng cũng như loạt thương hiệu tên tuổi đã đồng hành trong thời gian qua, đến hẹn lại lên, Trung tâm mua sắm điện máy Nguyễn Kim tưng bừng tổ chức chương trình Tuần Lễ Vàng Thương hiệu LG trên khắp cả nước từ ngày 12/7 – 18/7 với loạt ưu đãi sốc có 1-0-2!

Tủ lạnh LG 217L với công nghệ inverter tiết kiệm điện, làm lạnh thông minh, thiết kế sang trọng giảm 44% nay chỉ 4.990.000 đồng. Tủ lạnh LG 217L hiện đại, kiểu dáng tinh tế phù hợp với nhiều không gian sống, rất lý tưởng cho những gia đình có từ 3-5 thành viên.

Máy lọc không khí LG PuriCare với thiết kế tinh tế, công nghệ lọc khí tiên tiến, mạnh mẽ, làm ẩm tự nhiên, giúp không khí xung quanh bạn trong lành hơn cũng đang giảm 30%, giá chỉ từ 5.990.000 đồng tại Nguyễn Kim!

Thay vì phải giặt dịch vụ rất tốn kém, mất công đi lại, bạn nên suy nghĩ ngay đến việc sắm một chiếc máy giặt cao cấp để sử dụng tại gia. Máy giặt cửa ngang LG 9kg công nghệ tối tân, nâng tầm không gian sống tại Tuần Lễ Vàng Thương hiệu LG đang giảm 39% nay chỉ còn 8.490.000 đồng bạn nhé!

Hàng ngàn sản phẩm thương hiệu LG 2024 đang được Nguyễn Kim ưu đãi sốc tri ân khách hàng.

Mùa hè nắng nóng sẽ không còn là vấn đề vì Nguyễn Kim hiện đang sale đậm Máy lạnh LG 1 HP lọc bụi hiệu quả, bền bỉ với thời gian chỉ còn 9.390.000 đồng. Hơn nữa, Nguyễn Kim còn chơi lớn, bao công lắp đặt và vật tư trị giá 1.500.000 đồng cho mã sản phẩm này.

Những ngày ở nhà chữa lành, nhu cầu giải trí tăng cao nên việc sắm một chiếc TV cỡ lớn trong gia đình cũng là một lựa chọn đúng đắn. Bạn chỉ cần đến trung tâm Nguyễn Kim trên cả nước rinh ngay Smart Tivi LG 4K 55 inch giảm 48% nay chỉ còn 11.990.000 đồng. Với thiết kế tinh tế, công nghệ tối tân, sản phẩm này sẽ giúp cả nhà nâng tầm giải trí, chiêm ngưỡng màu sắc sống động trên màn hình lớn đầy cảm hứng.

Tri ân khách hàng với hàng ngàn "đặc quyền" không có đối thủ

Không dừng lại ở ưu đãi giảm giá sốc trên từng sản phẩm, Nguyễn Kim còn áp thêm loạt ưu đãi "không điểm dừng" khi: giảm thêm 10% khi khách hàng mua bill 2, tặng voucher lên tới 3 triệu đồng cho khách hàng cũ, tặng thêm 01 năm bảo hành, đặc biệt là kéo dài thời gian trả góp lên tới 36 tháng – Tiên phong cho trải nghiệm mua sắm tới bến tại Việt Nam!

Nguyễn Kim bố trí khu vực trải nghiệm Smart Tivi OLED LG đang được giảm giá sốc trên cả nước.

"Chỉ có tại Nguyễn Kim trong Tuần Lễ Vàng 2024 nói chung và Tuần Lễ Vàng Thương hiệu LG nói riêng, chúng tôi sẽ tri ân quý khách hàng những sản phẩm mới nhất, hiện đại nhất, hot nhất như một lời cảm ơn quý khách đã đồng hành, tin tưởng thương hiệu Nguyễn Kim trong suốt gần 3 thập kỷ qua!", đại diện Nguyễn Kim chia sẻ.

Bùng nổ vận may với vòng quay may mắn, rinh ngay bộ giải thưởng gần 50 triệu đồng

Điểm nhấn của Tuần Lễ Vàng Thương hiệu LG chính là những bộ giải thưởng có tổng trị giá hơn 100 triệu đồng dành tặng 03 khách hàng may mắn nhất!

Vòng quay may mắn với các bộ giải thưởng siêu xịn sò từ Thương hiệu LG.

Giải thưởng giá trị nhất là 01 Tủ lạnh LG Inverter 635 lít dòng side by side cao cấp trị giá 48.990.000 đồng. Với diện mạo sang trọng, thời thượng, đường nét tinh tế, công nghệ tối tân, tủ lạnh 2 cánh LG chắc chắn sẽ nâng tầm chất lượng sống và khiến không gian tổ ấm của bạn bừng sáng.

Bộ giải thưởng thứ hai bao gồm Smart Tivi NanoCell LG 4K 65 inch mang đến trải nghiệm tinh hoa của màu sắc tinh khiết cùng Máy hút bụi LG giúp lọc bụi nhiều bước với tổng trị giá 32.890.000 đồng.

Bộ giải thưởng thứ ba trị giá 31.490.000 đồng bao gồm Máy giặt LG Inverter 10kg mang lại trải nghiệm giặt thông minh và tiết kiệm điện, Máy lọc không khí LG Puricare Aero giúp luồng không khí trong nhà luôn trong lành và tươi mới.

Trước đó, trong Tuần Lễ Vàng Thương hiệu Toshiba, Nguyễn Kim đã trao cho 3 khách hàng may mắn trúng bộ giải thưởng siêu to khổng lồ. Đó là chị Hồng (Tiền Giang) trúng sản phẩm Máy lạnh và Máy lọc nước Toshiba trị giá 41.180.000 đồng; chị Trần Thị Hồng Thanh (TP. HCM) trúng bộ sản phẩm gồm Tủ lạnh, Nồi cơm, Nồi chiên Toshiba trị giá 36.970.000 đồng; chị Lê Thị Diễm (An Giang) trúng bộ sản phẩm trị giá 31.870.000 đồng bao gồm Máy lạnh, Máy giặt sấy và Lò vi sóng Toshiba.

Khách hàng tấp nập "chốt đơn" tại Nguyễn Kim trong Tuần Lễ Vàng Thương hiệu LG.

"Với tâm thế giúp cuộc sống của khách hàng tiện nghi hơn, Nguyễn Kim luôn giữ vững sứ mệnh bán hàng chính hãng, uy tín, đa dạng cùng chính sách dịch vụ khách hàng thật tâm. Chương trình Tuần Lễ Vàng mỗi năm chính là cơ hội để chúng tôi phát huy tối đa ưu thế này, trao tặng quý khách những sản phẩm hàng hiệu giá sốc, ưu đãi lớn, trải nghiệm mua sắm thoải mái", đại diện Nguyễn Kim chia sẻ.

Hàng loạt các ưu đãi và sự kiện chấn động trong tháng này là cách để Nguyễn Kim gửi lời tri ân sâu sắc đến quý khách hàng. Đừng bỏ lỡ các deal cực hời diễn ra từ ngày 12/7 – 18/7 tại website www.nguyenkim.com và hệ thống TTMS Nguyễn Kim trên toàn quốc.