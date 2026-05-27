Chân dài 1m77 là em gái Đặng Văn Lâm bị loại khỏi casting người mẫu, biểu cảm thất vọng lên hot search

Nhiều người để lại bình luận động viên, mong cô nàng học hỏi thêm kinh nghiệm và chuẩn bị cho các cơ hội tiếp theo.

Sau thời gian nhận được nhiều sự chú ý khi thử sức với vai trò người mẫu, Đặng Thanh Giang - em gái thủ môn Đặng Văn Lâm tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện tại vòng tuyển chọn Vietnam International Fashion Week 2026. Mới đây, khoảnh khắc ghi lại màn catwalk của Thanh Giang được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận về nhiều sự quan tâm.

Đặng Thanh Giang trên sàn catwalk

Trong video, cô tỏ ra khá tự tin, sải bước trên sàn catwalk trước hội đồng giám khảo. Với chiều cao khoảng 1m77 cùng ngoại hình nổi bật, Thanh Giang nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người có mặt tại sự kiện.

Tuy nhiên, sau phần trình diễn, em gái Lâm Tây không nhận được tấm biển “Yes” nào từ ban giám khảo. Khi trở về vị trí ngồi chờ, Thanh Giang lộ rõ vẻ thất vọng, thẫn thờ.

Em gái Lâm Tây về chỗ ngồi với gương mặt thẫn thờ

Bên dưới các đoạn clip, phần lớn cư dân mạng đều để lại những lời động viên dành cho Thanh Giang. Nhiều người cho rằng đây là trải nghiệm bình thường đối với bất kỳ người mẫu trẻ nào khi mới bước chân vào nghề, đồng thời khuyến khích cô tiếp tục học hỏi và hoàn thiện kỹ năng.

Một số bình luận nhận được nhiều sự đồng tình như: "Mới 19 tuổi thôi, đây là trải nghiệm quý giá để trưởng thành", "Bạn này còn trẻ mà, cố lên", "Nên đi học thêm nữa để sang năm làm lại nhé", "Vóc dáng thì người mẫu đấy nhưng cần học thêm catwalk và biểu cả”, “Mới vào nghề nên chưa tự tin lắm, tập luyện thêm sẽ khác ngay”,...

Bên cạnh đó, không ít ý kiến nhận xét Thanh Giang có lợi thế lớn về chiều cao và ngoại hình, nhưng cần rèn luyện thêm về kỹ năng catwalk, thần thái và kinh nghiệm sân khấu để có thể cạnh tranh ở những sân chơi chuyên nghiệp.

Một góc quay khác về màn catwalk của Thanh Giang

Đặng Thanh Giang (SN 2007) là em gái út của thủ môn Đặng Văn Lâm, nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ nhan sắc lai Việt - Nga cùng chiều cao khoảng 1m77. Ngay từ năm 12 tuổi, cô đã được truyền thông Thái Lan chú ý khi xuất hiện trên khán đài cổ vũ anh trai thi đấu.

Ở tuổi 19, Thanh Giang gây ấn tượng với màn “lột xác” về ngoại hình khi chính thức thử sức ở vai trò người mẫu. Cô sở hữu vóc dáng thanh mảnh, đôi chân dài nổi bật và phong cách ngày càng trưởng thành, quyến rũ, nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, Thanh Giang còn xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố cô là nghệ sĩ múa Đặng Văn Sơn, bác ruột là NSND Đặng Văn Hùng - nguyên Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, còn chị họ là nghệ sĩ múa Đặng Linh Nga. Hiện cô được gia đình ủng hộ theo đuổi con đường người mẫu và được kỳ vọng sẽ tiến xa trong lĩnh vực này.

Hình ảnh đời thường của Đặng Thanh Giang

Thanh Giang và gia đình anh trai

