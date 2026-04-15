Chấn chỉnh tour xe máy chở khách du lịch cung Hà Giang Loop, lên kế hoạch chuẩn hóa nghiệp vụ

Cung đường Hà Giang Loop dài khoảng 350 km, đi qua Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc. Từng lọt top 17 điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2026, khu vực này thu hút hàng chục nghìn khách quốc tế mỗi năm nhờ vẻ hoang sơ, đèo cao và vực sâu hiểm trở.

Với địa hình đặc thù, dịch vụ easy rider (người bản địa lái xe chở khách) trở thành lựa chọn phổ biến cho những người không thạo đường. Tuy nhiên, sự việc một du khách ngoại quốc gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng hồi cuối tháng 3 đã dấy lên cảnh báo về an toàn. Một công ty cung cấp dịch vụ easy rider tại khu vực xác nhận tài xế của họ có liên quan và đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị lữ hành, cơ sở cho thuê xe máy thắt chặt quy định an toàn khi tổ chức tour trải nghiệm môtô. Động thái này được đưa ra sau khi cơ quan chức năng đánh giá việc tổ chức du lịch bằng phương tiện này trên các tuyến đường còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

Theo đó, Sở yêu cầu các đơn vị chỉ được bố trí lái xe và phương tiện đáp ứng đầy đủ điều kiện về an toàn giao thông đường bộ. Xe phục vụ du khách phải qua bảo dưỡng định kỳ, trang bị đủ mũ bảo hiểm cùng các thiết bị bảo hộ cần thiết trước giờ khởi hành. Việc cung ứng dịch vụ phải được thực hiện dựa trên hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp pháp với doanh nghiệp lữ hành. Các văn bản này cần xác định rõ thông tin người lái, phương tiện, cung đường, điểm dừng nghỉ và trách nhiệm phối hợp xử lý khi có sự cố xảy ra.

Cơ quan quản lý cũng nghiêm cấm các đơn vị không có giấy phép lữ hành tự ý tổ chức hoặc chào bán tour. Các cơ sở vận chuyển không được phép tự ghép khách, xây dựng lịch trình trái quy định hay tự ý thay đổi người điều khiển và lộ trình đã thống nhất. Trong trường hợp xảy ra tai nạn hoặc sự cố mất an toàn, đơn vị cung cấp dịch vụ phải lập tức thông báo cho doanh nghiệp lữ hành và cơ quan chức năng để phối hợp giải quyết.

Theo ghi nhận, dịch vụ đang bộc lộ nhiều lỗ hổng nghiêm trọng trong khâu quản lý. Nhiều du khách quốc tế đã phản ánh tình trạng tài xế phải làm việc quá 8 tiếng mỗi ngày, có thói quen sử dụng rượu bia vào buổi tối nhưng hôm sau vẫn ôm vô lăng tiếp tục hành trình. Tình trạng vượt ẩu trên các cung đường đèo khuất tầm nhìn diễn ra thường xuyên, đe dọa trực tiếp đến an toàn của người tham gia giao thông.

Trả lời báo chí, ông Hoàng An, đại diện Công ty truyền thông và du lịch Gió Hà Giang, xác nhận những phản ánh tiêu cực về nhóm tài xế bản địa là có cơ sở, dù không phải tất cả đều vi phạm. Theo ông An, hạ tầng giao thông khu vực Cao nguyên đá Đồng Văn hiện đã được cải thiện, song các đoạn đường đèo vẫn tiềm ẩn rủi ro và không ít easy rider lại chạy xe thiếu an toàn. Đại diện doanh nghiệp này khuyến cáo người tham gia giao thông cần làm chủ tốc độ, quan sát kỹ, giữ khoảng cách với các đoàn phượt đông người và tuyệt đối không cố vượt.

Các báo cáo cũng chỉ ra hoạt động easy rider nở rộ từ khoảng năm 2018 với lực lượng nòng cốt là người dân địa phương tự phát. Dù đối tượng phục vụ đa phần là khách quốc tế, tỷ lệ tài xế có chứng chỉ nghiệp vụ du lịch và khả năng giao tiếp ngoại ngữ lại vô cùng hạn chế. Nguồn tin từ một số đơn vị cung ứng dịch vụ tiết lộ, trong một đoàn cơ bản từ 8 đến 15 lái xe, thường chỉ có trưởng đoàn mới đáp ứng được yêu cầu về tiếng Anh.

Để giải quyết bài toán nhân sự về lâu dài, thông tin chính thức từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang cho biết đang lên kế hoạch tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý vận chuyển khách du lịch cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Chương trình đào tạo sẽ tập trung cập nhật các quy định pháp luật hiện hành về vận tải gắn liền với kinh doanh lữ hành, dịch vụ cho thuê xe và các giải pháp thực tế nhằm chuẩn hóa chất lượng nhân sự, đảm bảo an toàn giao thông tuyệt đối cho du khách.