Chăm sóc da chuyên sâu với bộ sản phẩm Hi Beauty - Giải pháp ngừa nám, giúp da trắng mịn màng sau 14 ngày

Phụ nữ sau khi bước sang tuổi 30, da bắt đầu bước vào chu trình lão hoá, thường gặp các tình trạng về nám da, sạm da, gây ra cảm giác thiếu tự tin, dẫn đến trạng thái lo âu, thậm chí thay đổi tâm sinh lý rõ rệt, ảnh hưởng không tốt đến chất lượng đời sống hàng ngày.



Lão hóa là sự già hóa của làn da, khi đó các tế bào dưới da mất dần nước và không sản sinh collagen và elastin để tạo độ đàn hồi và căng bóng cho da, từ đó khiến da khô, nhăn nheo, hình thành thâm, nám, sạm trên bề mặt da. Quá trình lão hóa da diễn ra nhanh chóng, đặc biệt ở phụ nữ tuổi trung niên trở lên.

Nhiều chị em sau khi thấy làn da của mình có dấu hiệu lão hóa đã tìm mua và sử dụng các loại mỹ phẩm trên thị trường, nhưng không giải quyết tận gốc được vấn đề thâm, nám, sạm da hoàn toàn. Hiểu được điều này, các chuyên gia nghiên cứu sản xuất của Công ty TNHH TM Bifaco đã cho ra mắt bộ ba sản phẩm chăm sóc da chuyên sâu, hiệu quả cho người sử dụng. Đó là Hi Beauty Serum; Hi Beauty Cream; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HI Beauty.

Bộ sản phẩm chuyên sâu chăm sóc da nám, sạm, tàn nhang - Hi Beauty gồm: Hi Beauty Serum; Hi Beauty Cream; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hi Beauty.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hi Beauty là dòng uống an toàn với nguyên liệu đầu vào được kiểm tra nghiêm ngặt, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng được giới chuyên gia đánh giá rất cao. Với các thành phần chính như đương quy, huyền sâm, hà thủ ô đỏ, L-Cysteine, L-Glutathione, Vitamin E, Vitamin B6, Biotin, Cerepron - F… TPBVSK Hi Beauty giúp bổ sung collagen, giúp hỗ trợ làm chậm quá trình lão hoá, hạn chế nám, sạm da giúp da tăng tính đàn hồi, căng mịn.

Hi Beauty Serum với các thành phần chính như: Vaseline, Glycerin, Hyaluronic Acid, Niacinamide (B3), Alpha Arbutin, Titanium Dioxide, Vitamin E…Giúp dưỡng ẩm da, dưỡng sáng da, hỗ trợ làm mờ các vết: thâm, nám, tàn nhang, nếp nhăn, đốm đen trên da, cho làn da tươi sáng, mềm mịn và đều màu hơn. Góp phần làm chậm quá trình lão hoá da sớm, thúc đẩy quá trình phục hồi da hư tổn.

Hi Beauty Cream với các thành phần chính như: Hyaluronic Acid, Licorice Root Extract, chiết xuất hạt nho, Taxus Wallichiana Extract, Vitamin B5, Arbutin, Collagen… Giúp hỗ trợ dưỡng da, dưỡng ẩm da, làm mềm da, làm mờ các vết thâm, sạm, nám, tàn nhang, nếp nhăn, đốm đen trên da, cho làn da mềm mại, tươi sáng hơn. Góp phần dưỡng sáng da, thúc đẩy quá trình phục hồi da hư tổn.

Bộ ba sản phẩm chăm sóc da chuyên sâu của Hi Beauty được diễn viên Vân Trang tin dùng và lan toả đến cộng đồng.

Việc sản xuất bộ sản phẩm Hi Beauty được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn GMP và được Cục vệ sinh an toàn thực phẩm Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Dây chuyền sản xuất, hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại. Nhiều khách hàng đã trải nghiệm Hi Beauty đều phản hồi tích cực, làn da trắng sáng bật tông chỉ sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm thích hợp với những khách hàng có làn da thâm sạm, nám da, lão hóa da và người có nhu cầu sở hữu làn da đẹp hơn.

Sản phẩm đã giúp hàng chục ngàn người hỗ trợ hạn chế lão hóa sớm chỉ sau 1 liệu trình.

Bộ sản phẩm chăm sóc da toàn diện Hi Beauty đã giúp hàng chục ngàn khách hàng trẻ hoá làn da, tìm lại thanh xuân chỉ sau một liệu trình. Chị Hồng Liên (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ:"Tôi năm nay 45 tuổi, cũng đã tìm phương pháp hạn chế nám được gần chục năm nay nhưng vẫn không ăn thua, những đốm nâu vẫn kết thành mảng li ti rất khó chịu và mất thẩm mỹ. Nhiều lúc cũng rất tự ti, ra ngoài hay gặp khách hàng cứ phải đeo khẩu trang suốt. Nhưng từ ngày dùng bộ sản phẩm Hi Beauty, tôi thấy da cải thiện nhiều lắm. Chỉ sau 15 ngày sử dụng những vết nám đã mờ dần, dùng hết một liệu trình, da còn trắng hồng lên thấy rõ ràng, những vết nám từ đó cũng cải thiện, đời sống tinh thần của tôi cũng vui vẻ hẳn lên".

Với bộ 3 sản phẩm gồm: Hi Beauty Serum; Hi Beauty Cream; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hi Beauty. sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho làn da nám sạm, là giải pháp làm đẹp tối ưu "trong uống ngoài thoa", giữ gìn tuổi thanh xuân cho chị em từ trong ra ngoài.

Thông tin sản phẩm:

Hi Beauty - Công ty TNHH Thương Mại Bifaco

Phòng 201, Tầng 2, Số nhà 33D5, Khu giãn dân Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Website: https://www.hibeauty.com.vn/

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.