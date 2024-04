CHẠM Multimedia, nhận cặp vé khám phá Singapore 5 ngày, xem phim bom tấn miễn phí tại Arena Info Day 2024

Mỗi một giờ trôi qua, Thiết kế Mỹ thuật Đa phương tiện lại có sự thay đổi. Vì lẽ đó, Arena Multimedia mang đến ngày hội thông tin Arena Info Day 2024: CHẠM - Mở cửa ngành Sáng tạo, nơi bạn sẽ được cập nhật, khai phá những kiến thức mới về ngành nghề từ các chuyên gia. Từ đó, bạn sẽ biết được mình sẽ trở thành ai trong tương lai, làm công việc gì phù hợp và tạo ra những sản phẩm như thế nào.



Với chủ đề: CHẠM - Mở cửa ngành Sáng tạo 2024, Arena Multimedia mong muốn sẽ là cầu nối giữa thế hệ trẻ và ngành Thiết kế Mỹ thuật Đa phương tiện, giúp các bạn dần chạm tới những đam mê của bản thân. Sự xuất hiện của các khách mời chuyên gia, cựu học viên, các bạn sẽ được đắm chìm trong những kiến thức chất lượng, học cách thích nghi với thời cuộc để bản thân có thể "sống sót" giữa vô vàn khó khăn, chọn nghề sao cho đúng và phù hợp.

Bạn sẽ khám phá:

Find New You in Multimedia - Khám phá sáng tạo, thay đổi bản thân

Tại hoạt động này, các bạn sẽ cùng Thạc sĩ Vũ Anh Đức - Giám đốc Đào tạo Arena Multimedia khám phá tiềm năng to lớn của thị trường ngành Game, ngành Phim và kỹ xảo điện ảnh hiện nay một cách đầy đủ nhất, và thấy được cơ hội của bản thân trong đó.. Bạn sẽ được lắng nghe Thạc sĩ Vũ Anh Đức phân tích chất "Multimedia" có trong bộ phim Godzilla & Kong đầy hấp dẫn.

Work hard, Creative "hard" - Làm việc ngành Sáng tạo, tại sao không?

Nối tiếp đó chính là hoạt động cùng cựu học viên Arena Multimedia - anh Nguyễn Hồng Giang, hiện đang giữ vị trí 3D Artist tại Koei Tecmo - Công ty game Nhật Bản với các sản phẩm như: Dynasty Warriors (2004), Wo Long: Fallen Dynasty (2023),...

Với đam mê Sáng tạo, Giang đã phải nỗ lực và vượt qua sự cấm cản định kiến của cha mẹ để có thể "chạm" tới ước mơ của chính mình. Anh sẽ chia sẻ bí kíp nhận được "cái gật đầu" của cha mẹ khi để theo đuổi đam mê làm Game.

Multimedia Talk Talk Talk - Trò chuyện cùng Arena Multimedia

Đừng quên gửi tới Arena Multimedia thật nhiều câu hỏi thú vị trong form đăng ký dưới đây để cùng nhau hiểu rõ hơn về Thiết kế Mỹ thuật Đa phương tiện các bạn nhé.

Designing the future - Đi tìm lời giải cho tương lai

Ngoài ra, Arena Multimedia còn chuẩn bị các khu vực để giúp các bạn tìm được "bản ngã" của mình. Việc chia khu vực hỗ trợ theo từng chuyên ngành sẽ giúp các bạn dễ dàng tìm được đích đến của bản thân. Sự kiện còn có sự đồng hành của các đối tác như: SanDisk, ViewSonic. Các bạn sẽ được trải nghiệm những sản phẩm công nghệ mới phục vụ công việc sau này.

Joining in the "Creative World" - Đắm chìm trong "Thế giới Sáng tạo"

Để có thể mang đến cho mọi người góc nhìn tổng quan nhất, Arena Multimedia sẽ đưa bạn vào thế giới sáng tạo qua bộ phim Godzilla & Kong mới ra mắt và là bộ phim bom tấn nhận được nhiều sự quan tâm từ giới mộ điệu điện ảnh. Đây là một bộ phim ứng dụng rất nhiều kiến thức liên quan đến 3D, kỹ xảo VFX và nhiều lĩnh vực liên quan tới ngành Sáng tạo. Sau khi được 2 diễn giả chia sẻ về ngành và theo dõi bộ phim, các bạn sẽ hiểu rõ từng công đoạn tạo thành một bộ phim hoàn chỉnh, tìm ra được vị trí phù hợp với bản thân để biến nó trở thành định hướng tương lai.

Bạn sẽ nhận được gì khi tham gia Arena Info Day 2024?

Ngoài thông tin và những hoạt động thú vị, Arena Multimedia còn mang đến rất nhiều phần quà giá trị dành cho các bạn khi tới tham dự sự kiện Arena Info Day 2024:

Chuyến khám phá 5 ngày tới Singapore dành cho 2 người: Bạn có cơ hội may mắn trở thành chủ sở hữu 2 tấm vé cho chuyến đi Singapore ngay khi kết thúc chương trình. Còn gì tuyệt vời hơn khi tặng cho người mình yêu thương một chuyến đi bao trọn gói khám phá Quốc đảo xinh đẹp và giàu sức sống.

Nếu bạn nhập học ngay tại sự kiện Arena Info Day 2024: CHẠM - Mở cửa ngành Sáng tạo, bạn sẽ "rinh" về ngay chiếc bàn phím cơ học đầy sắc màu mà Arena Multimedia dành tặng.

Không chỉ thế, Arena Multimedia đặc biệt dành cơ hội trải nghiệm phim bom tấn mới "trình làng": Godzilla x Kong: The New Empire miễn phí cho các bạn trẻ sau hoạt động "Tìm hiểu về Multimedia cùng các chuyên gia". Hi vọng rằng sau khi xem và trải nghiệm bộ phim này, các bạn sẽ hiểu rõ hơn về VFX và những kỹ xảo tuyệt vời mà ekip đã thực hiện.

Đừng quên đăng ký tham gia sự kiện với Arena Multimedia để "giật" về những phần quà hấp dẫn này nhé.

Thông tin chi tiết:

- Địa điểm: Trung tâm chiếu phim Quốc Gia - 87 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

- Thời gian: 8h30 ngày 14.04.2024

- Tham gia tại đây: https://bit.ly/Arenainfoday

- Phí tham gia: Miễn phí, nhưng số lượng có hạn