Chăm da sáng khỏe bất chấp ngày hè khó chiều với bộ đôi "siêu phẩm" được lòng các tín đồ skincare

Mùa hè là thời điểm làn da rất dễ bị tổn thương bởi nắng nóng, tia UV cao, mồ hôi và bụi bẩn. Chưa kể thời tiết nắng mưa thất thường cũng khiến da trở nên khó chiều hơn bao giờ hết. Nếu không chăm sóc hợp lý, da sẽ lập tức rơi vào tình trạng "ét ô ét" với dầu nhờn, mụn, thâm sạm cùng hàng loạt vấn đề khác.

Đối phó với điều này, nhiều chị em đã bổ sung vào chu trình skincare các sản phẩm bảo vệ nhằm tăng sức "chống chọi" cho da. Trong đó, Tinh chất dưỡng da ULTIMUNE Power Infusing Concentrate​ và Sữa chống nắng The Perfect Protector SPF50+ PA++++​ của Shiseido chính là bộ đôi bảo vệ lành tính được các tín đồ skincare liệt vào danh sách "must have" trong những ngày hè ẩm ương này.

Tăng cường phòng vệ, cải thiện làn da từ sâu bên trong với serum ULTIMUNE

Là một trong những sản phẩm "best-seller" của Shiseido, tinh chất dưỡng da ULTIMUNE nổi bật bởi khả năng kích hoạt sức mạnh phòng thủ từ bên trong, xây dựng một hàng rào bảo vệ da mạnh mẽ. Đồng thời, sản phẩm còn giúp đẩy lùi các tác nhân gây lão hóa, tăng cường sắc đẹp, mang đến làn da ẩm mịn, đàn hồi và rạng rỡ.

Hiệu quả trên đã được Shiseido chứng minh từ 103 người dùng thực tế. Theo đó, chỉ sau 3 ngày sử dụng, 89% người dùng cảm thấy da trắng sáng hơn​, 92% cảm thấy da đàn hồi hơn​ và 94% cảm thấy da mịn màng hơn​.

Khả năng bảo vệ và chăm sóc vượt trội của serum ULTIMUNE đến từ bảng thành phần siêu đẹp với các chiết xuất thiên nhiên như: Chiết xuất Lạc Thần Hoa lên men, Chiết xuất Ngư Tinh Thảo, Rễ cây Diên Vỹ, Nấm Linh Chi,… giúp da trở nên căng bóng, mịn mượt bất chấp những bất thường của thời tiết.

Đặc biệt, tinh chất ULTIMUNE còn ứng dụng sức mạnh từ khoa học The LifebloodTM giúp nuôi dưỡng làn da, kết hợp cùng công nghệ ImuGenerationREDTM đem đến khả năng tái tạo mạnh mẽ, củng cố hàng rào bảo vệ bên trong để mọi làn da đều có được vẻ tươi tắn, rạng rỡ.

Serum ULTIMUNE có kết cấu sánh mịn nhưng rất nhẹ và thẩm thấu nhanh trên da, mang đến cảm giác mượt, mịn, thoáng ngay sau khi sử dụng. Ngoải ra, sản phẩm còn có hương cây cỏ xanh hòa quyện với hương hoa hồng, hoa sen giúp thư giãn và làm dịu cảm xúc.

Bảo vệ da 360 độ cùng sữa chống nắng The Perfect Protector SPF50+ PA++++​

Mùa hè dù nắng hay mưa thì tia UV vẫn luôn ở mức cao - tác nhân gây ra các đốm nâu, thâm sạm, nếp nhăn trên da. Đây là lý do vì sao bạn cần một sản phẩm chống nắng toàn diện như The Perfect Protector SPF50+ PA++++​.

Sữa chống nắng The Perfect Protector SPF50+ PA++++​ sử dụng công nghệ độc quyền Super-Veil 360o ™ giúp lớp màng bảo vệ ôm trọn làn da, vô hiệu hóa tia UVA/UVB từ mọi góc độ.

Sản phẩm còn ứng dụng thành tựu nghiên cứu hơn 100 năm của Shiseido - Công nghệ SynchroShield ™ được tổng hợp từ bộ đôi công nghệ WetForce và HeatForce giúp tăng cường sức mạnh lớp màng bảo vệ da khỏi tia UV khi tiếp xúc với nhiệt, nước và mồ hôi. Sữa chống nắng The Perfect Protector SPF50+ PA++++​ đặc biệt phù hợp với các hoạt động ngoài trời, nhất là những khu vực có nhiệt lượng cao và khí hậu nóng ẩm như châu Á.

Ngoài hiệu quả bảo vệ, sữa chống nắng The Perfect Protector SPF50+ PA++++​ còn chứa hơn 50% thành phần chăm sóc da cùng công thức NatureSurge Complex, Profense CellTM giúp giảm thiểu các hư tổn trên da, hỗ trợ ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa như đốm nâu, nếp nhăn do tia UV, khỏi bụi, ô nhiễm gây nên. Sản phẩm có kết cấu dạng sữa nhẹ tênh, dễ tán và thấm nhanh nên không gây bết rít, giúp nền da căng bóng "glowy" tự nhiên sau khi thoa.

Nếu đã trót phải lòng 2 "siêu phẩm" serum ULTIMUNE và sữa chống nắng The Perfect Protector SPF50+ PA++++​, đừng bỏ lỡ cơ hội săn "deal" siêu hời nhân dịp Super Brand Day trên Shopee nhé. Theo đó, Shiseido sẽ tung ra chương trình ưu đãi "Mua 1 tặng 1 fullsize" duy nhất vào ngày 10/8 dành cho bộ đôi đình đám trên.

Cụ thể, khi mua 1 tinh chất ULTIMUNE 30ml, khách hàng sẽ được tặng thêm 1 tinh chất ULTIMUNE có cùng dung tích. Còn với tinh chất ULTIMUNE 50ml, khách hàng sẽ được tặng 6 sản phẩm gồm 3 Nước dưỡng EUDERMINE ACTIVATING ESSENCE (30ml) và 3 Kem dưỡng ẩm ESSENTIAL ENERGY HYDRATING CREAM (15ml)​.

Đối với sữa chống nắng The Perfect Protector SPF50+ PA++++, khi mua 1 sản phẩm 50ml, khách hàng sẽ được tặng 1 sữa rửa mặt Complete Cleansing Microfoam fullsize hoặc 4 sản phẩm trong bộ "Yêu da" gồm tẩy trang, sữa rửa mặt, nước dưỡng và son môi thời thượng https://bit.ly/3DIydxu. Ngoài ra, khách hàng còn có thể trải nghiệm ưu đãi Mua 1- Tặng 1 phiên bản dùng thử/mini-size 15ml hoặc 30ml với giá ưu đãi chỉ 699K và 999k​, áp dụng cho cả 2 dòng sản phẩm.

[Box thông tin shop] -

Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỸ PHẨM SHISEIDO VIỆT NAM

Lầu 27, Vietcombank Tower, số 5 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam