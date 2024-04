Cha dượng nhiều lần hiếp dâm con riêng mới 13 tuổi của vợ

Ngày 12-4, một nguồn tin cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Tiến Viên (46 tuổi, trú xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) để điều tra về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nạn nhân trong vụ án là cháu N.T.N. (13 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu), con riêng của vợ Viên.

Theo cơ quan chức năng, bố mẹ của cháu N. ly hôn từ năm 2013, N. sống cùng mẹ. Sau đó, chị H. (mẹ của cháu N.) kết hôn với Viên.

Ngày 18-3, cháu N. sang nhà bà ngoại chơi thì mọi người thấy cháu có biểu hiện bất thường nên đã trò chuyện để tìm hiểu. Cháu N. kể thời gian qua bị cha dượng là Viên nhiều lần xâm hại nhưng không dám kể, nói với ai bởi bị cha dượng đe doạ. Người thân cháu N. đã trình báo sự việc lên cơ quan công an.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.