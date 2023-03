CEO Trang Đặng bật mí bí quyết thành công với thẩm mỹ viện Edena

Thẩm mỹ viện Edena - Thương hiệu làm đẹp uy tín - hiện đại hàng đầu TP Hồ Chí Minh

Thấu hiểu những băn khoăn và mong muốn đem đến địa chỉ làm đẹp chất lượng, uy tín, đồng hành cùng phái đẹp trên hành trình nâng bước cuộc sống, phát lộ vẻ đẹp tiềm ẩn, thẩm mỹ viện EDENA đã gia nhập thị trường với lời cam kết và khẳng định chất lượng dịch vụ. Với tôn chỉ tất cả vì sức khỏe, sắc đẹp và hạnh phúc của khách hàng, EDENA luôn phấn đấu, tích cực nghiên cứu, phát triển và đem đến các sản phẩm, dịch vụ chất lượng.

Hiện tại, TMV Edena không chỉ được nhiều khách hàng trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng mà còn có nhiều khách hàng từ các khu vực khác biết đến. Với tiêu chí: An toàn - Uy tín - Chất lượng – Chi phí hợp lý, TMV Edena không chỉ giúp cho ước mơ làm đẹp của các cô gái thành sự thật mà còn là người bạn đồng hành, nâng bước trên con đường tìm thấy vẻ đẹp đích thực của phụ nữ Việt. Đây là địa chỉ làm đẹp uy tín được Lê Dương Bảo Lâm và gia đình yêu thích.

Dù chỉ mới gia nhập thị trường nhưng TMV Edena đã vươn lên trở thành một trong những cái tên hàng đầu tại TP Hồ Chí Minh, được các khách hàng ưu ái lựa chọn. Được biết, thành công của TMV Edena đến từ đội ngũ nhân sự. Tất cả các khách hàng sẽ được tư vấn bởi các chuyên gia có chuyên môn cao thực hiện. Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở vật chất hiện đại cũng là một trong những điểm sáng tại đây. Được biết, bà chủ trẻ tuổi của TMV Edena đã không ngần ngại chi tiền khủng để mang công nghệ hiện đại nhất, các thiết bị công nghệ cao về để phục vụ nhu cầu làm đẹp của các khách hàng trong khu vực.

CEO Trang Đặng trong lễ chuyển giao Công nghệ trẻ hóa da không xâm lấn Ultraformer III -Edena

Chia sẻ về lí do khởi nghiệp với thị trường thẩm mỹ - thị trường được đánh giá là vô cùng khốc liệt và khó nhằn, Trang Đặng cho biết: "Lí do mình xây dựng EDENA bắt nguồn từ sự thấu hiểu nhu cầu làm đẹp của đông đảo chị em phụ nữ, những người chưa được may mắn khi sở hữu những khuyết điểm trên khuôn mặt, hay những chị em mong muốn có vẻ ngoài hoàn hảo, xinh đẹp hơn nhưng chưa có điều kiện để làm hoặc còn e ngại vì chưa tìm được địa chỉ uy tín."

Để có được thành công này không thể không nhắc đến tài năng, bản lĩnh của CEO Trang Đặng

Không chỉ thành công với công việc kinh doanh, Trang Đặng còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, khí chất sang chảnh. Có lẽ, vì làm trong ngành thẩm mỹ nên Trang Đặng có gu thời trang rất ổn định, cô nàng luôn biết cách biến hóa và làm mới bản thân mình với những hình ảnh khác nhau. Trong bộ ảnh mới nhất của mình, Trang Đặng hóa thân thành hai hình ảnh trái ngược trong outfit đen và trắng, tựa như hình ảnh nàng thiên nga đen và thiên nga trắng trong các vở nhạc kịch.

Theo CEO Trang Đặng để thành công được với công việc kinh doanh thì ngoài tư chất cần rất nhiều sự nỗ lực và bản lĩnh. Bạn cần phải thực sự hiểu được sản phẩm và khách hàng của mình. Sự đầu tư phát triển kiến thức và kĩ năng cho bản thân là điều cần thiết phải làm và cần cập nhật thường xuyên.

Bản thân cô luôn quan niệm nếu bạn không tiến lên, người khác chắc chắn sẽ vượt qua bạn. Vậy nên, với vai trò là một CEO, là linh hồn của công ty, Trang Đặng muốn bản thân phải nắm rất vững các kiến thức về quản trị kinh doanh.

Chia sẻ về việc làm cách nào cân đối giữa công việc và cuộc sống, cô nàng CEO bộc bạch: "Là người phụ nữ hiện đại, Trang nghĩ bản thân phải có đủ bản lĩnh để sắp xếp thời gian cho cả công việc và gia đình một cách hợp lý. Tùy vào từng giai đoạn và thời điểm, mình sẽ có những ưu tiên hơn, tất nhiên là mình cũng có được sự hẫu thuẫn rất lớn từ chồng và gia đình, Trang cảm thấy đây chính là may mắn lớn nhất mà mình có được".

Với bước phát triển mạnh mẽ, CEO Trang Đặng mong rằng TMV Edena và Thỏ Tây Boutique sẽ phát triển xa hơn nữa trên hành trình nâng tầm vẻ đẹp và thời trang, mang lại sự hài lòng trọn vẹn cho các khách hàng của mình.