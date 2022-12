CEO Trần Hoài Đức: "Hợp tác với DC Group để đưa Be Tik thành đơn vị xây kênh TikTok hàng đầu ngành dược"

Anh Trần Hoài Đức đồng hành với hệ thống Vạn Sinh Châu, phát triển thần tốc nhãn hàng GreMuss đạt hơn 1000 điểm bán trong vòng 2 tháng.

CEO Trần Hoài Đức có khát vọng đưa Be Tik trở thành Top 1 đơn vị xây kênh TikTok cho lĩnh vực Chăm Sóc Sức Khỏe. Để có thể thực hiện mục tiêu lớn lao này thì phải cần có người khổng lồ giúp đỡ. Và DC Group - MCN lớn hàng đầu Việt Nam với hơn 60 tỷ view TikTok - chính là người nâng đỡ cho Be Media.



"Kinh doanh thì không thể thiếu truyền thông"

Với kinh nghiệm xuất thân từ Trình Dược Viên cho đến tiếp nhận gần như tất cả vị trí ở một công ty thương mại, sau đó chuyển qua làm nhà máy La Terre France - chuyên sản xuất, gia công TPCN, dược - mỹ phẩm, CEO Trần Hoài Đức vô cùng thấu hiểu nỗi lo lắng của các đối tác, cũng như cách thức để giúp doanh nghiệp đối tác phát triển. Từ đó, anh mới phát triển mạnh mảng marketing giúp giải quyết vấn đề khó khăn của khách hàng.

Be Media JSC đã được thành lập với mục đích giúp khách hàng doanh nghiệp ngành Y - Dược giải quyết các bài toán về truyền thông thương hiệu. Từ đây, sản phẩm/ dịch vụ doanh nghiệp sẽ được tiếp cận khách hàng theo cách tối ưu, mang về thành tích doanh thu tốt. Đối tác tại nhà máy nhờ vậy mà có thể yên tâm về đầu vào và được hỗ trợ về đầu ra. Từ đó, mối quan hệ win - win giữa nhà máy và đối tác được duy trì bền chặt.

CEO Trần Hoài Đức chia sẻ: "Kinh doanh phải đi đôi với truyền thông - tiếp thị, hệ sinh thái nhà máy và công ty truyền thông của tôi sẽ là nơi chắp cánh cho hoài bão vươn tầm của các doanh nghiệp".

CEO Trần Hoài Đức khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa kinh doanh và truyền thông.

Mối duyên giữa CEO Trần Hoài Đức và DC Group



Trong suốt những năm "lăn lộn" thương trường, dù đạt được vị trí cao ở hiện tại, song, anh vẫn giữ tâm thế học hỏi và ngưỡng mộ các đối tác của mình. Anh bộc bạch: "Tôi thấy bản thân làm tốt nhất 2 phép toán là cộng và chia. Cộng là cộng tác, cộng sự. Chia là chia sẻ lợi ích, lợi nhuận để cùng nhau phát triển". Cũng chính vì vậy mà nhiều doanh nhân đánh giá rất cao anh Đức trong việc kết nối và hợp tác.

Gần đây, CEO Trần Hoài Đức đã "bắt tay" cùng với DC Group trong việc chuyển giao công nghệ xây kênh TikTok cho doanh nghiệp. Mối "duyên" này được hình thành từ khá lâu, sau bao tháng ngày chưa có dịp hợp tác.

Về DC Group (DCGR), đây là đơn vị được thành lập bởi hai Founder là Mr. Chu Xuân Đức (Donnie Chu) & Mr. Trần Mạnh Duy (Duy Muối) vào tháng 3/2020. Hiện nay, DCGR là đơn vị MCN lớn hàng đầu Việt Nam, đạt 60 tỷ lượt views trên nền tảng TikTok với hơn 200+ creator đạt trên 100k followers.

Anh Trần Hoài Đức và anh Chu Xuân Đức (Donnie Chu) trong một sự kiện.

CEO Trần Hoài Đức chia sẻ: "Từ những năm 2016 - 2017, bản thân Đức là một người đã ngưỡng mộ anh Donnie Chu. Sau đó, Đức vẫn luôn theo dõi và học hỏi từ phương pháp làm việc của anh. Đến năm 2020, thấy anh Donnie Chu và anh Duy phát triển DCGR từ TikTok, Đức lại càng ngưỡng mộ hai người".



Nhân dịp biết được DC Group có buổi truyền nghề, CEO Trần Hoài Đức đã chủ động liên hệ và may mắn được đồng hành với nhau ở mảng xây kênh TikTok doanh nghiệp. Anh Đức bộc bạch thêm: "Trong số 2000 đơn vị đăng ký quan tâm, Be Media khá may mắn khi trở thành 1 trong 3 công ty trở thành truyền nhân đó".

CEO Trần Hoài Đức và ông Trần Mạnh Duy (Co-Founder của DC Group).

"Ký kết hợp tác để cùng phát triển"



Vào ngày 18 tháng 07 năm 2022 vừa qua, CEO Trần Hoài Đức và ông Trần Mạnh Duy (đại diện DC Group) đã chính thức ký kết hợp đồng chuyển giao. Đây cũng chính là cột mốc mà anh Đức muốn hướng Be Media hoạt động trong lĩnh vực TikTok - Kênh Be Tik. Với kinh nghiệm truyền thông ngành dược của Be Media và quy trình từ DC Group, Be Tik tự tin hỗ trợ doanh nghiệp phát triển kênh TikTok, cung cấp kiến thức chính xác và bổ ích cho cộng đồng.

Việc ký kết hợp tác truyền nghề góp phần gắn kết và nâng tầm mối quan hệ hợp tác giữa hai doanh nghiệp truyền thông. Anh Đức tin rằng với sự giúp sức của DCGR thì Be Tik sẽ đạt được những thành tựu to lớn trong công tác phục vụ doanh nghiệp Y - Dược truyền thông đa kênh, thu về doanh số tốt.

Về lần ký kết này, CEO Trần Hoài Đức chia sẻ: "Nhận chuyển giao tất cả những kiến thức, kinh nghiệm và toàn bộ quy trình từ DCGR, kết hợp với thế mạnh 10 năm trong ngành dược của tôi, Be Media chúng tôi tin tưởng sẽ tạo ra dịch vụ xây kênh top 1 ngành y, dược".

