CEO công nghệ vẫn mất tích một tuần sau trận lũ quét tại Nepal

Gia đình xác nhận, ông Laxminath Gopisetty - Giám đốc điều hành (CEO) của Infosys Public Services - hiện vẫn đang mất tích sau trận lũ lụt kinh hoàng tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc.

Ông Laxminath Gopisetty. (Ảnh: AIBS News)

Vào thời điểm mất tích, ông Gopisetty đi cùng nhóm gồm 11 người. Con gái ông - Shreshta Gopisetty - chia sẻ với CNN, rằng 10 người trong số đó đến từ Mỹ và một người đến từ Canada.

Địa điểm cuối cùng được ghi nhận của ông Gopisetty là tại văn phòng xuất nhập cảnh của Nepal trên biên giới Nepal - Trung Quốc, ngay vào thời điểm xảy ra lũ lụt.

"Toàn bộ nhóm này đều đang mất tích. Không ai nhận được tin tức gì từ bất kỳ người nào trong số họ”, con gái vị CEO cho biết thêm.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, ông Gopisetty tham gia chuyến đi với tư cách cá nhân, dựa trên thông báo từ công ty Infosys vào tuần trước.

Con gái ông Gopisetty đã tự mình liên hệ với các cơ quan chức năng của Ấn Độ và Nepal, đồng thời cũng liên lạc với chính phủ Mỹ để tìm kiếm thông tin.

Infosys được thành lập vào năm 1981, sau đó trở thành một trong những công ty tư vấn và gia công phần mềm lớn nhất thế giới. Infosys Public Services là công ty con tại Mỹ, chuyên cung cấp các dịch vụ kỹ thuật số và tư vấn, cùng nhiều dịch vụ khác.

"Chúng tôi thực sự không thể ăn hay ngủ được, và thậm chí rất khó để chấp nhận hay hình dung nổi những gì đang diễn ra”, bà Shreshta Gopisetty nói. "Lúc này, chúng tôi vô cùng mong mỏi bất kỳ tin tức nào. Chỉ cần có thông tin về dù chỉ một người trong nhóm thôi cũng được”.

Dù vậy, gia đình ông Gopisetty vẫn nuôi hy vọng. "Chúng tôi phải tin rằng họ vẫn còn sống và đang chờ được giải cứu”, bà nói.

Tính đến ngày 2/9, số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal đã tăng lên 1.114 người. Ở phía biên giới Trung Quốc, ít nhất 16 người đã thiệt mạng.

Có khoảng 4.500 người vẫn đang mất tích ở cả hai bên biên giới.

Nhóm người nước ngoài đông nhất bị mất tích sau thảm họa là công dân Ấn Độ. Nhiều người trong số họ đang thực hiện các chuyến hành hương.