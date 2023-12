Cbiz thay máu lớn: Đại hoa đán và đỉnh lưu đã đến ngày tàn, thế lực nào đang trỗi dậy thâu tóm showbiz?

Showbiz Trung Quốc là 1 trong những thị trường giải trí có sức hút lớn và tầm ảnh hưởng rộng khắp thế giới. Tuy nhiên, khoảng 2 thập kỷ trở lại đây, ngành giải trí xứ tỷ dân bị đánh giá ngày càng đi xuống vì thiếu sự đổi mới và sáng tạo. Vậy nên, sự chuyển giao thế hệ trở thành 1 nhiệm vụ cấp bách đối với Cbiz.

Và sau nhiều năm quanh đi quẩn lại với những gương mặt cũ thuộc thế hệ 7X-8X và lứa tiểu hoa đán sinh năm 1990, giới giải trí xứ Trung đã bước vào thời kỳ thay máu mạnh mẽ. Năm 2023, chứng kiến sự thay đổi danh tiếng ngoạn mục của các mỹ nữ, nam thần thuộc lứa nghệ sĩ sinh sau năm 1995 và 2000. Có thể nói rằng họ đang dần thâu tóm màn ảnh, truyền thông và mạng xã hội.

Sự suy tàn của thế hệ ngôi sao cũ ở Cbiz: Tứ đại đỉnh lưu, hoa đán hết thời

Theo Sina, loạt sao thuộc nhóm quyền lực Kinh Khuyên, "Tứ đán, song Băng", "Tứ đại đỉnh lưu", tiểu hoa đán thuộc thế hệ 8X hay 90 từng thống trị và tạo ra nhiều dấu son vàng cho nền giải Trung Quốc. Tuy nhiên, đoàn tàu kéo dẫn dắt ngành giải trí Trung Quốc này đã bước vào giai đoạn già hóa, người thì tập trung cho gia đình hay không còn mặn mà hoạt động nghệ thuật, kẻ lại "trật bánh khỏi đường ray" với những vụ bê bối chấn động.

Kinh Khuyên từng là đế chế quyền lực đáng sợ, 1 tay che trời khiến ai trong showbiz Trung Quốc cũng phải khiếp sợ. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, đế chế này đã lụi bại vì dàn sao đình đám của họ liên tục dính drama. Hứa Tình, Triệu Vy, Trịnh Sảng, Ngô Diệc Phàm, Lý Dịch Phong, Trương Triết Hạn đều bị phơi bày bê bối và "xử tử online" sự nghiệp với án phạt chưa từng có tiền lệ.

Trịnh Sảng, Ngô Diệc Phàm là 2 thành viên của Kinh Khuyên bị đuổi khỏi showbiz

Chung cảnh ngộ đi xuống với Kinh Khuyên là các minh tinh thuộc lứa nhất tỷ, cụ thể là nhóm "Tứ đán, song Băng", bao gồm Triệu Vy, Chương Tử Di, Châu Tấn, Từ Tịnh Lôi, Phạm Băng Băng và Lý Băng Băng.

Hiện tại, những cái tên nói trên mỗi người có 1 cảnh ngộ đối lập. Phạm Băng Băng, Triệu Vy đã bị phong sát sự nghiệp vì bê bối. Từ Tịnh Lôi, Lý Băng Băng, Chương Tử Di đều không mặn mà với chốn showbiz cạnh tranh khốc liệt. Châu Tấn vẫn đều đặn đóng phim nhưng tầm ảnh hưởng của cô không còn như thời hoàng kim.

Triệu Vy, Phạm Băng Băng đánh mất sự nghiệp, trong khi Chương Tử Di và Châu Tấn đã giảm sức hút

Tụt dốc thê thảm nhất chính là nhóm "Tứ đại lưu lượng", gồm Ngô Diệc Phàm, Lý Dịch Phong, Lộc Hàm và Dương Dương. Ngô Diệc Phàm và Lý Dịch Phong đã ê chề khép lại hào quang sau scandal tình dục rung chuyển Cbiz. Còn Dương Dương và Lộc Hàm những năm qua luôn bị chê "hữu danh vô thực". Ngoài ăn mày dĩ vãng theo danh tiếng xưa, họ chẳng có sản phẩm nghệ thuật nào nổi bật.

"Tứ đại lưu lượng" hiện tại chỉ là 1 cái tên trong showbiz

Nhiều ngôi sao đình đám thuộc thế hệ "tiểu hoa đán 85" bao gồm Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Đường Yên, Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi, Angelababy, Giang Sơ Ảnh, Mã Tư Thuần, Nghê Ni... đều đã bước sang độ tuổi U40.

Trong đó các tiểu hoa đán hot nhất là Dương Mịch, Đường Yên, Nghê Ni, Lưu Thi Thi đã lâu không có các tác phẩm mới chất lượng. Angelababy bị cấm sóng từ tháng 10 và luôn bị xem là minh tinh bất tài. Ở nhóm này, hiện tại, chỉ còn Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi giữ vững phong độ danh tiếng, có thành tích phim ảnh nổi bật.

Lứa "tiểu hoa đán 85" chỉ còn Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi có nhiều tác phẩm tạo tiếng vang

Ngoài ra, nhóm các ngôi sao thuộc lứa tiểu hoa đán sinh năm 1990 như Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử, Cổ Lực Na Trát, Lý Thấm, Đàm Tùng Vận… đều đã bước qua tuổi 30 và đang dần thay đổi hình ảnh. Họ mong muốn tiếp cận nhiều hơn với dự án chính kịch để khẳng định tên tuổi, giành giải thưởng diễn xuất. Tuy nhiên, không phải ai cũng thành công, thậm chí có người còn thụt lùi danh tiếng, điển hình là Địch Lệ Nhiệt Ba, Cổ Lực Na Trát hay Lý Thấm.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Cổ Lực Na Trát không có gì ngoài "đẹp". Họ thuộc nhóm "bình hoa di động" của showbiz Trung

Nở rộ dàn nam thần, mỹ nữ thế hệ mới

Theo QQ, thời gian qua, chứng kiến sự nở rộ danh tiếng của hàng loạt cái tên thuộc lứa nghệ sĩ sinh sau năm 1995 và thế hệ 10X. Họ thổi làn gió tươi mới, cho thấy tiềm năng phát triển với những tác phẩm gây bão trên diện rộng và độ hot tên tuổi ngày càng gia tăng. Chỉ trong năm 2023, đã có hàng loạt nghệ sĩ trẻ được công chúng tung hô là nam thần, mỹ nữ thanh xuân thế hệ mới.

Những gương mặt trẻ tạo dấu ấn trong năm qua có thể kể đến Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Điền Hi Vi, Chương Nhược Nam, Trương Tịnh Nghi, Vương Hạc Đệ, Trương Lăng Hách, Vương An Vũ, Đặng Vi, Trương Vãn Ý, Đàn Kiện Thứ, Chu Dực Nhiên… Họ đang là các ngôi sao hiện tượng ở Cbiz, sở hữu lượng fan khủng. So với thế hệ trước, dàn nam thần - mỹ nữ này được nhận xét không hề kém cạnh về sắc vóc, tài năng.

Trương Tịnh Nghi, Chương Nhược Nam đại diện cho lứa tiểu hoa đán thế hệ mới có thực lực diễn xuất

Vương Hạc Đệ, Trương Lăng Hách đang là các nam thần chiếm sóng truyền thông

Trong đó sự thay thế ở nhóm minh tinh được đặc biệt quan tâm. Bởi thế hệ 85 của Dương Mịch, Lưu Diệc Phi và 90 của Địch Lệ Nhiệt Ba, Cổ Lực Na Trát đã qua giai đoạn đóng phim ngôn tình. Vì vậy, màn ảnh Trung Quốc hiện rất cần những gương mặt nữ chính tươi mới, trẻ trung.

Trên đường đua khốc liệt, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc là diễn viên trẻ đang được yêu thích và có tiềm năng nhất Trung Quốc. Triệu Lộ Tư hiện tại đã đứng ngang hàng địa vị với Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử. Còn danh tiếng của Bạch Lộc cũng tăng vùn vụt trong thời gian qua. Cô còn thế chỗ của Angelababy trong Keep Running và trên đà lên hương vị thế, danh tiếng tuy loạt tác phẩm mới còn bị đánh giá xuống dốc dần về chất lượng.

Với việc cả 2 đã có tác phẩm thành công, tên tuổi trở nên quen thuộc với khán giả thuộc nhiều nhóm tuổi khác nhau, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc được kỳ vọng sớm thống lĩnh thị trường giải trí xứ tỷ dân.

Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc đang được các nhà sản xuất săn đón

Điền Hi Vi là “tân giai nhân” gây chú ý nhất với sự thăng hạng danh tiếng ngoạn mục. Tên tuổi cô phủ sóng truyền thông, liên tục trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc trong năm 2023.

Người đẹp sinh năm 1997 được đánh giá có ngoại hình đẹp, diễn xuất tự nhiên và tham vọng nghề nghiệp. Vừa qua, Điền Hi Vi vào top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2023 của TC Candler. Cô đứng hạng 47. Với sự đột phá của mình, Điền Hi Vi được xem là đối thủ nặng ký, đe dọa chỗ đứng của Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc.

Điền Hi Vi là người đẹp có cú hít danh tiếng mạnh mẽ trong năm 2023

Theo Sina, sự vươn lên của nhóm sao trẻ đầy tiềm năng, nổi bật về danh tiếng nói trên giúp đường đua ở Cbiz thêm phần nhộn nhịp. Đa số họ đều nghiêm túc với nghề, có lợi thể ngoại hình, tuổi trẻ và phù hợp với cả dòng phim cổ trang và hiện đại. Tuy vẫn còn khuyết điểm về diễn xuất nhưng công chúng vẫn mong chờ nhóm nam thần, mỹ nữ thế hệ mới này sớm mang đến những tín hiệu tích cực cho con đường phát triển tới đây của showbiz xứ tỷ dân.