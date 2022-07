Cây viết du lịch quốc tế chia sẻ về các điểm đến tuyệt vời tại Việt Nam

Scott McRae đã đến Việt Nam sáu lần trong 10 năm qua và luôn ấn tượng với sự chào đón và cởi mở của người dân địa phương. Vào tháng 10 tới, nghệ sĩ đa tài này có dự định trở lại Việt Nam với một chuyến đi được thiết kế riêng để khám phá nhiều nơi Scott đặc biệt yêu thích. Nghệ sĩ này cũng đã chia sẻ về một số điểm đến nổi bật tại Việt Nam.

Đầu tiên là thành phố Hồ Chí Minh, và huyết mạch là sông Cửu Long. Những làng chài và ngôi nhà nằm dọc hai bên bờ sông chứa đựng nhiều câu chuyện thú vị. Một trải nghiệm thú vị ở đây là di chuyển trên các con thuyền và thưởng thức phong cảnh và đặc sắc văn hóa. Du khách cũng được trải nghiệm xích lô khi di chuyển trên các con phố trung tâm thành phố để đến thăm một số các địa danh mang tính biểu tượng ở đây.

Phố cổ Hội An là một điểm đến được nhiều du khách ưa thích (Ảnh: Unesco)

Tiếp theo, Hội An là một trong những điểm đến yêu thích của Scott tại Việt Nam khi được khám phá nhiều nét cổ kính và hòa nhập cùng người dân địa phương thân thiện. Tại đây, cùng với hành trình đi thăm Thánh địa Mỹ Sơn, du khách có thể trải nghiệm được nền ẩm thực phong phú khi đến khu chợ trung tâm Hội An đầy màu sắc, có một chuyến đi thuyền trên sông Hội An, và sau đó là hai giờ học nấu ăn, nơi du khách thỏa sức sáng tạo của mình cho bữa trưa.

Và Hà Nội, thủ đô của Việt Nam cũng sẽ thu hút du khách đến với sự năng động của nơi đây. Một hành trình nổi bật ở đây là khám phá ẩm thực ở khu phố cổ với nhiều quán ăn địa phương, nhà hàng nhỏ trong các con hẻm và vỉa hè khuất. Vào buổi tối, du khách có thể kết thúc một ngày ở đây tại Phố Bia hết sức sôi động.

Tiếp đó là Vịnh Lan Hạ (Cát Bà), nơi du khách sẽ bị mê hoặc bởi cảnh quan hùng vĩ của những mỏm đá cao chót vót và những vách núi sừng sững. Tại đây, một chuyến du ngoạn qua đêm sẽ là thích hợp để khám phá được thiên nhiên trọn vẹn tại nhiều thời điểm./.