Cậu Út Nhà Tài Phiệt tập 12 giảm nhiệt: Lộ hung thủ gây ngỡ ngàng, ông nội Song Joong Ki quá đỉnh

Cậu Út Nhà Tài Phiệt tập 12 tiếp tục là những diễn biến căng thẳng sau khi sức khỏe của chủ tịch Jin xấu đi giữa lúc cuộc họp cổ đông sắp diễn ra. Diễn xuất đỉnh cao của nam diễn viên Lee Sung Min trong tập này khiến khán giả phải nổi da gà, trầm trồ thán phục. Xuất sắc là vậy nhưng rating tập 12 lại giảm nhẹ, từ 21,1% xuống còn 19,8%. Đây là lần thứ 2 rating “cậu út” sụt giảm như vậy.

Mở đầu tập phim, Do Joon (Song Joong Ki) đến gặp trưởng viện và nhận tin ông nội mình - chủ tịch Jin Yang Cheol - mắc chứng mê sảng và ở tình trạng sức khỏe hiện tại thì không có cách nào khắc phục. Tình trạng của ông thực sự nghiêm trọng khi ông không ý thức được thời gian và cả việc mình đang làm. Điều này khiến Do Joon vô cùng xót xa. Khi biết tình hình của mình, chủ tịch Jin khăng khăng đòi uống thuốc và phẫu thuật nhưng những việc này có thể khiến ông chết ngay lập tức. Jin Yang Cheol không chấp nhận thực tại này càng không muốn vắng mặt ở buổi họp cổ đông. Phải cho đến khi Do Joon nói rằng ông nội có thể mất quyền chủ tịch nếu để lộ vấn đề sức khỏe, chủ tịch Jin mới bình tĩnh lại.

Lúc này, Do Joon bắt đầu lo lắng, anh cố gắng tìm cách để buổi họp cổ đông có thể diễn ra một cách thuận lợi mà không cần ông nội. Biết mình không thể thắng thông qua việc bỏ phiếu, Do Joon đã tới gặp Sung Joon, yêu cầu anh trai bỏ phiếu tán thành việc lập công ty tài chính. Do Joon tiết lộ chuyện ông nội không hề hôn mê và đả động đến việc vụ tai nạn ô tô thực chất là một vụ giết người để ngăn chặn việc thành lập công ty tài chính và cuộc họp cổ đông chỉ là một cái bẫy để tìm ra hung thủ thực sự.

Buổi họp cổ đông diễn ra và quả nhiên Sung Joon đã bỏ phiếu cho việc thành lập công ty tài chính. Nhưng bất ngờ là sau đó, Sung Joon lại bất ngờ đề cử bố mình làm giám đốc của công ty này. Sau hành động này, Sung Joon đã nói chuyện riêng với Do Joon và khiến Do Joon ngỡ ngàng khi nhắc chuyện ông nội không tỉnh táo. Và quả nhiên với màn "góp vui" của cha con Sung Joon, Do Joon thua đau trong việc bỏ phiếu chọn giám đốc nhưng bất ngờ thay, đúng lúc này, chủ tịch Jin xuất hiện trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Ngay lập tức tình thế đảo ngược, tất cả phải chấp nhận để Jin Do Joon lên làm giám đốc của Tài chính Soonyang.

Hóa ra trước đó, chủ tịch Jin đã xin viện trưởng cho mình được rời bệnh viện và sống như một Jin Yang Cheol trong đúng 2 tiếng, bất chấp việc uống thuốc sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Và quả nhiên sau buổi họp cổ đông, chủ tịch Jin lộ dấu hiệu không còn minh mẫn, nhất là khi Sung Joon cố tình hỏi ông một câu hỏi về lịch sử. Do Joon lập tức đưa ông nội đi, khi vào tới thang máy, ông không thể kiểm soát bản thân và tiểu tiện ra quần. Vì có lao công trong thang máy, Do Joon lập tức đá đổ một xô nước, giả vờ quát tháo rồi tự tay dọn phần nước bẩn trên sàn.



Trong lúc Do Joon và chủ tịch rời đi, ba anh em nhà họ Jin và Sung Joon tranh cãi, ngờ vực lẫn nhau xem ai mới là người định giết bố. Cùng lúc này, Min Young (Shin Hyun Bin) cũng đang nỗ lực điều tra hung thủ và tìm ra nơi đã giao dịch bức tranh được dùng làm "kinh phí" cho vụ giết người bất thành. Và cú twist khiến khán giả ngã ngửa: người đứng sau chỉ điểm chính là Lee Pil Ok - phu nhân chủ tịch. Và bất ngờ hơn thế nữa khi chủ tịch Jin đã tự mình đoán ra hung thủ, ông chất vấn khi vợ đến thăm mình. Ngay lập tức bà quỳ gối thú nhận, gào khóc nói ra lý do rằng mình không muốn để bố con Do Joon - kẻ không chung máu mủ với bà - được là người thừa kế. Bà Lee tưởng đâu mình đã bại lộ nhưng ông nội lại bất ngờ đòi ăn, điều này khiến bà nhận ra chồng đang bị mê sảng. Ngay lập tức bà quyết định đưa chủ tịch Jin về nhà để tiện việc kiểm soát.

Sau khi đưa chồng về nhà, bà Lee vô cùng đắc ý, nghĩ rằng mình đã thắng cuộc. Bà còn tổ chức tiệc gọi hết con về, trừ gia đình Do Joon để thông báo chuyện chủ tịch Jin bị mê sảng. Giữa lúc bà Lee đang định mở lời thì Do Joon xuất hiện, đưa cho bà giấy chứng nhận sức khỏe của chủ tịch Jin hoàn toàn bình thường, kèm theo một tấm danh thiếp của phòng tranh. Biết mình bị nắm thóp, bà Lee không thể nói ra sự thật. Sau đó bà phải gặp riêng Do Joon, chấp nhận cuộc giao dịch, rằng tuyệt đối không được tiết lộ tình trạng của chủ tịch cho đến khi đại hội cổ đông kết thúc.

Cậu Út Nhà Tài Phiệt lên sóng thứ Sáu, Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trên kênh JTBC.

Nguồn ảnh: JTBC