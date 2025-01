Cầu thủ từng "nghèo nhất Việt Nam" phải bán trâu để mua giày đá bóng, cuộc sống giờ đây thay đổi hoàn toàn

Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh vừa trở về Nghệ An sau khi cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024. Xuân Mạnh cùng gia đình đến tham dự chương trình "Giao lưu tuyển thủ quốc gia Phạm Xuân Mạnh và người hâm mộ Nghệ An". Đây là cơ hội hiếm hoi để Xuân Mạnh tri ân đến quê hương Nghệ An, là cái nôi để anh trưởng thành và thành công với bóng đá.

Tại đây, câu chuyện về cuộc sống nghèo khó ngày xưa nhà Xuân Mạnh cũng được gợi nhớ. Chia sẻ về những ngày đầu bước chân vào sự nghiệp cầu thủ của con trai, bà Phan Thị Hà kể lại gia đình tuy khó khăn nhưng luôn hết mình ủng hộ con trai.

"Đợt thi đấu đội tuyển U17, Mạnh gọi điện về nói: Mẹ ơi, mẹ cho con đôi giày. Tôi hỏi mấy tiền vậy con? thì Mạnh nói 4 triệu. Tôi nói, nhà ta không có, nhưng để mẹ đi mượn đã. Sau đó tôi nói với chồng gửi cho con 5 triệu. 4 triệu để con mua giày, còn 1 triệu để con thích gì thì con mua", bà Hà nhớ lại.

Trong nhà không có gì nữa, bà Hà sau đó phải bán con trâu duy nhất của gia đình rồi gửi tiền để Xuân Mạnh mua giày đá bóng.

Nghe những lời kể của mẹ, Xuân Mạnh xúc động bày tỏ: "Khi nghe mẹ chia sẻ lại câu chuyện em rất cảm động và hiểu được những năm tháng mình khó khăn thì bố mẹ đã hy sinh tất cả để mình có được ngày hôm nay".

Xuân Mạnh (số 7) cùng tuyển Việt Nam ăn mừng chức vô địch

Cuộc sống thay đổi nhờ bóng đá

AFF Cup 2024 không phải là giải đấu đầu tiên giúp Xuân Mạnh "thoát nghèo". Sau thành công của U23 Việt Nam ở U23 châu Á, Xuân Mạnh "bước ra ánh sáng" và có cuộc sống tốt hơn. Anh thi đấu tốt và trở thành trụ cột của Sông Lam Nghệ An. Những bản hợp đồng quảng cáo, lương thưởng giúp Xuân Mạnh tích lũy được số tiền lớn.

Hiện tại, cầu thủ quê lúa đang sở hữu căn nhà riêng 3 tầng tại khu đô thị sang trọng ở thành Vinh. Ngoài ra, đầu năm 2021, ngay sau khi làm đám cưới xong, vợ chồng Xuân Mạnh cũng nhận về nhiều lời chúc mừng khi tậu một chiếc xe hơi tiền tỷ. Năm 2023, Xuân Mạnh tiếp tục tậu thêm xế hộp cho bà xã.

Căn nhà khang trang nhà Xuân Mạnh

Gia đình Xuân Mạnh tại lễ vinh danh tại Nghệ An

Trước đó, Xuân Mạnh cũng đã xây dựng căn nhà rộng lớn, khang trang với đầy đủ tiện nghi cho bố mẹ ở quê để báo đáp công ơn nuôi dưỡng.