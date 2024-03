Cầu thủ nhập tịch sốt cao, đội tuyển Indonesia âu lo

Sáng 23/3, đội tuyển Indonesia đáp chuyên cơ đến Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam. Đội bóng xứ vạn đảo mang theo 50 người, trong đó có 26 cầu thủ. Tuy nhiên, một số ngôi sao của đội tuyển Indonesia đang gặp vấn đề về sức khỏe.

Theo báo chí Indonesia, các cầu thủ nhập tịch như Rafael Struick, Sandy Walsh, Ivar Jenner cùng 3 cầu thủ trong nước là Nadeo, Rhyadi và Jakob Sayuri đều bị ốm. Thậm chí, HLV Shin Tae-yong phải thay chân chạy cánh phải Sayuri ra ngoài ngay khi cuộc đọ sức với đội tuyển Việt Nam đang diễn ra. Anh không đảm bảo thể lực để thi đấu.

Rafael Struick bị ốm.

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) tiết lộ rằng họ đều bị sốt cao. Đặc biệt, cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Indonesia vẫn chưa thể thích nghi với thời tiết Đông Nam Á. Ở cuộc đọ sức tại Gelora Bung Karno, hậu vệ Sandy Walsh chỉ có thể thi đấu trong hiệp 2 nhưng thể trạng cũng không tốt.

" Hiện tại, chúng tôi đang làm mọi cách để giúp các cầu thủ có thể trạng tốt nhất trong trận lượt về. Tuy nhiên, tôi không biết họ có đủ sức khỏe để tham dự trận đấu tới đây hay không. Mọi quyết định hoàn toàn phụ thuộc vào bác sĩ và ban huấn luyện ", chủ tịch PSSI - ông Erick Thohir nói.

Nhiệt độ tại Indonesia vẫn ở mức cao trên 30 độ C, nhưng thời tiết tại Hà Nội lại mát mẻ hơn dù độ ẩm đang rất cao. Do đó, một số cầu thủ nhiều năm sống tại châu Âu sẽ dễ chịu hơn so với việc phải thi đấu tại Indonesia. Ở trận đấu sắp tới, đội tuyển Indonesia đón chào sự phục vụ của 2 tân binh Thom Haye và Ragnar Oratmangoen. Họ vừa được nhập tịch cách đây ít ngày và đủ điều kiện vào sân.

HLV Shin Tae-yong cho biết: " T rước đây, chúng tôi chưa thắng được đội tuyển Việt Nam ở sân của họ. Vì vậy chúng tôi sẽ nỗ lực để thắng trận đấu sắp tới ở Hà Nội. Chuyện dùng ai tôi không trả lời được. Tôi có sự chuẩn bị riêng, về nhân sự và chiến thuật ".

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia diễn ra lúc 19h00 ngày 26/3.