Cầu thủ đắt giá nhất thế giới Neymar cần gắn bó với PSG, thay vì theo chân Messi tìm bến đỗ mới

Năm 2017, Neymar trở thành cầu thủ bóng đá đắt giá nhất lịch sử khi chuyển đến thi đấu cho PSG với mức giá kỷ lục 222 triệu USD. Nhận được không ít kỳ vọng thế nhưng, thật khó để nói siêu sao 31 tuổi đã có màn trình diễn như ý trong quãng thời gian khoác áo nhà vô địch nước Pháp.

Neymar chưa đáp ứng được kỳ vọng

Thực tế mỗi khi bước ra sân, Neymar làm không tồi. Mỗi mùa giải tại PSG, tổng số bàn thắng và kiến tạo của Neymar gần như đều nhiều hơn số lần anh ra sân. Với khả năng khuấy động và tạo đột biến, cầu thủ người Brazil không ít lần trở thành người hùng, giúp đội nhà vượt qua bế tắc. Mùa giải vừa qua, Neymar ra sân 29 trận nhưng cũng kịp bỏ túi tổng 35 bàn và kiến tạo.

Dù vậy, vấn đề chính của Neymar là anh quá mẫn cảm với chấn thương. Theo thống kê, Neymar đã bỏ lỡ hơn 100 trận cho PSG, chỉ chơi vỏn vẹn 55% số trận có thể trong màu áo đội bóng nước Pháp.

Đáng buồn hơn, Neymar thường xuyên vắng mặt trong giai đoạn then chốt. Mùa 2022-2023, Neymar không thể thi đấu kể từ cuối tháng 2 vì bong gân cổ chân. Tình rộng ra, Neymar mới chỉ "khỏe mạnh" để ra sân một lần cho PSG tại vòng 1/8 Champions League. Đó là vào năm 2020, thời điểm CLB lọt đến trận chung kết.

Neymar gặp phải nhiều chấn thương trong quãng thời gian ở PSG

"Thật tệ khi tôi bị chấn thương và phải ngồi ngoài trong các trận đấu", Neymar chia sẻ trong buổi phỏng vấn hồi tuần trước. "Tôi đam mê được chơi bóng, được chạy trên thảm cỏ. Khi phải ngồi ngoài, điều đó thật khó khăn. Những tháng chấn thương diễn ra ảm đạm với tôi".

Tuy nhiên, nhiều CĐV PSG lại không tin vào điều đó. Tháng trước, Neymar không xuất hiện trong ngày đội nhà chính thức vô địch Ligue 1 sau trận hòa 1-1 trước Strasbourg. Nhiều cầu thủ gặp chấn thương khác của đội vẫn có mặt để chung vui cùng đội nhà nhưng Neymar thì không.

Ông Christophe Galtier - HLV của đội khi đó - bảo vệ Neymar và cho rằng cậu học trò "gặp khó trong việc di chuyển". Tuy nhiên buổi tối cùng ngày, Neymar bị bắt gặp đang chơi Poker ở Monaco. Hôm sau, Neymar tươi cười ở giải đua xe Monaco Grand Prix. Động thái trên khiến Neymar vấp phải làn sóng chỉ trích. Cách đây chưa lâu, một nhóm người hâm mộ từng tập trung trước căn hộ của Neymar tại Pháp và yêu cầu cầu thủ này ra đi.

Lúc này, PSG đang theo đuổi một hướng đi mới sau quãng thời gian dài bỏ tiền mua siêu sao. Họ đang tập trung nhiều hơn vào các cầu thủ trẻ, ưu tiên các cái tên tự đào tạo với mục tiêu xây dựng một nền tảng vững chắc.

Vì thế, không có gì đảm bảo cho những ngôi sao của đội bóng. Messi cùng Ramos đã ra đi, Mbappe cũng có thể rời đi nếu không chấp nhận gia hạn. Neymar cũng tương tự. Bất chấp còn 3 năm hợp đồng với PSG, viễn cảnh Neymar sớm rời đội bóng không phải không thể xảy ra.

Trung vệ kỳ cựu Sergio Ramos sẽ rời PSG hè này

Tương lai nào cho Neymar tại PSG?

Thông tin từ truyền thông Anh cho hay Neymar đã nhận được lời mời trị giá hàng triệu euro để chuyển đến thi đấu tại Saudi Arabia ngay mùa hè này. Tuy nhiên, The Athletic cho rằng vẫn còn nhiều lý do để Neymar chọn ở lại PSG. "Tại PSG, cậu ấy có sự đảm bảo, hợp đồng béo bở và được chơi cho CLB hàng đầu châu Âu", The Athletic cho hay.

Và khác với Ronaldo hay chính người đồng đội cũ Messi đã rời châu Âu để "dưỡng già", Neymar mới chỉ 31 tuổi, được dự đoán còn ít nhất 3-4 thi đấu đỉnh cao.

Về phía Neymar, cầu thủ này cũng đang hài lòng với những người đồng đội ở PSG. Những mâu thuẫn như thời mới gia nhập đội bóng cũng không còn. "Neymar đã trở về đội bóng tuần này, cậu ấy là mặt trời tỏa nắng trong phòng thay đồ", HLV Christophe Galtier chia sẻ cách đây 2 tháng. "Cậu ấy mang đến nụ cười và bầu không khí tích cực. Đó là điều quan trọng".

Neymar nên ở lại PSG thay vì theo chân Messi rời PSG

Lúc này, HLV Galtier đã bị PSG sa thải. Cái tên được chọn để thay thế nhiều khả năng là Luis Enrique. Nếu kịch bản này xảy ra, Neymar có thêm lý do ở lại. Trong quá khứ, ông Enrique dẫn dắt Barca với bộ ba Messi - Neymar - Suarez giành cú ăn 6 đáng nhớ.

Mới đây khi được tờ The Athletic yêu cầu đánh giá về tình hình hiện tại của Neymar ở PSG, một nguồn tin từ CLB nước Pháp khẳng định khả năng Neymar ra đi hè này là "rất nhỏ nếu không muốn nói rằng không thể".

Giới chuyên gia cũng cho rằng tiếp tục gắn bó với PSG là lựa chọn tốt nhất với Neymar vào lúc này, thay vì theo chân Messi rời đội bóng. Tuy nhiên, đội trưởng tuyển Brazil cần chứng minh bằng màn trình diễn trên sân cỏ. Không còn Messi, Neymar sẽ cùng những người đồng đội mới tiếp tục chinh phục chiếc cúp tai voi Champions League.

Nguồn: The Athletic