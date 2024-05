Cầu thủ CLB Công an Hà Nội quây trọng tài, phó đoàn có hành động lạ

CLB Công an Hà Nội vừa trải qua trận đấu khó khăn trên sân Hà Tĩnh, khi để thua đội bóng áp chót bảng xếp hạng.

Sau khi nhận bàn thua ở ngay đầu hiệp 2, đội bóng của HLV Mano Polking không thể tìm kiếm bàn gỡ hòa trong thời gian còn lại của trận đấu. Điều này dẫn tới sự ức chế của nhóm cầu thủ Công an Hà Nội, trong đó có đội trưởng Nguyễn Quang Hải.

Sau khi trận đấu kết thúc, cầu thủ đội khách ở lại chất vấn vị trọng tài về các quyết định xuyên suốt trận đấu.

Nhóm cầu thủ CLB Công an Hà Nội cùng nhau chất vấn trọng tài Đỗ Khánh Nam.

Cũng trong hiệp 2 ở trận đấu, Hà Tĩnh thắng CLB Công an Hà Nội, ban huấn luyện của đội bóng Thủ đô lao ra phản ứng với trọng tài Đỗ Khánh Nam ngay trước khu vực kỹ thuật. Thấy vậy, trợ lý Lê Xuân Hải - phó đoàn CLB Công an Hà Nội liền thực hiện rút một vật có hình dạng giống điện thoại, nhằm gây áp lực với đội ngũ cầm còi trên sân Hà Tĩnh.

Đây là hành vi hiếm khi xuất hiện trong bóng đá. Thông thường, các huấn luyện viên chỉ sử dụng điện thoại và thiết bị điện tử để phục vụ chuyên môn, chiến thuật hoặc theo dõi sức khoẻ cầu thủ.

Dự kiến trong những ngày tới, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ điều tra hành vi kể trên của ông Lê Xuân Hải, trước khi đưa ra quyết định xử phạt đối với hành động lạ kể trên.

Trợ lý Lê Xuân Hải có hành động lạ với trọng tài tại vòng 22 V.League

Công an Hà Nội đang rơi tự do trên bảng xếp hạng V.League sau trận thua thứ 4 liên tiếp. Đội bóng của ông Mano Polking đang ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 31 điểm, kém 11 điểm so với đội đầu bảng Nam Định (42 điểm).

Công an Hà Nội không phải đội duy nhất không hài lòng với công tác trọng tài ở vòng 22. Trên sân Pleiku, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cũng giành những lời chỉ trích cho vị trọng tài điều khiển chính trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai hòa 1-1 Thanh Hóa.