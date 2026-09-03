Câu lạc bộ bóng đá Công an Nhân dân đặt mục tiêu thăng hạng V.League

Câu lạc bộ bóng đá Công an Nhân dân bổ sung dàn cầu thủ chất lượng dự giải hạng Nhất 2026/2027, đặt quyết tâ thăng hạng V.League.

Ngày 3/9, câu lạc bộ Công an Nhân dân (tiền thân là PVF-CAND) đã tổ chức lễ xuất quân tham dự mùa giải hạng Nhất Quốc gia 2026/2027 .

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết:

“Hôm nay, tôi rất vui mừng, phấn khởi tham dự Lễ chuyển giao Câu lạc bộ bóng đá trẻ PVF - Công an Nhân dân thành Câu lạc bộ bóng đá Hưng Yên và Lễ xuất quân của Câu lạc bộ bóng đá Công an Nhân dân khởi động mùa giải 2026/2027. Đây là dấu mốc có tính lịch sử, thể hiện sâu sắc kỳ vọng của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về quyết tâm xây dựng một tập thể giàu bản lĩnh, sức mạnh, thi đấu kỷ luật, chuyên nghiệp, luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo, thể hiện sâu sắc hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân "ba nhất" trong kỷ nguyên mới.

Đồng thời, mong muốn qua từng trận đấu, từng mùa giải, hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân sẽ tiếp tục được lan tỏa sâu rộng, góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh đất nước, con người Việt Nam an toàn, năng động, ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ".

Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Lễ xuất quân của câu lạc bộ bóng đá Công an Nhân dân. Ảnh: CLB CAND

Tại lễ xuất quân, câu lạc bộ Công an Nhân dân chính thức ra mắt Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện, lực lượng cầu thủ và mẫu áo đấu mùa giải 2026-2027.

Câu lạc bộ Công an Nhân dân bước vào mùa giải mới với sự chuẩn bị toàn diện, hướng tới mục tiêu giành vé dự V.League mùa tới. Năm nay, đội được dẫn dắt bởi tân huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng, đồng thời chào đón nhiều tân binh chất lượng như thủ môn Đình Triệu, Lê Viktor, Minh Vương, Đỗ Phi Long hay Huỳnh Minh Đoàn, cùng các nhân tố trẻ như Lý Đức, Thanh Nhàn, Minh Phúc...

Tại buổi lễ, HLV Nguyễn Đức cho cho biết:

“Nhiệm vụ hàng đầu của câu lạc bộ là chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, tập trung xây dựng đội bóng, nâng cao thể lực. Các chuyến tập huấn, các trận đấu giao hữu sẽ giúp đội củng cố, rà soát lực lượng để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Ban huấn luyện hướng tới xây dựng một đội bóng có tinh thần đoàn kết, rèn luyện chuyên môn, thi đấu và sinh hoạt chuyên nghiệp. Toàn đội sẽ hướng tới từng trận đấu, từng giai đoạn, với mục tiêu nhanh chóng trở lại V.League bằng lối chơi cống hiến”.

HLV Nguyễn Đức Thắng đặt quyết tâm cùng CLB CAND thăng hạng V.League (Ảnh: CLB CAND)

Lễ xuất quân CLB CAND (Ảnh: CLB CAND)

Trang phục mùa giải mới của CLB CAND (Ảnh: CLB CAND)

Ngoài ra, trong khuôn khổ buổi lễ, câu lạc bộ bóng đá Hưng Yên chính thức ra mắt sau khi tiếp nhận chuyển giao từ câu lạc bộ Bóng đá Trẻ PVF-CAND. Đội bóng kế thừa nền tảng đào tạo trẻ và cũng sẽ thi đấu ở giải hạng Nhất mùa 2026/2027.