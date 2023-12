Cặp “tiên đồng ngọc nữ” showbiz Philippines bất ngờ lộ diện bên nhau sau khi kết thúc mối tình 11 năm, tương tác thế nào mà gây xôn xao?

Tối 13/12, truyền thông Philippines đưa tin cặp đôi “tiên đồng ngọc nữ” showbiz Philippines một thời Kathryn Bernardo - Daniel Padilla gây xôn xao khi cùng tham gia ghi hình tiết mục biểu diễn cho chương trình mừng Giáng sinh của ABS-CBN. Đây cũng là lần đầu tiên 2 ngôi sao xuất hiện cùng nhau sau khi chính thức “đường ai nấy đi” hồi cuối tháng 11.

Trên sân khấu, Kathryn Bernardo - Daniel Padilla song ca bài hát I'll Be There For You (nhạc phim Friends ) trong bầu không khí vui vẻ. Trước ống kính, cặp đôi 1 thời không ngại trao cho nhau nụ cười trìu mến. Lúc rời khỏi sân khấu, Daniel còn liên tục thể hiện sự quan tâm dành cho bạn gái cũ Kathryn. Ở trong hậu trường, 2 nghệ sĩ cũng trò chuyện vui vẻ với nhau. Tuy nhiên, truyền thông Philippines cho hay không hề có chuyện Kathryn Bernardo - Daniel Padilla “gương vỡ lại lành”. Tờ Philstarlife nhận định 2 ngôi sao hiện vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp sau khi “đường ai nấy đi”.

Clip ghi lại màn trình diễn của Kathryn Bernardo - Daniel Padilla mới đây đã gây sốt mạng xã hội

2 nghệ sĩ 9X song ca trong buổi ghi hình cho 1 chương trình mừng Giáng sinh

Cặp “tiên đồng ngọc nữ” showbiz Philippines 1 thời cháy hết mình trên sân khấu trong buổi ghi hình vào hôm 13/12

Trước ống kính máy quay, Kathryn Bernardo dành cho bạn trai cũ nụ cười trìu mến. 2 ngôi sao cũng tương tác thân thiết ngay trên sân khấu. Truyền thông Philippines nhận định Kathryn Bernardo - Daniel Padilla vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp sau khi chia tay

Daniel Padilla dành cho bạn gái cũ những cử chỉ quan tâm ân cần khi 2 người rời khỏi sân khấu

2 nghệ sĩ trò chuyện vui vẻ trong hậu trường trong lần đầu cùng tham gia 1 buổi ghi hình sau khi chia tay

Trước đó, vào tối 30/11, tờ Khaleejtimes đưa tin Kathryn Bernardo và Daniel Padilla chính thức chia tay sau 11 năm gắn bó. Đáng nói, việc 2 ngôi sao “đường ai nấy đi” được cho là có liên quan tới kẻ thứ 3 - nữ diễn viên kiêm người mẫu Andrea Brillantes.

Chuyện tình của Kathryn Bernardo - Daniel Padilla tan vỡ cách đây không lâu

Andrea Brillantes dính tin đồn là tiểu tam chen chân vào mối quan hệ của Kathryn Bernardo - Daniel Padilla

Kathryn Bernardo sinh năm 1996, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với tư cách diễn viên nhí. Năm 2010, Kathryn Bernardo bùng nổ toàn châu Á nhờ vai Mara trong phim truyền hình ăn khách Trò đùa của số phận. Hiện tại, Kathryn Bernardo đã trở thành nữ diễn viên 9X thành công nhất ở Philippines với nhiều phim điện ảnh cháy vé.

Daniel Padilla sinh năm 1995, là ca sĩ kiêm diễn viên. Nam nghệ sĩ trở nên nổi tiếng ở nhiều nước châu Á nhờ loạt phim hot như Hãy tin em thêm lần nữa, Chuyện tình của chúng ta...

Kathryn Bernardo…

… và Daniel Padilla đều là những ngôi sao trẻ nổi bật ở Philippines

