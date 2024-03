Cặp sao nữ là bạn thân 10 năm, đóng chung nhiều MV, nay lại vướng nghi vấn "cạch mặt" khi cùng thi show thực tế!

Có thể nhiều người đã biết, Trang Pháp và MLee vốn là bạn thân 10 năm. Cả 2 từng đồng hành trong nhiều dự án cũng như cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên, vì 1 lý do nào đó, đôi bạn thân ngày nào lại vướng nghi vấn "cạch mặt" khi cùng xuất hiện trong chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng năm 2023.

Xuất hiện trong nhiều dự án của người chị em thân thiết

Vào năm 2016, chương trình Bước nhảy hoàn vũ mùa 7 chính thức được lên sóng và quy tụ nhiều cái tên đình đám như S.T Sơn Thạch, Khả Ngân, Diệu Nhi, Thuận Nguyễn, Lâm Khánh Chi... và tất nhiên có cả Trang Pháp lẫn MLee. Tại mùa giải năm đó, Trang Pháp rút lui ở tuần 2, còn MLee đi đến top 5.

Trước và sau khi tham gia cuộc thi, Trang Pháp và MLee đều giữ mối quan hệ thân thiết. Đặc biệt, ca khúc Mối tình đầu của MLee là do Trang Pháp sáng tác. Ngược lại, MLee cũng từng tham gia diễn xuất trong MV Chỉ là và Turn up the fire của Trang Pháp.

MLee từng đóng MV Chỉ là...

... và Turn up the fire của Trang Pháp

Còn Trang Pháp sáng tác ca khúc Mối tình đầu cho MLee

Không chỉ vậy mà ngoài cuộc sống, MLee và Trang Pháp còn chơi chung hội bạn có Băng Di, Thùy Anh, Khả Ngân... Cứ có thời gian rảnh rỗi, cả hai lại gặp nhau hay khi "thất tình sẽ dắt nhau đi du lịch". Trên trang cá nhân, hai nữ nghệ sĩ cũng thường xuyên đăng ảnh thân thiết, gửi đến nhau những lời chúc mừng trong những dịp quan trọng.

Cả 2 là đôi bạn rất thân thiết

Cả 2 chơi chung hội bạn có cả Băng Di, Thùy Anh...

Vướng nghi vấn "cạch mặt" khi cùng tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng

Cùng tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023, Trang Pháp và MLee lại vướng phải nhiều tin đồn không hay, gây ảnh hưởng đến mối quan hệ. Thậm chí, nhiều người còn lo ngại đôi bạn thân thiết sẽ có nguy cơ "cạch mặt" vì những câu chuyện căng thẳng vừa qua.

Tại Công diễn 3, MLee tiếp tục làm leader. Sau khi hoàn thành tiết mục, MLee đã có bài đăng khá dài, kể về quá trình cùng các chị đẹp tập luyện, chuẩn bị cho sân khấu lần này.

Khi viết về Trang Pháp, MLee nói rằng cô biết Trang Pháp muốn xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng nên đã tin tưởng giao cho Trang Pháp nhiệm vụ làm nhạc với DTAP. Tuy nhiên, trong 2 ngày đầu, Trang Pháp "làm việc chẳng tới đâu", "mọi thứ cứ rối nùi", phải đến khi MLee tất tả chạy đến tìm DTAP thì mọi thứ mới xong xuôi, trót lọt. Dòng status mang hàm ý “nhận công” khiến netizen phản ứng vô cùng dữ dội.

MLee và Trang Pháp chung team ở Công 3

Bên cạnh đó, việc MLee liên tục chung đội, thân thiết với Lệ Quyên mà đàn chị lại có nhiều story ám chỉ có ai đó "hạ bệ" mình và sẵn sàng hi sinh tình bạn 10 năm khiến nhiều người cho rằng cô đang ám chỉ Trang Pháp. Chính vì vậy, việc MLee không có quá nhiều tương tác, lại thường xuyên đứng ở 2 chiến tuyến trong chương trình khiến nhiều người phải thắc mắc về mối quan hệ giữa 2 nữ ca sĩ từng có.

Sau chương trình, Trang Pháp có thể xem như người được lợi nhất khi không chỉ chứng tỏ được thực lực mà cô còn kết nạp được hội chị em thân thiết khác cũng như cộng đồng fan vô cùng đông đảo. Về phần MLee, nữ ca sĩ sinh năm 1992 có phần "im hơi lặng tiếng" hơn hẳn. Không thể phủ nhận chương trình giúp tên tuổi MLee đến gần với khán giả hơn sau 10 năm làm nghề, tuy nhiên, những drama xoay quanh đã khiến cô nhận về nhiều ý kiến trái chiều hơn cả.

Trang Pháp có vẻ là người được lợi nhất sau chương trình