Cặp "nữ hoàng lookbook" thi The New Mentor

Là những chiến binh được dân cư mạng khen ngợi khi sở hữu gương mặt đẹp không góc chết và đều là những "best face" của The New Mentor 2023, Ngọc Ánh và Vũ Thúy Quỳnh dường như sở hữu khá nhiều điểm tương đồng.

Cả hai đều từng được ưu ái gọi là "nữ hoàng lookbook". Nhưng sau đó, con đường sự nghiệp của Ánh và Quỳnh rẽ hướng khác nhau.

Trong khi Ngọc Ánh kết hôn và lựa chọn an toàn cùng nghề mẫu ảnh, Thúy Quỳnh lại chọn kinh doanh và góp mặt vào các cuộc thi sắc đẹp.

Đụng độ nhau ở The New Mentor 2023, Ánh và Quỳnh đều đã có những màn trình diễn "đã con mắt" của khán giả, thu hút sự quan tâm chú ý từ cộng đồng mạng. Theo đó, cặp đôi "nữ hoàng lookbook" một thời này cũng được đặt lên bàn cân để so kè.

Ngọc Ánh (trái) - Vũ Thúy Quỳnh (phải)

Ngọc Ánh: Chiến binh thử thách nào cũng “cân đẹp”, cái tên đáng gờm hiện tại

Trở thành một chiến binh được đánh giá cao trong The New Mentor 2023, Ngọc Ánh (Phạm Ngọc Ánh, sinh năm 1996, Thanh Hoá) đã dần chứng minh được sức thu hút của "nữ hoàng lookbook" Hà Thành.

Ngọc Ánh (Phạm Ngọc Ánh, sinh năm 1996, Thanh Hoá). Cô nàng sở hữu nét đẹp tự nhiên 100%, trở thành "gà chiến" trong The New Mentor 2023.

Trước đó, trong vòng loại đầu tiên phải cạnh tranh cùng Vũ Thúy Quỳnh, tuy Ngọc Ánh có phần thể hiện "kém lửa" hơn nhưng càng về sau càng thể hiện được nội lực và "giật" spotlight nhiều thử thách. Tính đến thời điểm The New Mentor phát sóng tập thứ 4, Ngọc Ánh đã chứng minh được nút bấm chọn thẳng của mentor Thanh Hằng không hề lãng phí. Tuy nhiên, liệu cô có thể chạm tay tới ngôi vị cao nhất hay không còn là một ẩn số!



Từng có kinh nghiệm chụp lookbook 7 năm, Ngọc Ánh cho biết mục tiêu đến với cuộc thi lần này là để thoát ra khỏi vòng an toàn của bản thân. Vì cô từng rất đam mê với mẫu ảnh, nhưng lại lập gia đình sớm nên cơ hội bứt phá trong sự nghiệp không có nhiều.

Kết hôn vào năm 2019 cùng một chủ shop quần áo có tiếng ở Hà Nội, hiện tại cuộc sống của Ngọc Ánh có thể gọi là đủ đầy: chồng giỏi, con ngoan và sở hữu những tài sản có giá trị như nhà và xe ở tuổi còn khá trẻ.

Cuộc sống hiện tại của Ngọc Ánh: Chồng đẹp, con ngoan

Vũ Thúy Quỳnh: “Gà chiến” Hương Giang khiến Lan Khuê phải tranh giành

Có màn đọ sắc cùng Ngọc Ánh trong vòng loại và nhận về lượt bình chọn cao từ các BGK, Vũ Thúy Quỳnh (SN 1998, Điện Biên) về team Hương Giang sau màn giành giật với mentor Lan Khuê. Cô nàng cũng được đánh giá là một màu sắc lạ khi có thể thay đổi linh hoạt từ người mẫu sang beauty queen (người đẹp).

Sở dĩ được nhận xét như vậy là vì Vũ Thúy Quỳnh từng góp mặt trong một số cuộc thi sắc đẹp có tiếng, điển hình là lọt vào Top 10 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022, hay được đánh giá có nhan sắc nổi bật trong Vietnam's Next Top Model 2022.

Đến với The New Mentor, tận dụng thế mạnh về gương mặt cũng như vóc dáng chuẩn người mẫu, Thúy Quỳnh đã đem đến những phần thi tương đối tốt. Tuy chưa "giật" spotlight như Ngọc Ánh, nhưng đến hiện tại Quỳnh vẫn là "gà chiến" của đội Hương Giang và được đặt khá nhiều kỳ vọng.

Vũ Thúy Quỳnh (SN 1998, Điện Biên) về team mentor Hương Giang. Cô nàng được đánh giá là có màu sắc thay đổi linh hoạt.

Vì không chọn an phận với vị trí là một "nữ hoàng lookbook", cuộc sống của Thúy Quỳnh có thể nói là đầy đủ sắc màu. Không chỉ hay góp mặt vào các cuộc thi sắc đẹp, Quỳnh còn lấn sân sang cả mảng kinh doanh. Hiện tại, Quỳnh có một cửa hàng kinh doanh quần áo online và một shop bán nước ép healthy.