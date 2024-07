Cập nhật số liệu CTCK ngày 13/7: Nhiều tên tuổi lớn hé lộ KQKD quý 2, MBS lãi cao kỷ lục, xuất hiện khoản lợi nhuận "đi lùi" so với cùng kỳ

Bức tranh kết quả kinh doanh ngành chứng khoán trong quý 2 năm 2024 đang dần hé lộ. Tính tới ngày 13/7 đã có 4 CTCK, tài chính thực hiện công bố BCTC quý 2, trong đó đáng chú ý với nhiều khoản lợi nhuận tăng mạnh nhưng cũng xuất hiện cả khoản lãi sụt giảm, thậm chí là lỗ.

Cái tên đầu tiên nhóm chứng khoán công bố BCTC quý 2/2024 là Chứng khoán MB (mã MBS). Công ty ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 883 tỷ đồng, tăng trưởng 120% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 271 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ 2023. Lãi ròng thu về gần 217 tỷ đồng, tăng 74% so với quý 1/2023 và là mức lợi nhuận cao kỷ lục theo quý trong lịch sử hoạt động của công ty chứng khoán này.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của MBS đạt 1.557 tỷ đồng, tăng 111% so với cùng kỳ năm 2023. LNTT tăng 63% lên 500 tỷ, lãi ròng tương ứng 399 tỷ đồng, hoàn thành gần 54% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2024.

Một CTCK vốn Hàn Quốc là Chứng khoán KIS cũng đã công bố BCTC quý 2/2024 với doanh thu hoạt động đạt 653 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ các khoản chi phí khác, Chứng khoán KIS ghi nhận 126 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý 2/2024, giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ năm trước. LNST tương ứng đạt 102 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu hoạt động của KIS đạt 1.256 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế đạt 256 tỷ đồng, tăng trưởng 39% so với cùng kỳ 2023.

Nhóm vốn hóa bé hơn, Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) đạt gần 9 tỷ đồng doanh thu hoạt động trong quý 2/2024, giamr gần 3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế của DAS đạt gần 1,7 tỷ đồng, giảm 37%% so với cùng kỳ năm 2023. LNTT 6 tháng xấp xỉ 3 tỷ, giảm gần 19%.