Cập nhật: Sau châu Á, người dân châu Âu chào đón năm mới 2024

07:22

Đúng như lời Thị trưởng London Sadiq Khan tuyên bố, thành phố này sẽ có một buổi biểu diễn hoành tráng với một số “bất ngờ”. Người dân và du khách đã có những phút giây trải nghiệm không khí đón năm mới 2024 vô cùng ấn tượng.

Pháo hoa trên vòng quay London Eye và Cung điện Westminster ở trung tâm London. Ảnh: Getty

07:02

Năm mới gõ cửa nước Anh

Những người may mắn có chỗ đã ngồi chật kín bên bờ sông Thames để chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa. Ban tổ chức cho biết, 12.000 quả pháo hoa sẽ được bắn lên bầu trời phía trên Vòng quay London Eye.

Thời khắc giao thừa năm nay đối với người dân Anh còn có một điều đặc biệt khi tháp đồng hồ Big Ben ở London sẽ kỷ niệm 100 năm phát sóng trực tiếp hình ảnh ngân chuông đón chào Năm mới.

Kể từ Đêm Giao thừa năm 1923, khi kỹ sư BBC A.G. Dryland quay lại khoảnh khắc chuông đồng hồ Big Ben ngân lên, việc phát sóng truyền hình trực tiếp giây phút này đã trở thành truyền thống hằng năm. Âm thanh từ tháp đồng hồ biểu tượng của Anh từ lâu đã chiếm một vị trí đặc biệt trong đời sống người dân nước này. Sau thời gian tu sửa, Big Ben đã hoạt động trở lại vào tháng 11/2022.

Người dân London trong thời khắc chuẩn bị bước sang năm mới. Ảnh: PA.

Nụ cười rạng rỡ của nhóm bạn trẻ. Ảnh: EPA.

Khoảnh khắc pháo hoa rực sáng trên bầu trời thủ đô Nairobi của Kenya. Ảnh: Getty

Bức ảnh góc rộng màn trình diễn pháo hoa chào đón năm mới ở Bahrain. Ảnh: Guardian

06:41

Reuters đưa tin, theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin, hơn 800.000 người đã đến đại lộ Champs Elysees để chào đón năm mới trong bữa tiệc âm thanh, ánh sáng ở Paris với chủ đề Thế vận hội.

06:33

Không khí đón năm mới trên đường phố Edinburgh, Scotland. Ảnh: Reuters.

06:28

Biển người đổ về Quảng trường Thời đại ở New York

Rất đông người dân và du khách đã đổ về Quảng trường Thời đại ở New York, Mỹ để tham dự lễ đón giao thừa đặc trưng.

Dự kiến sẽ có gần 1 triệu người đến Quảng trường chiêm ngưỡng lễ thả quả cầu pha lê và khoảng 1 tỷ người trên toàn thế giới theo dõi chương trình phát sóng trực tiếp.

Thị trưởng New York trước đó cho biết cảnh sát đang tạo ra một "vùng đệm" xung quanh bữa tiệc trong bối cảnh các cuộc biểu tình diễn ra gần như hàng ngày ở khu vực này để phản đối xung đột Israel-Hamas.

Pháo hoa trên cổng Brandenberg. Ảnh: Reuters

06:07

Nhiều sự kiện lớn ở thủ đô Kiev của Ukraine bị hủy bỏ

Các sự kiện lớn chào đón Năm mới ở thủ đô Kiev bị hủy bỏ trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Ukraine với Nga vẫn đang tiếp diễn, nhưng điều đó không ngăn được một số người đổ ra đường trước giờ giới nghiêm lúc nửa đêm.

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Reuters

Trong bài phát biểu đêm 31/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, người Ukraine mạnh mẽ hơn trong cuộc xung đột hiện nay. “Đất nước của chúng ta đã đứng vững và đã vượt qua trong năm nay. Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã biến điều này thành hiện thực ngay từ đầu. Tất cả Lực lượng An ninh và Quốc phòng của chúng ta. Tôi tự hào về mỗi chiến binh Ukraine. Chỉ cần bạn đứng vững, Ukraine sẽ đứng vững”.

Một số hình ảnh ở thủ đô Kiev. Nguồn: Sky News

06:00

Chúc mừng năm mới Hy Lạp và Nam Phi!

Nam Phi và Hy Lạp là một trong những quốc gia mới nhất bước sang năm 2024.

Màn trình diễn pháo hoa đã thắp sáng bầu trời ở Cape Town, trong khi màn trình cũng ấn tượng không kém diễn ra tại Acropolis ở Athens, Hy Lạp.

Màn trình diễn pháo hoa tại Acropolis ở Athens, Hy Lạp. Ảnh: News.sky

Màn trình diễn pháo hoa tại Acropolis ở Athens, Hy Lạp. Ảnh: News.sky

Nữ hoàng Margrethe II vẫy tay chào người dân từ ban công cung điện Amalienborg ở Copenhagen. Ảnh: AFP

05:46

Thông điệp năm mới 2024 của Tổng thống Nga Valdimir Putin

Theo truyền thống đã có từ nhiều thập kỷ trước, Tổng thống Nga xuất hiện trên truyền hình và có bài phát biểu ngắn tóm tắt những khó khăn và thành công trong năm vừa qua cũng như những hy vọng và mong muốn của ông dành cho nước Nga trong năm tới.

"Các công dân Nga thân mến, chúng ta sắp chào đón năm 2023, chẳng bao lâu nữa nó sẽ trở thành một phần lịch sử và chúng ta phải tiến về phía trước để tạo dựng tương lai. Một năm qua chúng ta đã làm việc chăm chỉ và đạt được nhiều thành tựu. Chúng ta tự hào về những thành tựu chung, ăn mừng những thành công của mình và kiên cường bảo vệ lợi ích quốc gia, tự do, an ninh và các giá trị của mình - những trụ cột đã, đang và sẽ không thể lay chuyển đối với chúng ta", ông Putin nói.

Tổng thống Nga gửi lời tri ấn đến những binh sĩ, khẳng định nước Nga sẽ "giải quyết được những nhiệm vụ khó khăn nhất".

Nguồn video: Reuters.

Ông Putin cho biết: "Năm mới là thời điểm của những hy vọng tươi sáng và những lời chúc chân thành mang lại niềm vui cho những người thân yêu của chúng ta. Năm 2024 sắp tới đã được tuyên bố là Năm Gia đình ở Nga. Một gia đình lớn thực sự chắc chắn là một gia đình trong đó con cái lớn lên, nơi có sự quan tâm, sự ấm áp và chăm sóc của cha mẹ, nơi có tình yêu thương và sự tôn trọng lẫn nhau. Chính tình cảm gia đình qua nhiều thế hệ đã nuôi dưỡng tình yêu Tổ quốc, lòng trung thành với Tổ quốc.

Tổng thống Putin nói: "Tôi xin chúc tất cả các gia đình Nga những điều tốt đẹp nhất trong năm tới. Lịch sử của mỗi gia đình đều định hình nên lịch sử của Tổ quốc xinh đẹp và thân yêu của chúng ta. Chúng ta, những người dân của Nga, quyết định vận mệnh của đất nước. Chúng ta là một đất nước, một gia đình lớn. Cùng nhau, chúng ta sẽ đảm bảo sự phát triển an toàn của đất nước. Phúc lợi của người dân chúng ta sẽ còn lớn hơn nữa. Chúng ta đoàn kết cùng nhau và đây là sự đảm bảo đáng tin cậy nhất cho tương lai của nước Nga. Tôi chúc bạn một kỳ nghỉ vui vẻ, bạn bè của tôi! Chúc mừng năm mới 2024!".

05:27



Nga không bắn pháo hoa khi bước sang năm mới 2024

Không có pháo hoa tại Quảng trường Đỏ ở Moscow cũng như nhiều địa điểm khác khi nước Nga bước sang năm mới 2024. Thay vào đó, chính quyền ở một số thành phố đã cam kết gửi tiền đến tiền tuyến.

Mặc dù không có pháo hoa, rất đông người dân Moscow và du khách vẫn tổ chức vẫn có nhiều hoạt động vui chơi giải trí ở trung tâm thành phố.

Ảnh: AP.

Ảnh: AP.

Ảnh: AP.

Ảnh: AP.

05:21

Tổng thống Macron: Năm 2024 sẽ là "năm tự hào của nước Pháp"

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong bài phát biểu đêm giao thừa nhấn mạnh rằng năm 2024 sẽ là "năm của niềm tự hào của nước Pháp", được đánh dấu bằng Thế vận hội Olympic ở Paris và việc mở cửa trở lại nhà thờ Đức Bà sau trận hỏa hoạn kinh hoàng.

Ông nói: “Chỉ một lần trong một thế kỷ mới tổ chức Thế vận hội Olympic và Paralympic, chỉ một lần trong một thiên niên kỷ mới xây dựng lại một nhà thờ. 2024 là một năm của sự quyết tâm, những lựa chọn, sự phục hồi, niềm tự hào. Trên thực tế, một năm của hy vọng".

05:15

Dubai chào đón năm mới với màn trình diễn pháo hoa thắp sáng Burj Khalifa - tòa nhà cao nhất thế giới. Màn trình diễn pháo hoa tại đây diễn ra trong khoảng 40 phút, được ban tổ chức mô tả là "màn trình diễn pháo hoa lớn nhất thế giới".

Ảnh: News.Sky

Ảnh: News.Sky

05:11

Một số sự kiện đêm giao thừa ở Anh bị hủy do cảnh báo thời tiết xấu

Một số sự kiện đêm giao thừa ở khu vực Tây Nam nước Anh đã bị hủy do cảnh báo về gió giật. Cụ thể, công viên giải trí Winter Wonderland ở Plymouth đã hủy bỏ các hoạt động vui chơi giải trí dự kiến diễn ra từ 18h đến nửa đêm do gió lớn.

Tương tự, thị trấn Barnstaple ở Devon đã hủy bỏ màn bắn pháo hoa đêm giao thừa do "gió giật".

Ban quản lý Trung tâm Thị trấn Barnstaple cho biết: “Thật không may do điều kiện thời tiết và gió giật nên chúng tôi sẽ không thể bắn pháo hoa vào tối nay vì lý do an toàn”.

"Chúng tôi biết điều này có thể gây thất vọng, nhưng an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu và rất tiếc là chúng tôi không thể kiểm soát được thời tiết. Chúc mọi người một năm mới vui vẻ - hãy tận hưởng an toàn nhé!"