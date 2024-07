Những hình ảnh cập nhật ở Quảng Ninh ngay lúc này: Bão số 2 gây mưa rất to, cây gãy đổ xuống đường

Ảnh hưởng của bão số 2 ở Quảng Ninh: Chưa gây thiệt hại về người nhưng đã khiến nhiều tài sản hư hại…

Nhiều cây xanh đô thj đã bị gãy đổ do ảnh hưởng của bão số 2

Khu vực hàng rào chắn công trình cũng bị gió thổi bay, đổ ngã nghiêng

Nhưng lan sắt bao xung quanh cây xanh cũng bị gió thổi ngã, đổ nghiêng ngả

(Ảnh: Vân Đức)

(Ảnh: Vân Đức)

Cây xanh gãy đổ ngay trước cửa hàng làm hư hỏng dàn đèn

Các công nhân môi trường đang gấp rút dọn dẹp cây xanh gãy đổ do ảnh hưởng của bão số 2

Hải Phòng: Mưa trắng trời do ảnh hưởng của bão số 2



Tại Hải Phòng, đảo Bạch Long Vĩ đã ghi nhận gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 khoảng lúc 12 giờ đêm qua, hiện tại gió đã giảm xuống cấp 4-5, mưa nhỏ. Chủ tịch UBND huyện đảo Bạch Long Vĩ cho biết chưa có thiệt hại về người và tàu thuyền, chỉ có một số thiệt hại nhỏ như mái tôn bị tốc mái.



Khu vực ngoại thành Hải Phòng, lượng mưa tương đối lớn. Một số gia đình tại huyện An Dương và huyện Kiến Thụy đã phải sử dụng máy bơm để tiêu thoát nước cho diện tích trồng đào và một số loại cây cảnh.

Hình ảnh tại đảo Cát Bà lúc 6h sáng 23/7 có mưa to kèm gió lớn

Một cây xanh ngã đổ chắn ngang đường đi

Tại khu vực Cát Bà cũng đã có mưa lớn kèm gió mạnh

Đoạn chợ Suối Khoáng, Quang Hanh, Cẩm Phả mưa lớn khiến đường bị ngập sâu

Một cây xanh bị gió mạnh thổi ngã trên vỉa hè

Hạ Long mưa lớn, nhiều cây cối đổ rạp

Theo bản tin lúc 8h sáng ngày 23/7 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay 23/7, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, trên nhiều tuyến đường ở Hạ Long (Quảng Ninh) cây cối đổ rạp

Trên đường Hạ Long (phường Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh), lực lượng chức năng lập dải phân cách và hướng dẫn người dân đi qua tuyến đường khác do có cây đổ

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền Quảng Ninh, sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía Bắc

Mưa ngập khu vực chợ Loong Tòong

Đường ven hồ điều hoà Yết Kiêu bị ngập cục bộ





Nhiều cây bị gãy gây cản trở và nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên đường Trần Hưng Đạo

Người dân khó khăn di chuyển trong mưa bão

(Ảnh: Vân Đức)

Khu vực đường Trần Quốc Nghiễn, TP Hạ Long

Mái nhà vệ sinh công cộng trên đường Trần Quốc Nghiễn, Hồng Hà bị sập khiến mảnh kính văng khắp đường

(Ảnh: Vân Đức)

(Ảnh: Vân Đức)

Thành phố Móng Cái sẵn sàng ứng phó ảnh hưởng của hoàn lưu bão gây ra

Tại Móng Cái, thời điểm hiện tại không có mưa. Rạng sáng nay trên địa bàn thành phố có mưa rải rác. Đến thời điểm 7h30 ngày 23/7, trên địa bàn TP Móng Cái trời đã lặng gió, ngừng mưa, có lúc hửng nắng.

Thành phố Móng Cái ngừng mưa, trời hửng nắng vào thời điểm 7h30, sáng 23/7

Sông Ka Long lúc 6h sáng nay





Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, trên địa bàn TP Móng Cái có gió cấp 5-6, giật cấp 7. Đêm qua, lượng mưa đo được trung bình trên 40mm, có thời điểm mưa lớn tầm 60 đến 90mm.



Bão số 2 gây gió cấp 6, cấp 7 và mưa rải rác trên địa bàn TP Móng Cái vào rạng sáng 23/7.

Mối lo lớn nhất đối với TP Móng Cái là ảnh hưởng của hoàn lưu bão có thể tiếp tục gây mưa lớn, kết hợp với triều cường vào chiều nay có thể gây lũ trên sông Ka Long và ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Để sẵn sàng ứng phó, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do bão số 2 gây ra, TP Móng Cái đã rà soát các khu vực nuôi trồng thủy sản ven đê; các khu vực dự án đang thi công; các khu vực có ngầm tràn có khả năng bị chia cắt khi nước lũ dâng cao. UBND các xã, phường đã huy động lực lượng khơi thông dòng chảy, gia cố các điểm xung yếu và chủ động chuẩn bị các vật tư, phương tiện để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra. Các khu vực có nguy cơ sạt lở, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư để xử lý kịp thời.

Nguồn: Cổng thông tin điển tử Quảng Ninh

Đảo Cô Tô: Không có thiệt hại về người, tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình bão

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên trong ngày 23-7, trên vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô) còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh.

Từ đêm qua đến sáng nay (ngày 23/7), trên địa bàn huyện Cô Tô có gió Bắc và Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7-8, có lúc cấp 10, giật cấp 11; mưa to cả đêm. Hiện nay, gió chuyển hướng Nam, mưa nhỏ dần. Do ảnh hưởng của bão, trên địa bàn huyện Cô Tô có 1 tàu xi măng (trong âu cảng, thuộc địa bàn thị trấn Cô Tô) và 1 xuồng cao tốc nhỏ đậu gần bến khu 1, thị trấn Cô Tô, bị đắm; 50 cây xanh ven đường bị đổ, gãy; một số lều lá, quán lá tại các bãi biển bị gió thổi siêu vẹo, tốc bay.

Cảng tàu Cô Tô thời điểm hiện tại có mưa.

Do ảnh hưởng của gió to nên một số biển quảng cáo tại khu vực cầu cảng Cô Tô bị gãy, đổ

Nhiều cây cối khu vực trung tâm thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô bị gãy đổ.

Hiện tại Cô Tô, các hồ đập, công trình xây dựng an toàn, không có sạt lở, ngập úng, không có thiệt hại về người.

Để ứng phó với bão, ngay trong ngày hôm qua, 22/7, 795 tàu, thuyền đã về nơi neo đậu tránh trũ bão an toàn; 888 khách được bố trí sinh hoạt đảm bảo, 23 hồ đập thường xuyên được kiểm tra; vị trí có nguy cơ sạt lở đã được cắm biển cảnh báo…

Huyện sẽ tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ, úng cục bộ để chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó kịp thời, phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Trong đó, chủ động bố trí lực lượng ứng trực tại các khu vực trọng điểm xung yếu để sẵn sàng ứng cứu, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống; theo dõi mực nước hồ, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hồ chứa trong tình huống mưa sau bão, triển khai biện pháp bảo đảm an toàn hồ đập theo quy định; khuyến cáo khách du lịch không ra các bãi biển, bãi đá, khu vực nguy hiểm để trải nghiệm, chụp ảnh; phối hợp kiểm tra giá cả, chất lượng phục vụ tại các nhà nghỉ, khách sạn...

Nguồn: Cổng thông tin điển tử Quảng Ninh

Khu vực miền Tây tỉnh Quảng Ninh mưa lớn kèm theo gió

Do ảnh hưởng của bão số 2, trên địa bàn TX Quảng Yên, TP Uông Bí và TX Đông Triều đang mưa to kèm theo gió.

Khu vực thượng ngồn sông Sinh hiện ở mực nước bình thương, không dâng cao.

Hiện, 3 địa phương yêu cầu các xã, phường tập trung theo dõi sát diễn biến mưa và tiêu thoát nước đệm tránh ngập úng tại vùng trũng. Tại TX Đông Triều, 8/8 cống tiêu thoát nước qua đê đều nhấc hết khẩu độ cống thoát nước từ đồng ra đê.



Cống 3 cửa Yên Thanh được mở sớm, thường trực 24/24 để xả nước, không để xảy ra tình trạng nước dâng.

TP Uông Bí do làm tốt khâu tiêu thoát nước đệm trong đêm qua nên chưa ghi nhận các điểm ngập lụt nào. Uông Bí cũng đang phát đi cảnh báo nguy cơ sạt lở đất tại một số điểm.

Trước đó, Uông Bí đã cắt đường thi công công trình tuyến đường 10 làn xe để tiêu thoát nước.

Theo ghi nhận ban đầu đến thời điểm này cả 3 địa phương chưa có thiệt hại lớn do bão số 2 gây ra.