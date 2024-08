Thời điểm hiện tại, "Chuyện tình nhà bên" (tựa Anh: "Love next door") dù chưa chiếu thế nhưng đã có hiệu ứng tốt nhờ sự đẹp đôi của hai diễn viên chính Jung Hae In và Jung So Min.

Nhằm quảng bá cho bộ phim, mới đây Jung Hae In, Jung So Min và Kim Ji Eun đã cùng nhau tham gia một chương trình giải trí và hé lộ nhiều điều thú vị. Một trong số những chi tiết được hai cô gái kể lại, đó là việc "đại gia" Jung Hae In đã khao thịt bò cả đoàn phim với khoảng 200 nhân sự.

Jung Hae In và Jung So Min "tình bể bình" ở hậu trường phim "Chuyện tình nhà bên".

Khi thông tin này được chia sẻ lên mạng xã hội, rất nhiều fan đã bày tỏ sự thích thú vì tính cách hào phóng của Jung Hae In, gia tăng hảo cảm với anh chàng, và đặc biệt là làn sóng "đẩy thuyền" anh với Jung So Min càng thêm dữ dội.

Thực tế là lúc này, rất nhiều người mong Jung Hae In và Jung So Min sẽ phim giả tình thật. "Thuyền" này được đông đảo khán giả ủng hộ do cả hai đều có nhan sắc ấn tượng, tài năng, và môn đăng hộ đối.

Cho những ai chưa biết, cả Jung So Min lẫn Jung Hae In đều có xuất thân "trâm anh thế phiệt". Bố của Jung So Min là một trong những doanh nhân hàng đầu Hàn Quốc, vì thế cô nàng chính là một tiểu thư tài phiệt "hàng thật giá thật". Trong khi đó, Jung Hae In là hậu duệ của Jung Yakyong, một nhà tư tưởng vĩ đại trong thời Joseon, cũng là bạn thân của Vua Jeongjo.

Tạo hình của hai diễn viên trong phim "Chuyện tình nhà bên".

Thời điểm hiện tại, gia đình của Jung Hae In cũng vô cùng giàu có. Bố của anh là giáo sư nhãn khoa ngoại trú của Bệnh viện Đại học Y. Mẹ của Jung Hae In là bác sĩ chuyên khoa Giải phẫu bệnh lý. Đáng chú ý, bố mẹ của Jung Hae In cũng sở hữu bệnh viện riêng.

Xét về sự nghiệp, cả hai đều vô cùng tương xứng. Jung So Min mới thực sự bật lên sau siêu phẩm "Hoàn hồn" chiếu năm 2022. Thế nhưng trước đó, cô cũng gây ấn tượng qua các bộ phim "Con ruột con riêng", "Cuộc đời đầu tiên" hay "Ánh cười chẳng còn vương mắt em". Trên màn ảnh rộng, bộ phim "Yêu lại vợ ngầu" cô đóng chính cũng ghi nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả, ghi nhận doanh thu 18,4 triệu USD.

Jung Hae In và Jung So Min "cưa sừng làm nghé" cực đỉnh trong "Chuyện tình nhà bên".

Ở chiều ngược lại, Jung Hae In cũng đã chứng minh thực lực của bản thân qua loạt tác phẩm nổi tiếng như "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi" đóng cùng Son Ye Jin, "Đêm xuân" đóng cùng Han Ji Min, "Hoa tuyết điểm" đóng cùng Jisoo (BLACKPINK) hay "Truy bắt lính đào ngũ".

Bộ phim "Chuyện tình nhà bên" do Jung Hae In và Jung So Min đóng chính lên sóng vào các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trên tvN, bắt đầu từ 17/8.