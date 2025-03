Cặp đôi lập kỷ lục thế giới về nụ hôn dài nhất kéo dài 58 tiếng chia tay

Ekkachai và Laksana Tiranarat đã hôn liên tục trong 58 giờ 35 phút, phá vỡ kỷ lục trước đó của chính họ được thiết lập vào năm 2011 với thời gian 46 giờ 24 phút. Tuy nhiên, ông Ekkachai, hiện 56 tuổi, đã xác nhận rằng cả hai đã chia tay.

Chia sẻ với podcast Witness History của BBC News World Service, ông Ekkachai cho biết ông đang "cố gắng trân trọng những kỷ niệm đẹp" và cảm thấy "rất tự hào" về kỷ lục Guinness mà họ từng lập được. Nụ hôn lập kỷ lục diễn ra tại sự kiện của Ripley’s Believe It or Not! ở Pattaya, Thái Lan, bắt đầu từ ngày 12 tháng 2 năm 2013 và kết thúc vào đúng ngày Lễ Tình nhân 14/2.

Ông chia sẻ thêm: “Tôi rất tự hào. Đó là trải nghiệm có một không hai trong đời. Chúng tôi đã ở bên nhau suốt một quãng thời gian dài, và tôi đang cố gắng trân trọng những ký ức đẹp về những gì cả hai đã cùng nhau đạt được”.

Cặp đôi không tiết lộ nhiều về lý do chia tay. Dù đã đường ai nấy đi, ông Ekkachai cho biết cả hai vẫn dành cho nhau sự tôn trọng.

Trong podcast phát sóng ngày 17 tháng 2, ông Ekkachai đã hồi tưởng về những quy định khắt khe của cuộc thi Guinness, bao gồm việc phải giữ môi khóa chặt ngay cả khi đi vệ sinh và truyền nước từ miệng người này sang miệng người kia. “Tôi đã rất bất ngờ vì có quá nhiều quy định nghiêm ngặt, nhưng chúng tôi vẫn quyết định tiếp tục. Một khi đã tham gia thì phải cố gắng hết sức, đó là điều cả hai cùng thống nhất”, ông chia sẻ.

Năm 2011, khi giành chiến thắng, ông nói: “Gia đình và bạn bè đều chúc mừng tôi, họ rất vui mừng. Còn tôi thì bảo với họ rằng, chỉ những người hơi 'điên' mới làm được chuyện như vậy, chứ người bình thường chắc chắn không thử đâu”.

Đến năm 2013, cả hai đã từng do dự không muốn tham gia. Khi đó, chị Laksana mới 33 tuổi và vừa hồi phục sau một trận ốm, còn ông Ekkachai thì đã lên kế hoạch đưa chị đi du lịch để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, phần thưởng 50.000 Baht (khoảng 38 triệu đồng) và một chiếc nhẫn kim cương đã khiến họ quyết định thử sức thêm một lần nữa.

Họ cũng từng cố gắng giành lại kỷ lục vào năm 2012, nhưng khi đó đã để thua một cặp đôi khác vì ông Ekkachai bị ốm giữa chừng.

“Sau khi thua vào năm 2012, chúng tôi đã bàn nhau có nên quay lại hay không. Cuối cùng, cả hai quyết định phải giành lại kỷ lục. Đó giống như 'Đế chế La Mã' của chúng tôi vậy, thứ mà chúng tôi nhất định phải lấy lại”, ông chia sẻ trong podcast.

Cặp đôi người Thái Ekkachai (phải) và Laksana Tiranarat (trái) đã lập kỷ lục “Nụ hôn liên tục dài nhất thế giới” vào ngày Lễ Tình nhân 14/2/2013 tại Pattaya

Ông kể lại: “Chúng tôi cố đứng thẳng như tượng. Thay vì véo nhau để tỉnh táo, cả hai vỗ nhẹ vào đầu nhau bằng một tay, còn tay kia thì ôm chặt để cùng nhau cố gắng không ngủ gục”.

Họ phải vượt qua kỷ lục trước đó là 50 giờ 25 phút. Giải thưởng dành cho người chiến thắng là hai chiếc nhẫn kim cương và 100.000 Baht (khoảng 76 triệu đồng).

Khi cuối cùng giành chiến thắng, ông Ekkachai nhớ lại rằng mình đã mệt rã rời: “Tôi chỉ muốn ngồi xuống, không muốn đứng nữa. Tôi muốn được uống nước. Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi và uống nước thôi”.

Cặp đôi trong cuộc thi năm 2013

Đến năm 2013, sau 15 năm, Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đã ngừng công nhận hạng mục nụ hôn dài nhất vì cho rằng thử thách này quá nguy hiểm và một số quy tắc không còn phù hợp với chính sách cập nhật của họ. Trong thông báo trên trang web thời điểm đó, Guinness World Records cho biết: “Mặc dù chúng tôi không còn theo dõi kỷ lục nụ hôn dài nhất, nhưng đã thay thế bằng một hạng mục khác: marathon hôn dài nhất”.

“Sự khác biệt quan trọng nhất, giống như tất cả các kỷ lục ‘marathon dài nhất’ khác của chúng tôi, là người tham gia sẽ được nghỉ giải lao. Cứ sau mỗi giờ hôn liên tục, họ sẽ có 5 phút nghỉ ngơi, và nếu không dùng ngay thì có thể dồn lại để nghỉ nhiều hơn sau đó”, Guinness World Records giải thích.

Năm 2004, Andrea Sarti đã phải thở oxy sau khi bị chuột rút nghiêm trọng trong suốt nụ hôn kéo dài 31 giờ. Đến năm 2011, một thí sinh khác thậm chí ngất xỉu chỉ sau 30 phút tham gia thử thách.

Ông Ekkachai và bà Laksana, hiện 45 tuổi, vẫn là những người cuối cùng nắm giữ kỷ lục này trước khi hạng mục chính thức bị hủy bỏ.

Nguồn: Independent