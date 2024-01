Cặp đôi Hoa ngữ gây sốt vì "chemistry" đỉnh: Nhà trai bị vợ bắt nạt, đúng là phận trai 12 bến nước

Trong năm 2024, Đại Phụng Đả Canh Nhân là một trong những dự án phim "đợi bạo" được chờ đợi bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ. Tác phẩm này được chuyển thể từ tiểu thuyết cực kỳ nổi tiếng cùng tên, do hai diễn viên đình đám Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đóng chính.

Vương Hạc Đệ vào vai Hứa Thất An, còn Điền Hi Vi đảm nhận vai Lâm An công chúa, vợ của nam chính. Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện hình ảnh Hứa Thất An khuất phục trước "quyền lực" của "nóc nhà". Hình ảnh này khiến ai nấy đều cười ngất, đồng thời càng thêm ngóng chờ bộ phim.

Một vài bình luận của netizen: - Đôi này mình chịu nha, "chemistry" đỉnh. - Đôi này "chemistry" đỉnh nè, mình "ship" đôi này nha. - Ủa, mắc cái gì mà đáng yêu vậy. - Bức hình biết phát ra tiếng. Đúng là phận trai 12 bến nước. - Nóc nhà này dữ quá nha, 2 bạn cute "xỉu".

Nói thêm về nội dung của Đại Phụng Đả Canh Nhân, theo nguyên tác thì nam chính Hứa Thất An vốn là cảnh sát thời hiện đại, bất ngờ xuyên không tới một thế giới tồn tại những thế lực siêu nhiên, sống ở vương triều có tên Đại Phụng.

Anh ta gia nhập Đả Canh Nhân, tổ chức đứng trong bóng tối giám sát triều đình Đại Phụng. Đả Canh Nhân chỉ nghe lệnh Hoàng đế, không có thực chức nhưng lại nắm quyền sinh sát trong tay. Hứa Thất An bằng vào khả năng suy luận, phá án cùng sự kiên cường của mình từng bước thâm nhập vào thế giới quyền lực đầy rẫy minh tranh ám đấu, nhiều lần vượt qua những thời khắc sinh tử nguy nan.

Bộ phim Đại Phụng Đả Canh Nhân do Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đóng chính được chiếu trên WeTV.