Cặp đôi Địa Ngục Độc Thân tổ chức fan meeting, giá vé bao nhiêu mà gây tranh cãi đến nỗi hủy sự kiện?

Địa Ngục Độc Thân 2 khép lại sau khi đã thành công mai mối được 3 cặp đôi. Trong số đó, loveline giữa Hoa hậu Hàn Quốc Choi Seo Eun và hot boy ngành tài chính Jo Yoong Jae được người hâm mộ vô cùng quan tâm. Sau chương trình, đây cũng là cặp đôi duy nhất bị netizen "tóm dính" loạt khoảnh khắc hẹn hò ngoài đời thực. Thậm chí mới đây cả hai còn thông báo tổ chức buổi fan meeting. Thế nhưng bài viết vừa đăng tải đã tạo nên không ít tranh cãi.

Cặp đôi Địa ngục độc thân 2 chụp ảnh cùng fan khi bị bắt gặp hẹn hò - Ảnh: Internet

Cụ thể, theo bài đăng, Jo Yoong Jae và Choi Seo Eun đã thông báo đến người hâm mộ rằng cả hai sẽ tổ chức buổi fan meeting vào giữa tháng 1 với mức giá vé 77,000 won (gần 1,5 triệu đồng). Sau khi nghe thông tin, không ít khán giả đã "quay xe" chỉ trích cặp đôi vì tổ chức một sự kiện trả phí với mức giá đắt đỏ trong khi cả hai hoàn toàn không phải là những người có sức ảnh hưởng, chỉ là một cặp đôi bước ra từ show hẹn hò thực tế.

Buổi fan meeting của cặp đôi gây tranh cãi - Ảnh: Instagram nhân vật

Sau làn sóng chỉ trích dữ dội, chưa đầy 2 tiếng, Choi Seo Eun và Jo Yoong Jae vội vã tháo bài đăng, hủy sự kiện, đồng thời nói lời xin lỗi. Cả hai cho biết vé tham dự buổi off fan có mức giá như thế là do cặp đôi có nhờ đến sự giúp đỡ của công ty quản lý cũng như tham vấn ý kiến của các công ty sự kiện. Hot boy tài chính và Hoa hậu xin lỗi vì sự thiếu sót của mình, hứa hẹn sẽ tự bỏ tiền túi ra để tổ chức một buổi off fan khác hoàn toàn miễn phí. Đặc biệt, sự kiện sẽ được livestream trên trang Instagram cá nhân, cho cả fan quốc tế cùng theo dõi.

Cặp đôi được yêu mến sau Địa Ngục Độc Thân 2 - Ảnh: Địa ngục độc thân

Hành động xin lỗi và cách ứng xử hợp lý của cặp đôi đã phần nào xoa dịu được dư luận. Nhiều người hâm mộ cho biết họ vẫn sẽ tham gia buổi off fan của cả hai.