Cặp chị em Việt cùng học Harvard giờ ra sao?

Từng được biết đến là cặp chị em "học bá" từ Việt Nam đầu tiên được nhận vào đại học Harvard, giờ cả hai đã tốt nghiệp với những con đường riêng.

Có một gia đình Việt Nam có cả hai cô con gái đều lần lượt đặt chân tới ngôi trường danh giá bậc nhất thế giới này. Đó là câu chuyện của hai chị em Tôn Hà Anh và Tôn Hiền Anh, con gái của kỹ sư viễn thông Tôn Đức Thế và TS.BS Da liễu Lã Thanh Hà, bác sĩ da liễu có tiếng trong ngành. Gia đình nhỏ ấy từng được nhắc đến như gia đình đầu tiên ở Việt Nam có 2 chị em ruột cùng học Harvard.

Gia đình lần lượt dự lễ tốt nghiệp của Hà Anh và Hiền Anh tại Đại học Harvard

Giờ đây, khi cả hai đã trưởng thành, câu hỏi khiến nhiều người tò mò là: hai cô gái Harvard năm ấy giờ ra sao?

Chị gái Tôn Hà Anh: Học trò của 2 giáo sư Nobel Kinh tế học, cố vấn chiến lược tại McKinsey New York đến dâu "hào môn"

Con cả Tôn Hà Anh tại McKinsey & Company, New York

Tôn Hà Anh là người chị mở đường trong gia đình.

Năm 2011, cô nhận thư mời từ loạt đại học danh giá của Mỹ như Harvard, Princeton, Columbia, Brown và Wellesley College. Cuối cùng, Hà Anh chọn Harvard để theo đuổi ước mơ.

Trước đó, Hà Anh từng là Á khoa trường chuyên Hà Nội - Amsterdam, sau đó giành học bổng sang Mỹ học trung học tại St. Andrew’s School, một trường nội trú danh tiếng ở bang Delaware. Ở môi trường mới, cô không chỉ duy trì thành tích học tập tốt mà còn tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, từng đạt danh hiệu National Scholar tại Mỹ và giải Toán bang Delaware.

Nhưng Harvard với Hà Anh không chỉ là một "đích đến lấp lánh".

Những ngày đầu ở Harvard, Hà Anh từng choáng ngợp trước áp lực và quá nhiều cơ hội mở ra cùng lúc. Khi ấy người mẹ, bác sĩ Lã Hà, khuyên con nên tập trung xây nền tảng học thuật thật chắc trước, không nên dàn trải quá sớm. Nhiều năm sau, khi đã đi làm trong môi trường quốc tế, Hà Anh mới hiểu rõ hơn lời khuyên đó.

Ở Harvard, Hà Anh học kinh tế và có cơ hội làm nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của giáo sư Oliver Hart, người đạt giải Nobel Kinh tế học năm 2016. Cô cũng từng là học trò của giáo sư Claudia Goldin, nữ giáo sư sau này nhận giải Nobel Kinh tế học năm 2023 với các nghiên cứu về vai trò của phụ nữ trong nền kinh tế.

Sau khi tốt nghiệp, Hà Anh vượt qua quá trình tuyển chọn khắt khe để trở thành cố vấn chiến lược tại McKinsey & Company ở New York, một trong những trung tâm tài chính lớn nhất thế giới. Sau đó, cô tiếp tục học lên chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Harvard Business School.

Hiện tại, Hà Anh đã lập gia đình, trở về Việt Nam và làm trong lĩnh vực y tế - chăm sóc sức khỏe. Được biết, chồng của Hà Anh cũng là một "học bá" xuất sắc, tốt nghiệp cả bằng cử nhân và thạc sĩ tại Đại học Stanford và là thế hệ 2 của một tập đoàn lớn trong ngành xây dựng.

Em gái Tôn Hiền Anh: Từ khoa học máy tính Harvard đến nghiên cứu ung thư tại Mỹ lên truyền hình NBC

Nếu chị gái là người mở đường, Tôn Hiền Anh lại là người tiếp bước theo cách rất riêng.

Năm 2016, gia đình tiếp tục nhận tin vui khi Hiền Anh trở thành sinh viên Harvard, với gói hỗ trợ tài chính khoảng 320.000 USD cho 4 năm học.

Tại Harvard, Hiền Anh tốt nghiệp ngành Khoa học Máy tính với GPA gần tuyệt đối 3,97/4. Cô từng đảm nhiệm vai trò trợ giảng trưởng môn Toán cao cấp, phụ trách 17 trợ giảng và hỗ trợ giảng dạy cho khoảng 225 sinh viên Harvard.

Giáo sư Bonnie Talbert – phó chủ nhiệm khoa Xã hội học của Harvard kiêm giám đốc của Quỹ Harvard Foundation, từng nhận xét: "Cho đến tận hôm nay, con vẫn là một trong những sinh viên có năng lực nhất và sáng dạ nhất mà cô từng giảng dạy trong 16 năm ở Harvard."

Với tấm bằng khoa học máy tính từ Harvard, cô gái Việt hoàn toàn có thể lựa chọn con đường công nghệ với mức thu nhập cao và tương lai rộng mở. Nhưng Hiền Anh lại chọn học tiếp về y khoa.

Điều này đồng nghĩa với việc gần như bắt đầu lại: học các môn tiền y, tích lũy kinh nghiệm nghiên cứu, tham gia môi trường bệnh viện, chuẩn bị cho một hành trình đào tạo dài và khắt khe tại Mỹ.

Hiền Anh cho biết khoa học máy tính giúp cô rèn tư duy hệ thống, nhưng y học mới là lĩnh vực cô muốn theo đuổi lâu dài.

Tháng 5 năm 2026 đánh dấu một dấu mốc mới trong hành trình của Hiền Anh là việc cô cùng nhóm nghiên cứu của giáo sư hàng đầu Hoa Kỳ về phẫu thuật ung thư trực tràng, John H. Marks, xuất hiện trên truyền hình danh tiếng NBC của Mỹ trong phóng sự về nghiên cứu đột phá SAFE-3CV trong thử nghiệm lâm sàng điều trị ung thư. Hiền Anh là thành viên trẻ nhất của nhóm nhà khoa học này.

Hiền Anh là điều phối viên cho hội nghị hàng đầu về Ung thư trực tràng - Rectal Cancer Management Conferences

"Điều em học được nhiều nhất là y học không chỉ là kiến thức chuyên môn, mà còn là trách nhiệm với từng quyết định. Mỗi ca bệnh đều là câu chuyện của một con người và một gia đình," Hiền Anh từng chia sẻ.

Gia đình trí thức phía sau hai cô con gái Harvard

Mẹ của cặp chị em là TS.BS Da liễu Lã Thanh Hà, bác sĩ da liễu nổi tiếng, nguyên giảng viên và từng là Trưởng bộ môn Da liễu của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam với kênh Tiktok "triệu view" chia sẻ kiến thức và các ca mụn sẹo khó và các ca tinh chỉnh gương mặt được bác điều trị thành công. Bác sĩ Lã Hà cũng được biết với phương pháp giáo dục kỷ luật và bản thân bác sĩ cũng rất nghiêm khắc với chính bản thân trong con đường học tập và sự nghiệp.

Bố của 2 chị em, ông Tôn Đức Thế, nguyên kỹ sư viễn thông, giám đốc công ty trực thuộc Tổng cục Bưu điện, và cũng là một người con trong gia đình "học bá" của Hà Tĩnh có 8 người con tốt nghiệp đại học.

Gia đình đầu tiên tại Việt Nam có 2 con đạt học bổng trường Đại học Harvard

Hai chị em cho biết mẹ là người ảnh hưởng nhiều nhất tới đam mê học tập. Hiền Anh chia sẻ được truyền cảm hứng rất nhiều khi đọc được những lá thư cảm ơn của những bệnh nhân và sinh viên gửi đến mẹ mình – một giảng viên, bác sĩ luôn tận tâm với nghề và là người thầy của nhiều thế hệ bác sĩ.

Bác sĩ Lã Hà dự hội thảo tại Harvard Medical School

Một người học kinh tế, làm McKinsey ở New York, học tiếp Harvard Business School rồi trở về Việt Nam làm trong ngành y tế và sức khỏe. Một người học khoa học máy tính, có thể đi theo công nghệ nhưng chọn con đường y khoa dài hơi, hiện tham gia nghiên cứu ung thư tại Mỹ và xuất hiện trên truyền hình NBC.

Hai con đường khác nhau, nhưng đều bắt đầu từ cùng một nền tảng gia đình: coi tri thức là một cách sống.

Và có lẽ, đó mới là điều khiến câu chuyện này tiếp tục được quan tâm sau nhiều năm.

Bởi sau tất cả, Harvard chỉ là một cánh cửa. Điều quan trọng hơn là sau khi đi qua cánh cửa ấy, mỗi người chọn dùng những gì mình học được để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.