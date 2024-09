Cao Bằng: Tìm thấy thi thể 17 nạn nhân thiệt mạng do sạt lở đất

Lực lượng cứu hộ cũng đưa được 8 người bị thương đến cơ sở y tế điều trị, đang tích cực tìm kiếm 16 người còn mất tích.

Hiện trường vụ xe khách, xe con bị vùi lấp do sạt lở đất tại Cao Bằng. Ảnh: TTXVN phát

Theo ông Đào Nguyên Phong, Chủ tịch UBND huyện Nguyên Bình, trên địa bàn huyện xảy ra nhiều điểm sạt lở, trong đó 3 điểm sạt lở có người tử vong, bị thương và mất tích gồm: Xóm Khuổi Ngọa, xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành; xóm Lũng Súng, xã Yên Lạc. Tuy nhiên, đến nay, lực lượng cứu hộ chỉ tiếp cận được 2 điểm Khuổi Ngọa và Lũng Lỳ; còn tại điểm xóm Lũng Súng, xã Yên Lạc hiện chưa thể tiếp cận được do khối lượng đất, đá bị sạt lở lớn, bị cô lập, khiến các lực lượng chức năng khó khăn trong công tác cứu nạn, cứu hộ.



Có mặt tại hiện trường chỉ huy công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu các lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ có phương án đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, hỗ trợ dân trong diện nguy cơ sạt lở; nhanh chóng, kịp thời thông tuyến, tiếp cận hiện trường, tích cực cứu chữa người bị thương, tìm kiếm người mất tích. Đồng thời, yêu cầu các lực lượng chức năng thông báo, cảnh báo các vị trí nguy hiểm; đẩy mạnh khuyến cáo thông tin về nguy cơ sạt lở đất tiếp tục xảy ra để hạn chế người và các phương tiện tham gia giao thông khi không cần thiết; thông báo cho người dân biết khu vực có nguy cơ sạt lở để di chuyển, sơ tán đến nơi an toàn.



Hiện nay, tình hình cứu hộ cứu nạn vẫn còn rất nhiều khó khăn. Tuyến đường Quốc lộ 34 từ Thị trấn Nguyên Bình đến xã Ca Thành (nơi xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng) có hàng chục điểm sạt lở, tắc đường, nên rất khó đưa máy móc, phương tiện đến hiện trường. Mặt khác, thời tiết vẫn chưa ổn định, thỉnh thoảng có mưa khiến cho mặt đường trơn ướt, nguy cơ tiếp tục sạt lở vẫn rất cao.