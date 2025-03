Cảnh tượng kinh hoàng với nhà vô địch Olympic: Đang chụp ảnh cưới phải tháo chạy vì động đất

Chiều ngày 28/3, một trận động đất mạnh 7.7 độ richter xảy ra tại Myanmar vào khoảng 13h20, gây rung chấn mạnh đến nhiều khu vực ở Thái Lan, trong đó có Bangkok. Nhiều tòa nhà cao tầng rung lắc dữ dội, một số công trình bị đổ sập.

Cùng lúc đó, vận động viên Panipak Wongpattanakit, cựu vận động viên taekwondo quốc gia Thái Lan đang chụp ảnh cưới. Lúc đầu, nữ vận động viên nghĩ rằng cơn chóng mặt là do đói. Nhưng khi bạn nhận thấy những rung động xung quanh và chuyển động của các vật thể, do đó, họ biết rằng một trận động đất thực sự đã xảy ra và nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa điểm quay phim ngay lập tức. Theo truyền thông Thái Lan, may mắn Panipak Wongpattanakit cùng với chồng và ekip của mình không gặp vấn đề gì về sức khoẻ.

Nữ VĐV từng giành HCV Olympic chụp ảnh cưới đúng ngày xảy ra động đất

Panipak Wongpattanakit, nữ vận động viên Taekwondo hàng đầu Thái Lan, đã khẳng định vị thế của mình trên đấu trường quốc tế với những thành tích ấn tượng. Với biệt danh "Tennis," cô không chỉ là niềm tự hào của thể thao Thái Lan mà còn là một trong những võ sĩ xuất sắc nhất thế giới ở hạng cân dưới 49kg.

Panipak đã ghi dấu ấn với loạt danh hiệu danh giá, trong đó nổi bật nhất là: Huy chương vàng Olympic Tokyo 2020: Cô trở thành vận động viên Taekwondo Thái Lan đầu tiên giành HCV Olympic khi đánh bại đối thủ người Tây Ban Nha Adriana Cerezo Iglesias trong trận chung kết đầy kịch tính. Huy chương đồng Olympic Rio 2016: Lần đầu tiên cô bước lên bục vinh quang tại Thế vận hội. 2 lần vô địch thế giới (2015, 2019): Khẳng định vị thế trong làng Taekwondo thế giới. Vô địch Asian Games 2018 và nhiều lần giành HCV tại SEA Games cũng như các giải đấu quốc tế danh giá khác.

Cũng trong ngày hôm nay, nhiều nhân vật nổi tiếng của thể thao Thái Lan đã đăng tải về vụ động đất. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan, ông Masatada Ishii, người Nhật Bản, đang ở trong căn hộ trên tầng 15 tại Bangkok khi trận động đất xảy ra. Nhờ kinh nghiệm đối phó với động đất từ quê hương, ông nhanh chóng thu dọn vật dụng thiết yếu và sơ tán an toàn.

Ông Ishii chia sẻ: "Khi tòa nhà bắt đầu rung chuyển, tôi nghĩ nó sẽ qua ngay thôi. Dù vậy, tôi vẫn thu dọn đồ đạc và chạy từ tầng 15 xuống. Tôi đứng chờ ở bên ngoài khu chung cư. Tôi đã an toàn nên đừng ai lo lắng gì".

HLV Thái Lan ôm ba lô chạy khỏi toà nhà

Cựu huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan, ông Kiatisuk Senamuang, cũng có mặt tại Bangkok trong thời điểm động đất. Ông đăng tải video trên mạng xã hội cho thấy đèn chùm trong nhà rung lắc mạnh và viết: "Lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến Bangkok rung chuyển vì động đất. Chúng tôi ở tầng 16 và phải chạy thoát thật nhanh bằng thang bộ. Tôi vẫn bị sốc. Hy vọng mọi người đều an toàn".

Huấn luyện viên thủ môn U22 Thái Lan, Kawin Thamsatchanan, vừa trở về từ Qatar sau giải Doha Cup, cũng cảm nhận được rung lắc mạnh. Anh viết trên Facebook cá nhân: "Có phải động đất không? Tôi nghĩ ngôi nhà đang quay cuồng còn tôi sắp ngất".

Ngôi sao muay Thái Rodtang Jitmuangnon, mới trở về sau chiến thắng tại Nhật Bản, cũng bày tỏ lo lắng nhưng xác nhận gia đình mình vẫn an toàn. Anh gửi lời cầu nguyện: "Mong tất cả người dân Thái Lan an toàn và mạnh mẽ trước những gì xảy ra".