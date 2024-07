Cảnh sát tăng cường tuần tra sân bay Tân Sơn Nhất trong thời gian Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 24/7, lực lượng cảnh sát phối hợp với an ninh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm đảm an ninh an toàn hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất trong thời gian tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lực lượng chức năng đã tuần tra liên tục từ ga quốc nội đến ga quốc tế để đảm bảo an ninh, an toàn hàng không theo Chỉ thị của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về việc phục vụ tận tình, chu đáo các chuyến bay có các đoàn đại biểu trong nước và quốc tế tham dự Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đảm bảo an ninh an toàn hàng không, đảm bảo khai thác và chất lượng dịch vụ tại các Cảng hàng không.

Lực lượng cảnh sát và an ninh sân bay tăng cường tuần tra, kiểm soát an ninh hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất

Tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 trong thời gian tổ chức Lễ Quốc tang Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bên cạnh đó, đã tăng cường bố trí nguồn lực (hạ tầng, trang thiết bị, nhân sự) chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để phục vụ tận tình, chu đáo các chuyến bay đưa, đón các đoàn đại biểu trong nước và quốc tế tham dự Lễ Quốc tang; đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, đảm bảo khai thác và chất lượng dịch vụ tại các Cảng hàng không trước, trong và sau Lễ Quốc tang.

Các màn hình điện tử tại sân bay đã được thay thế bằng hình ảnh để tưởng nhớ đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hiện các màn hình điện tử quảng cáo tại sân bay cũng đã được thay thế bằng tư liệu và hình ảnh về thân thế, sự nghiệp để tỏ lòng kính trọng, tiếc thương và tưởng nhớ đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.