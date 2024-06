Cảnh sát Iraq diễn tập để đảm bảo an ninh cho trận đấu với Việt Nam

Bộ Tư lệnh Cảnh sát Iraq khẳng định họ đặc biệt quan tâm đến trận Iraq vs Việt Nam vào tối 11/6 (đêm 12/6 theo giờ Việt Nam). Cơ quan này gửi đi một thông báo: “Dựa trên chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Iraq, lực lượng an ninh sân Quốc tế Basra và các nhân viên của Bộ Tư lệnh Cảnh sát đã tiến hành các bài diễn tập.

Đây là một phần trong công tác chuẩn bị để đảm bảo an ninh cho trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Iraq và đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi muốn trận đấu cuối cùng của giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2026 được diễn ra trong điều kiện tốt nhất”.

Các quan chức an ninh Basra cũng đã đến thị sát sân Quốc tế Basra, nơi tổ chức trận đấu. Động thái này cho thấy quyết tâm mang tới cảm giác an toàn tuyệt đối cho các vị khách. Hôm ĐT Việt Nam hạ cánh xuống sân bay, quân đội cũng đã hộ tống đoàn trở về khách sạn an toàn.

Các quan chức an ninh Iraq khảo sát công tác chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam

Trong các trận đấu trước tại Basra, hiếm khi Iraq dành sự tiếp đón chu đáo như vậy cho các vị khách. Nhưng với ĐT Việt Nam , dường như có ngoại lệ. Vì những ngày qua ở Basra đã diễn ra nhiều vụ xung đột vì lý do chính trị.

Theo tờ Aawsat , một cuộc biểu tình lớn đã diễn ra ở trung tâm Basra vào chiều 7/6. Những người biểu tình đã phóng hỏa nhiều cơ quan hành chính của Basra gây lo ngại cho tình hình an ninh chung của thành phố. Do vậy, động thái của cảnh sát nước chủ nhà là dễ hiểu.

Trước cuộc gặp gỡ giữa hai đội, Iraq đã hết mục tiêu vì họ chắc chắn đi tiếp với vị trí dẫn đầu. Trái ngược lại, các học trò HLV Kim Sang-sik gặp áp lực vì thua Indonesia 1 điểm. Trong trận đấu tại Basra, Việt Nam buộc phải thắng đồng thời mong Indonesia không bỏ túi trọn vẹn 3 điểm trước Philippines.