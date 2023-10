Cảnh hôn gần 3 phút giữa nữ tội phạm và cảnh sát chìm gây phản ứng trái chiều

Lên sóng vào cuối tháng 8, The Worst of Evil được đánh giá cao với nội dung cuốn hút, hành động đẹp mắt và diễn xuất chắc tay của dàn sao từ chính đến phụ. Phim cũng thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả khi đánh dấu sự trở lại của tài tử Ji Chang Wook với thể loại phim hành động từng giúp anh nổi đình nổi đám.

The Worst of Evil lấy bối cảnh vào những năm 1990, theo chân những cảnh sát chìm thâm nhập vào tổ chức tội phạm lớn phụ trách đường dây buôn bán ma túy trái phép giữa Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản.

Ji Chang Wook (phải) tái xuất màn ảnh nhỏ thành công với dòng phim hành động, tội phạm

Trong phim, Ji Chang Wook thủ vai cảnh sát Park Joon Mo giả danh tính thành Kwon Seung Ho để nằm vùng trong băng đảng khét tiếng Gangnam Union do Ki Chul (Wi Ha Joon) làm thủ lĩnh. Vợ của Park Joon Mo, Yoo Ui Jung (Lim Se Mi), cũng là cảnh sát nằm trong lực lượng điều tra tổ chức tội phạm buôn ma túy.

Dù xoáy sâu vào cuộc chiến giữa cảnh sát và tội phạm, nhưng với tư cách phim truyền hình Hàn Quốc, The Worst of Evil không thể thiếu “đặc sản” là những phân đoạn tình cảm và cảnh hôn. Cặp đôi chính Ji Chang Wook và Lim Se Mi có khoảnh khắc lén lút “khóa môi” trên xe hơi ngọt ngào. Tuy nhiên, cảnh hôn khiến cư dân mạng thảo luận sôi nổi nhất lại là giữa nam chính và nữ phụ Lee Hae Ryeon, nhà phân phối ma túy người Trung Quốc gốc Hàn do BIBI đóng.

Trong tập 8, Lee Hae Ryeon và Park Jun Mo cùng nhau vào một căn phòng. Cửa chưa kịp đóng, nữ tội phạm đẩy cảnh sát chìm vào tường và hung hăng hôn anh. Park Jun Mo cố né tránh nhưng không được. Lee Hae Ryeon thậm chí còn táo bạo hơn khi cởi áo khoác của cả hai rồi kéo Park Jun Mo đến chiếc sofa gần nhất.

Xuyên suốt cảnh quay dài gần 3 phút, Lee Hae Ryeon mạnh mẽ hôn lên môi và cổ Park Jun Mo. Cô còn nhiều lần cắn lên môi đối phương - điều hiếm thấy trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc thông thường. Trái ngược với sự say mê của người phụ nữ, Park Jun Mo trông chật vật, cố gắng tìm lối thoát. Anh cứ ngỡ tiếng chuông điện thoại sẽ khiến Lee Hae Ryeon dừng lại nhưng cô càng muốn tiến xa hơn, cố tình cởi áo để quyến rũ nam chính. May mắn cho Park Jun Mo, một người đàn ông bất ngờ bước vào phòng buộc Lee Hae Ryeon phải dừng lại dù lộ rõ biểu cảm bực bội.

Cảnh hôn khiến cư dân mạng thảo luận giữa Ji Chang Wook và BIBI (Nguồn: Twitter)

Phân đoạn này chia sẻ trên X (Twitter) thu hút hơn một triệu lượt xem (tính đến chiều 20/10). Nhiều người thích thú trước khoảnh khắc nóng bỏng của Ji Chang Wook và BIBI. Theo họ, cảnh phim thực sự kích thích thị giác. Một số còn gọi đây là “cảnh hôn tuyệt nhất từ trước đến nay”.



Bên cạnh đó, nhiều khán giả bác bỏ nhận định đó là cảnh phim lãng mạn, rung động bởi nhân vật Park Jun Mo đã kết hôn và vợ anh không phải Lee Hae Ryeon. Anh bị đẩy vào tình huống khó khăn khi không có tình cảm nhưng phải cố gắng lấy được lòng tin của Lee để triệt phá tổ chức tội phạm. Ngoài ra, qua biểu cảm không thoải mái trong suốt cảnh quay của Park Jun Mo, cư dân mạng cho rằng hành động của Lee Hae Ryeon là quấy rối tình dục, cưỡng ép nam chính làm theo điều trái với mong muốn của anh.

Không ít người hâm mộ nhắc lại Ji Chang Wood từng có những cảnh hôn giàu cảm xúc hơn trong các bộ phim truyền hình khác như Healer, Mật Danh K2... Họ nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đồng thuận giữa hai người trong cảnh hôn.

Theo Koreaboo