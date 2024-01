Cảnh giác với "dịch vụ lấy lại tiền bị lừa đảo" trên MXH để không bị lừa tiếp lần 2!

Gần đây, các nhóm trên Facebook hỗ trợ việc thu hồi tiền từ các vụ lừa đảo đã trở nên phổ biến. Chỉ cần tìm kiếm cụm từ "lấy lại tiền lừa đảo" trên Facebook, bạn sẽ thấy nhiều nhóm mở công khai có tên giống nhau và thu hút từ vài nghìn đến hàng chục nghìn thành viên.

Tại đây, những người trong nhóm này mở công khai thông tin quảng bá dịch vụ giúp thu hồi các khoản tiền bị mất trong các vụ lừa đảo qua chuyển khoản, hoặc các giao dịch không thành công trên nền tảng thương mại điện tử và chứng khoán. Những lời mời gọi đầy thu hút và chạm đến tâm lý của những ai vừa bị mất tiên do lừa đảo: "Nếu bạn muốn lấy lại số tiền của mình, hãy liên hệ với tôi để được tư vấn cách giải quyết. Dịch vụ uy tín, đảm bảo thanh khoản trong ngày, thủ tục nhanh chóng và chi phí thấp". Không chỉ vậy, nhiều trường hợp còn chạy quảng cáo trên Facebook, TikTok để tiếp cận nhiều người hơn.

Nhiều hội nhóm hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo cả nghìn thành viên trên Facebook

Một chuyên gia về an ninh mạng đã chỉ ra rằng trong quá trình lừa đảo, những kẻ gian thường giả mạo thành các chức danh như luật sư, kiểm sát viên, hoặc nhân viên của các ngân hàng uy tín. Họ lợi dụng cách thức thao túng tâm lý để chiếm được sự tin tưởng của người bị hại. Khi người bị hại mắc bẫy, họ sẽ đề nghị nạn nhân thanh toán nhiều loại phí như phí giao dịch, phí luật sư, hay các loại phí khác.

Sau khi nạn nhân chuyển tiền phí đầu tiên, họ có thể bị thuyết phục chuyển thêm tiền với hi vọng lấy lại số đã mất. Không chỉ chiếm đoạt tiền, những kẻ lừa đảo cũng thu thập thông tin cá nhân quan trọng của nạn nhân như thông tin tài khoản ngân hàng, tên tuổi, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, email,... làm cơ sở để tiếp tục các vụ lừa đảo sau này.

Theo Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), các vụ lừa đảo trực tuyến đã và đang diễn biến phức tạp trên môi trường số. Trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam tăng 64,78% so với cùng kỳ năm ngoái; tăng 37,82 % so với 6 tháng cuối năm 2022. Các hình thức lừa đảo trực tuyến luôn có sự thay đổi, đan xen mới và cũ, đồng thời luôn luôn có những hình thái mới, tinh vi hơn.

Do đó, người dân cần đề cao cảnh giác vì chỉ có thể dựa vào các cơ quan chức năng để tìm ra đối tượng lừa đảo và đòi lại tài sản. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thì cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết.