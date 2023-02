Cảnh báo sốc của Thổ Nhĩ Kỳ nếu xảy ra động đất lớn ở Istanbul

Thị trưởng Istanbul Ekrum Imamoglu cho biết trên một chương trình truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ rằng ước tính hiện tại về các tòa nhà có nguy cơ sụp đổ trong trận động đất lớn gần gấp đôi so với dự báo của chính quyền trước.

Thị trưởng Istanbul Ekrum Imamoglu hôm 15-2 cho biết: "Chúng tôi phải tiến hành rất nhanh để cải thiện các cấu trúc và đưa chúng phù hợp với quy tắc xây dựng của Thổ Nhĩ Kỳ đối với việc xây dựng ở những khu vực dễ xảy ra động đất".

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi có hơn 6.000 tòa nhà sụp đổ trong trận động đất hôm 6-2, khiến hơn 41.000 người thiệt mạng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Một người đàn ông sưởi ấm bên đống lửa trước tòa nhà bị hư hại sau trận động đất ở Kahramanmaras hôm 15-2. Ảnh: Reuters

Hai người phụ nữ đã được kéo ra khỏi đống đổ nát ở TP Kahramanmaras và một bà mẹ cùng hai đứa trẻ được giải cứu ở TP Antakya - Thổ Nhĩ Kỳ hôm 15-2 khi các nỗ lực cứu hộ chuyển sang cứu trợ những người sống sót 9 ngày sau trận động đất.

Lực lượng cứu hộ vỗ tay và ôm nhau khi xe cứu thương chở một cụ bà 74 tuổi được cứu ở Kahramanmaras và trước đó, một phụ nữ 46 tuổi cũng được cứu ở cùng thành phố này, gần tâm chấn của trận động đất.

Sau đó, một người phụ nữ tên Ela cùng các con Meysam và Ali cũng được kéo ra khỏi đống đổ nát của một khu chung cư ở Antakya sau trận động đất 228 giờ đồng hồ.

Hàng triệu người đang cần viện trợ nhân đạo, trong đó nhiều người sống sót trở thành người vô gia cư trong điều kiện nhiệt độ mùa đông giá rét.

Trọng tâm hoạt động cứu hộ giờ đây chuyển sang hỗ trợ những người sống sót. Phần lớn cơ sở hạ tầng vệ sinh của khu vực bị hư hại hoặc không thể hoạt động do động đất, các cơ quan y tế hiện đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn là ngăn chặn dịch bệnh.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nói chuyện với một nạn nhân tại một bệnh viện ở Aleppo - Syria Ảnh: Reuters

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 15-2 cho biết họ đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của người dân ở Tây Bắc Syria, khu vực do quân nổi dậy kiểm soát và ít được tiếp cận với viện trợ. WHO kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad mở thêm các cửa khẩu biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ để cho phép hàng viện trợ đi qua.

Ông Batyr Berdyklychev, đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới tại Thổ Nhĩ Kỳ, cảnh báo rằng tình trạng thiếu nước ở các khu vực bị động đất làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường nước và bùng phát các bệnh truyền nhiễm.