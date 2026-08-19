Cảnh báo ốp lưng giá rẻ: Làm từ ống tiêm, dây truyền dịch cũ, hàm lượng chì có mẫu vượt giới hạn 1.550 lần

Những chiếc ốp lưng giá siêu rẻ đang được bán tràn lan trên thương mại điện tử, nhưng đằng sau mức giá rẻ bất ngờ có thể là nguyên liệu tái chế từ chất thải y tế và nguy cơ hóa chất vượt chuẩn.

Trên các sàn thương mại điện tử Trung Quốc, những chiếc ốp lưng điện thoại với đủ màu sắc, kiểu dáng được bán với giá rất rẻ kèm ưu đãi miễn phí vận chuyển. Nhiều sản phẩm còn được quảng cáo bằng những cụm từ như “silicone dùng cho thực phẩm”, “an toàn cho mẹ và bé”, khiến không ít người tiêu dùng yên tâm xuống tiền.

Tuy nhiên, đằng sau những chiếc ốp lưng giá rẻ này là những cảnh báo về chất lượng nguyên liệu. Kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng và các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng tại Trung Quốc cho thấy một số sản phẩm chứa hàm lượng kim loại nặng và hóa chất độc hại vượt xa giới hạn cho phép, thậm chí có mẫu ghi nhận hàm lượng chì cao gấp 1.550 lần mức tiêu chuẩn.

Ốp lưng giá rẻ và nguy cơ từ nguyên liệu tái chế

Theo Kankan News, một số cơ sở sản xuất bất hợp pháp tại Trung Quốc bị phát hiện sử dụng ống truyền dịch và kim tiêm dùng một lần đã qua sử dụng làm nguyên liệu đầu vào. Những vật liệu này được vận chuyển đến các xưởng chế biến, sau đó nghiền nhỏ, làm sạch, nấu chảy và trộn với nhựa tái chế chất lượng thấp để sản xuất các mặt hàng giá rẻ.

Những chiếc ốp lưng giá rẻ được sử dụng thường xuyên có thể làm gia tăng nguy cơ tiếp xúc với các chất không an toàn qua da, đặc biệt khi người dùng cầm điện thoại trong thời gian dài mỗi ngày (Ảnh: 163.com)

Để che đi màu sắc và mùi đặc trưng của nguyên liệu, các cơ sở này được cho là sử dụng thêm lượng lớn thuốc nhuộm và hương liệu công nghiệp.

Đáng chú ý, một số sản phẩm sau đó vẫn được đưa lên các nền tảng thương mại điện tử và bán với giá rất thấp. Người mua gần như không có cách nhận biết nguồn nguyên liệu thực sự chỉ bằng hình thức bên ngoài.

Kết quả kiểm tra giám sát rủi ro do Cục Giám sát Thị trường tỉnh Chiết Giang thực hiện cho thấy, tỷ lệ đạt tiêu chuẩn của nhóm ốp điện thoại có giá dưới 10 NDT (hơn 38 nghìn đồng) là dưới 5%. Trong một số mẫu được kiểm tra, hàm lượng chì vượt giới hạn tiêu chuẩn quốc gia tới 30 lần.

Trong khi đó, với nhóm ốp có giá từ 20-50 NDT, tỷ lệ đạt tiêu chuẩn tăng lên khoảng 85%.

Một khảo sát trước đó của Hội đồng Bảo vệ Người tiêu dùng Thâm Quyến trên 30 mẫu ốp điện thoại bằng nhựa của 28 thương hiệu cũng ghi nhận kết quả đáng chú ý. Một mẫu ốp có trang trí kim tuyến và đá được phát hiện có hàm lượng chì vượt giới hạn cho phép tới 1.550 lần. Hàm lượng hydrocarbon thơm đa vòng trong mẫu này cũng gần gấp 50 lần giới hạn.

Không phải cứ ghi “silicone thực phẩm” là an toàn

Một điểm khác được cảnh báo là cách người bán sử dụng các thuật ngữ liên quan đến an toàn vật liệu để tạo niềm tin cho khách hàng.

Theo nội dung được Kankan News đăng tải, một số cửa hàng sử dụng các cụm từ như “silicone dùng cho thực phẩm” hoặc “an toàn cho mẹ và bé” trong phần giới thiệu sản phẩm. Tuy nhiên, tiêu chuẩn dành cho vật liệu tiếp xúc với thực phẩm không đồng nghĩa với việc mọi sản phẩm được quảng cáo bằng cụm từ này đều đáp ứng các yêu cầu an toàn.

Các mẫu ốp lưng này có kiểu dáng, mẫu mã và màu sắc đa dạng, bắt mắt, đáp ứng nhiều sở thích của người dùng (Ảnh: 163.com)

Các chuyên gia cũng lưu ý người tiêu dùng cần quan tâm đến tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể của sản phẩm thay vì chỉ dựa vào những cụm từ quảng cáo.

Theo bác sĩ Wang Chun, Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa số 1 thuộc Đại học Y khoa Trung Quốc cho biết mùi hắc bất thường từ các sản phẩm nhựa có thể là một dấu hiệu cần lưu ý. Việc tiếp xúc với các sản phẩm kém chất lượng trong thời gian dài cũng đặt ra những câu hỏi về mức độ an toàn đối với người sử dụng.

Điện thoại vốn được sử dụng trong nhiều giờ mỗi ngày. Trong quá trình sạc hoặc chơi game, thiết bị có thể nóng lên, khiến người dùng tiếp xúc thường xuyên hơn với vật liệu của ốp lưng.

Hiện tượng “hàng A/B” trên các sàn TMĐT

Vấn đề chất lượng cũng được cho là không chỉ xuất hiện ở ốp điện thoại. Gần đây, người tiêu dùng Trung Quốc phản ánh hiện tượng được gọi là “hàng A/B” trên thương mại điện tử.

Theo cách mô tả này, người bán sử dụng cùng hình ảnh, mã sản phẩm và nội dung quảng cáo nhưng có thể giao những sản phẩm có chất lượng khác nhau tùy đơn hàng hoặc khu vực nhận hàng.

Một blogger từng đặt hai chiếc áo khoác lông vũ trẻ em từ cùng một cửa hàng, trong đó một đơn giao đến Thượng Hải và đơn còn lại tới Quý Châu. Khi so sánh, hai sản phẩm có sự khác biệt về màu sắc, độ dày vải, lượng lông vũ và độ phồng.

Tình trạng người bán sử dụng cùng hình ảnh, mã sản phẩm và nội dung quảng cáo nhưng giao những sản phẩm có chất lượng khác nhau cho từng khách hàng hoặc từng khu vực đang diễn ra ngày càng nhiều (Ảnh: 163.com)

Một số người tiêu dùng khác cũng cho biết họ từng trực tiếp xem sản phẩm tại cửa hàng, ghi nhớ mã hàng rồi đặt mua trực tuyến nhưng nhận về sản phẩm có chất liệu mỏng hơn, đường may kém hơn. Khi phản ánh, người bán thường giải thích đây là “khác lô hàng”.

Theo luật sư You Yunting, nếu người bán sử dụng hình ảnh của sản phẩm chất lượng cao để quảng cáo nhưng thực tế giao sản phẩm chất lượng thấp hơn mà không thông báo rõ, hành vi này có thể xâm phạm quyền được biết và quyền giao dịch công bằng của người tiêu dùng. Trong trường hợp nghiêm trọng, hành vi có thể bị xem xét theo các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đằng sau cuộc đua giảm giá trên thương mại điện tử là áp lực ngày càng lớn về chi phí sản xuất, quảng cáo và thu hút khách hàng. Một số nhà bán hàng có thể tìm cách cắt giảm nguyên liệu hoặc quy trình để duy trì mức giá thấp.

Trong trường hợp ốp điện thoại, người tiêu dùng khó có thể nhận biết chất lượng nguyên liệu chỉ bằng mắt thường. Vì vậy, với những sản phẩm có mức giá quá thấp, thiếu thông tin rõ ràng về nguồn gốc hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật, người mua cần thận trọng trước khi lựa chọn.

Câu chuyện cũng cho thấy, trong cuộc đua giá trên thương mại điện tử, mức giá không phải yếu tố duy nhất cần quan tâm. Quan trọng hơn là chất lượng thực tế có tương xứng với những gì người bán quảng cáo hay không. Việc công khai nguồn gốc, vật liệu và tiêu chuẩn sản phẩm sẽ giúp người tiêu dùng có thêm cơ sở lựa chọn, đồng thời hạn chế nguy cơ mua phải hàng kém chất lượng.

Nguồn: CCTV, baidu, 163.com