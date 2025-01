Cảnh báo nguy cơ cao virus Marburg chết người lây lan

Cơ quan y tế của Liên hợp quốc đã thông báo tới các nước trong khu vực vào ngày 13/1 về một đợt bùng phát các trường hợp bị bệnh nghi do virus Marburg gây ra ở khu vực Kagera thuộc Tây Bắc Tanzania. Trên mạng xã hội X, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, tính đến nay đã có 9 trường hợp mắc bệnh nghi do virus Marburg gây ra ở Tanzania, trong đó có 8 trường hợp tử vong. WHO dự báo sẽ có thêm nhiều trường hợp trong những ngày tới khi công tác giám sát dịch bệnh được cải thiện.

Khu vực Kagera đã ghi nhận đợt bùng phát virus Marburg lần đầu tiên vào tháng 3/2023, kéo dài gần 2 tháng, với 9 ca mắc bệnh, trong đó có 6 trường hợp tử vong.

WHO đánh giá nguy cơ bùng phát dịch bệnh ở cấp quốc gia tại Tanzania là "cao" do một số yếu tố đáng lo ngại. Các yếu tố này bao gồm tỷ lệ tử vong lên tới 89%, nguồn gốc đợt bùng phát hiện tại vẫn chưa được xác định và sự lây lan theo địa lý của các ca bệnh.

Cơ quan y tế của Liên hợp quốc đang cung cấp hỗ trợ cho Chính phủ Tanzania và các cộng đồng bị ảnh hưởng. Cơ quan này cũng cảnh báo khả năng lây lan dịch bệnh sang các quốc gia láng giềng như Rwanda, Uganda, Burundi và Cộng hòa Dân chủ Congo vì Kagera nằm ở khu vực biên giới với các nước nói trên. Tuy nhiên, WHO không khuyến cáo hạn chế hoạt động đi lại hoặc giao thương với Tanzania vào thời điểm này.

WHO đưa ra thông báo trên chưa đầy 1 tháng sau khi tuyên bố đợt bùng phát virus Marburg kéo dài hơn 3 tháng ở nước láng giềng Rwanda, khiến 15 người tử vong.