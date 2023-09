Cảnh báo dông, sét và gió giật mạnh ở TP.HCM tối 1/9

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ vừa phát đi thông báo, trong chiều tối nay 1/9 tại TP.HCM sẽ có dông, sét và mưa lớn cục bộ.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết và ảnh định vị sét cho thấy mây dông đang phát triển mạnh trên khu vực Long An (Phủ Thừa, TP Tân An, Châu Thành) và di chuyển theo hướng Tây Nam về phía Đông Bắc hướng về phía TP.HCM.

Thời tiết trong chiều tối nay 1/9 tại TP.HCM sẽ có dông, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo, trong khoảng 30p đến 3 giờ tới, các khối mây dông sẽ tiếp tục phát triển di chuyển về phía các quận huyện như: Bình Chánh; Nhà Bè; Cần Giờ gây mưa rào, có nơi kèm theo dông và sét cho các quận huyện nêu trên.

Sau đó, mây dông có khả năng mở rộng và lan sang các khu vực khác, trong đó có vùng trung tâm TP.HCM. Lượng mưa phổ biến từ 5 -15 mm, có nơi trên 20 mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh khoảng cấp 5 - 7 (8-17 m/s). Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá gây ra là cấp 1.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 1/9/2023

Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Phía Nam đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to, ngày mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 32-34 độ C, phía Nam 30-32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Tây Nguyên chiều và đêm mưa rào và dông, cục bộ mưa to, phía Nam mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.